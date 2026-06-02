🚨 Telegram, TON tokeninin adını Gram olarak değiştireceğini açıkladı.

Toncoin fiyatı, Telegram’ın tokenin ilk adı olan Gram markasını yeniden devreye alacağını açıklamasının ardından son 24 saatte yüzde 13’ten fazla yükseldi. Fiyat gün içinde 2,26 dolara kadar çıktı, ardından 2,09 dolar civarında dengelendi. Son 30 günlük performansa bakıldığında TON’daki artış yaklaşık yüzde 58’e ulaştı.

Telegram, isim değişikliği sürecini başlattı

Gelişme, Telegram CEO’su Pavel Durov’un pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından geldi. Durov, The Open Network’ün yerel kripto varlığı TON’un adının Gram olarak değiştirileceğini, böylece projenin ilk teknik dokümanında yer alan özgün isme geri dönüleceğini belirtti. Buna karşın blokzincir ağının adı TON olarak kalacak.

Gram, TON’un ilk teknik dokümanında para biriminin özgün adıydı. Köklerimize dönüyor ve yeni bir sayfa açıyoruz; bu yeniden markalama, sıradaki adımların önünü açacak.

Durov’a göre geçişin yaklaşık üç hafta içinde ve aşamalı biçimde tamamlanması bekleniyor. Süreç; cüzdanlar, kripto para borsaları ve ekosistem uygulamaları genelinde kademeli olarak yürütülecek. Açıklama, Durov’un daha önce duyurduğu MTONGA girişiminin bir parçası olarak sunuldu.

Mini sözlük: Validator, bir blokzincirde işlemleri doğrulayan ve ağın güvenliğine katkı sağlayan düğümleri ifade eder. Blok süresi ise yeni blokların ne kadar sürede üretildiğini gösterir; bu sürenin kısalması genellikle işlemlerin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olur. Alt saniye düzeyinde kesinleşme, işlemin bir saniyeden kısa sürede onaylanması anlamına gelir.

Telegram ekosistemdeki rolünü büyütüyor

İsim değişikliği kararı, Telegram’ın TON ekosistemindeki etkisini artırdığı bir dönemde geldi. Durov mayıs ayında Telegram’ın ağdaki en büyük validator haline geldiğini açıklamış, TON Foundation’ın ise artık Telegram tarafında ana yönlendirici rolü taşımadığını belirtmişti. Şirket ayrıca işlem ücretlerini düşüren ve blok sürelerini hızlandıran teknik düzenlemeler yaptığını duyurmuştu.

Durov, nisan ayında yaptığı başka bir açıklamada ağ güncellemesi sonrası TON’un on kat hızlandığını ve işlemlerin bir saniyeden kısa sürede tamamlanabildiğini söylemişti. Daha önce paylaşılan adımlar arasında işlem ücretlerinin yaklaşık altıda bire indirilmesi ve Telegram’ın ekosistemin başlıca yöneticisi konumuna geçme planı da yer alıyordu.

Geçmişteki SEC süreci yeniden gündemde

Telegram, TON projesini 2018’de başlatmış ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaşanan hukuki süreç sonrasında 2020’de projeden çekilmişti. SEC, şirketi Gram token satışını durdurmaya zorlamış; Telegram da yatırımcılara 1,22 milyar dolar iade etmiş ve 18,5 milyon dolar ceza ödemişti.

Telegram, bu kez daha elverişli olduğu değerlendirilen düzenleyici ortamda ve yaklaşık 950 milyon kullanıcıdan oluşan yerleşik dağıtım ağıyla aynı blokzincir ekosistemine geri dönüyor.

Sonraki dönemde bağımsız geliştiriciler projeyi The Open Network adıyla sürdürdü. Ağ, zamanla Telegram uygulama ekosistemine entegre edildi ve özellikle ödemeler ile dijital varlık işlemlerinde kullanılmaya başlandı. Yeni markalama hamlesi, borsalar, geliştiriciler ve cüzdan sağlayıcıları açısından teknik uyum sürecini gündeme taşıyor.

Buna rağmen piyasa tepkisi, kısa vadede anlatı gücünün teknik geçiş zorluklarının önüne geçtiğine işaret etti. Telegram’ın validator rolünü büyütmesi, ağ performansındaki iyileşme ve Gram adının geri dönüşü, fiyat hareketinde etkili başlıklar arasında gösteriliyor.