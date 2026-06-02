Ripple Prime’dan dikkat çeken hamle! XRP türevlerinde yeni dönem nasıl şekillenecek?

Ripple Prime, CME Group’un kısa süre önce devreye aldığı 7 gün 24 saat açık kripto vadeli işlem ve opsiyon pazarında ilk günden takas ve finansman ortağı olarak yer aldı. Dünyanın en büyük türev borsalarından CME Group, 29 Mayıs’ta kripto türev ürünlerinde işlem saatlerini genişleterek piyasaya kesintisiz erişim imkanı sundu.

İlk hafta sonunda 50 milyon dolarlık hacim

CME verilerine göre, kesintisiz işlemlerin başladığı ilk hafta sonunda 7.200’den fazla kontrat el değiştirdi. Bu işlemlerin toplam itibari değeri 50 milyon dolara ulaştı. Söz konusu likiditenin, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların katılımıyla oluştuğu aktarıldı.

Bu yapı, özellikle geleneksel bankacılık saatleri dışında işlem gören kurumsal müşteriler açısından kritik görülüyor. CME’nin hafta sonu ve mesai dışı saatlerde işlemleri sürdürebilmesi için takas, teminat yönetimi ve finansman tarafında kesintisiz çalışan bir altyapıya ihtiyaç duyduğu, bu noktada Ripple Prime’ın Vadeli İşlem Komisyon Tüccarı olarak devreye girdiği belirtildi.

Ripple Prime Başkanı Noel Kimmel, şirket altyapısının günün her saati dijital varlık yönetimine yönelik talebi karşılamak için özel olarak kurulduğunu söyledi.

Kurumsal işlemlerde altyapı rolü öne çıktı

Kurumsal müşteriler hafta sonunda CME Globex platformunda işlem yaptığında, bu işlemlerin mutabakatı Ripple Prime altyapısı üzerinden yürütülüyor. Böyle bir sistem olmadan geleneksel takas süreçlerinin duraksayabileceği, bunun da borsa ile kurumsal bilançolar arasında likidite boşluğu yaratabileceği ifade ediliyor.

Ripple Prime, Ripple’ın satın aldığı aracı kurum Hidden Road’un yeniden markalanmış hali olarak biliniyor. Şirket, kurumsal piyasa altyapısı ve aracılık hizmetleri sunuyor.

XRP vadeli işlemlerinde hızlı büyüme

CME Group, XRP vadeli işlem kontratlarını Mayıs 2025’te piyasaya sürmüştü. İlk blok işlemin 18 Mayıs Pazar günü gerçekleştiği ve bu işlemin takasının da Hidden Road tarafından yapıldığı kaydedildi. Daha sonra şirket Ripple Prime adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Haberde yer alan verilere göre XRP vadeli işlemleri, CME tarihinde 1 milyar dolarlık açık pozisyona en hızlı ulaşan kontratlar oldu. Bu eşiğin yalnızca üç ay içinde aşıldığı belirtildi. Bu tablo, XRP bağlantılı türev ürünlere yönelik kurumsal ilginin dikkat çekici biçimde arttığına işaret ediyor.

CME’nin işlem saatlerini genişletmesiyle birlikte, kripto türev piyasasında hafta sonu likiditesinin daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Ripple Prime’ın üstlendiği rol ise özellikle XRP bağlantılı ürünlerde takas ve teminat süreçlerinin sürekliliği açısından öne çıkıyor.