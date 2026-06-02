TON’da kritik isim değişikliği gündemde! %80 destek neyi işaret ediyor?

The Open Network ekosisteminde, ağın yerel kripto parasının adının Toncoin’den yeniden Gram’a çevrilmesine yönelik oylama öne çıktı. Toplulukta yürütülen teklif, taahhüt edilmiş oy gücünün yaklaşık %80’inin desteğini aldı. Değişikliğin, Telegram’ın ilk teknik dokümanında yer alan özgün isme dönüş anlamı taşıdığı belirtildi.

Topluluk oylamasında güçlü destek

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, yeniden markalaşma adımını projenin köklerine dönüş olarak tanımladı. Durov’un aktardığına göre Gram, düzenleyici sorunlar ortaya çıkmadan önce ağın para birimi için kullanılan ilk isimdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2020 yılında Telegram’ın 1,7 milyar dolarlık token satışını durdurmasının ardından bu isim rafa kaldırılmış, şirket de projeden çekilmişti.

Telegram kurucusu Pavel Durov, bu adımın projenin köklerine dönüş olduğunu ve token sahiplerinin herhangi bir takas ya da teknik işlem yapmasına gerek kalmayacağını belirtti.

Süreç sonrasında geliştirme faaliyetleri, topluluk odaklı yapısıyla bilinen TON Foundation tarafından bağımsız biçimde sürdürülmüştü. TON Foundation, The Open Network ekosisteminin gelişimini koordine eden ve ağın teknik ilerleyişine destek veren başlıca kuruluş olarak öne çıkıyor.

Teknik yapıda değişiklik olmayacak

Ağ tarafından paylaşılan bilgilere göre geçişin yaklaşık üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte token takası, taşıma, köprü kullanımı, talep işlemi ya da herhangi bir dönüştürme adımı uygulanmayacak. Cüzdan adresleri, bakiyeler, akıllı sözleşmeler ve ağ üzerindeki pozisyonlar da aynı kalacak.

Bu çerçevede planlanan değişiklik, teknik bir dönüşümden çok isim güncellemesi niteliği taşıyor. Yani kullanıcıların varlıkları veya ağdaki işlemleri üzerinde doğrudan bir etkiden söz edilmiyor.

Telegram etkisi ve yol haritası

Duyuru, Telegram’ın ekosistemde daha görünür bir rol üstlenmesinin hemen ardından geldi. Şirketin ağın ana itici gücü ve en büyük doğrulayıcısı haline geldiği ifade edildi. Yeniden markalaşma hamlesinin, “Make TON Great Again” yol haritasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Bu yol haritasında, işlem kapasitesini artırmayı, ücretleri düşürmeyi ve Telegram ekosistemiyle entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan Catchain yükseltmeleri gibi ağ iyileştirmeleri de yer alıyor.

Mini sözlük: Catchain, TON ağında doğrulayıcılar arasındaki veri paylaşımı ve mutabakat akışını destekleyen teknik yapılardan biri olarak biliniyor. Bu alandaki yükseltmeler, işlemlerin daha verimli işlenmesine ve ağ performansının güçlenmesine katkı sağlayabiliyor.

Fiyat tepkisi dikkat çekti

TON tarafında hedef, Telegram’ın 1 milyarı aşan kullanıcı tabanını; ödemeler, dijital sahiplik, mini uygulamalar, yapay zeka ajanları ve merkeziyetsiz hizmetleri destekleyebilen bir Web3 süper uygulamasına dönüştürmek. Destek veren kesimler, Gram markasının bu ilk vizyonu daha güçlü yansıttığını savunuyor.

Piyasa da gelişmeye olumlu tepki verdi. Son 24 saatte TON yaklaşık %5 yükselerek 2,06 dolara çıktı. Token, 1,93 dolar bandından 2,20 doların üzerine kadar sert bir hareket yaptıktan sonra daha dengeli bir seyre geçti. Yükselişin ardından bir miktar kar satışı görülse de fiyat kazanımlarının bir bölümü korundu.