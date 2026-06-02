Mt. Gox, alacaklı ödemeleri için son tarih öncesinde 10.422,65 Bitcoin taşıdı

İflas eden kripto para borsası Mt. Gox, salı günü TSİ karşılığı 04.47’de 10.422,65 Bitcoin’i yeni bir cüzdana aktardı. Yaklaşık 739 milyon dolar değerindeki işlem, son aylardaki en büyük tek seferlik transfer olarak kayda geçti. Bu hareket ayrıca, alacaklı geri ödemelerinin tamamlanması için belirlenen 31 Ekim 2026 tarihinden önceki en büyük Mt. Gox transferi oldu.

Transferin ayrıntıları

Bitcoin’in 952.072 numaralı bloğunda görülen işleme göre 10.306,35 BTC, daha önce bilinmeyen ve 14FEEM ile başlayan bir adrese gönderildi. Arkham Intelligence verilerine göre 116,30 BTC ise Mt. Gox’un bilinen sıcak cüzdanı 1Jbez adresine yönlendirildi. Arkham Intelligence, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

İşlem yapısı, daha önce alacaklı dağıtımlarından önce görülen idari transferlerle benzerlik taşıdı ancak şu ana kadar varlıkların bir saklama kuruluşuna ya da borsaya gönderildiğine dair işaret oluşmadı.

Transferin iki parçaya ayrılması, geçmişte geri ödeme hazırlıkları öncesinde izlenen modele benziyor. Buna karşın zincir üstü veriler, söz konusu Bitcoin’lerin henüz bir emanet hizmeti sağlayıcısına veya işlem platformuna aktarılmadığını gösteriyor.

Kalan varlıklar ve geri ödeme takvimi

Mt. Gox’un elinde halen yaklaşık 34.504 BTC bulunuyor. Güncel piyasa değerleriyle bu tutar yaklaşık 2,43 milyar dolara karşılık geliyor. Bu miktar, faaliyetini durdurmuş kripto para borsaları arasında çözüme kavuşmamış en büyük Bitcoin bakiyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alacaklı ödemeleri resmi olarak 2024 ortasında başladı ve bugüne kadar yaklaşık 19.500 alacaklıya ödeme yapıldı. Süreci yöneten kayyum Nobuaki Kobayashi ise nihai son tarihi iki kez erteledi.

Tokyo mahkemesinin Ekim 2025’te onayladığı son uzatma kararıyla geri ödemelerin tamamlanması için belirlenen tarih 31 Ekim 2025’ten 31 Ekim 2026’ya alındı.

Kayyum tarafı, erteleme gerekçesi olarak bazı alacaklı işlemlerinin tamamlanmamış olmasını ve devam eden operasyonel süreçleri gösterdi. Bu nedenle son transferin yakın vadeli dağıtım hazırlığı mı yoksa yalnızca idari bir yeniden düzenleme mi olduğu henüz netleşmedi.

Piyasa üzerindeki olası etkiler

Söz konusu hareket, Bitcoin fiyatının son haftalarda ilk kez 71.000 doların altına indiği bir dönemde gerçekleşti. Piyasada baskı yaratan başlıklar arasında Strategy’nin kamuoyuna yansıyan ilk Bitcoin satışı, spot Bitcoin ETF’lerinde 10 seanslık rekor çıkış serisi ve ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması yer aldı.

Mt. Gox alacaklılarına ait Bitcoin’lerin büyük bölümü, borsanın 2014’teki çöküşünden önce edinilmişti. Bu nedenle olası dağıtımların, mevcut fiyat seviyelerinde yüksek karla satış yapabilecek yatırımcıları piyasaya getirebileceği değerlendiriliyor.