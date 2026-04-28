Toncoin (TON)

TON yeni cüzdan standardıyla yapay zeka ödemelerinde iddiasını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TON kendi yapay zeka cüzdan standardını duyurdu, ajana özel ödemeler dönemi başladı.
  • 🪙 $TON, Telegram entegrasyonu ile milyarlarca kullanıcıya erişim avantajı sağlıyor.
  • 📉 Geçmişte tap-to-earn oyunlarında büyük kayıp yaşayan ağ, yeni yol haritasında sürdürülebilir büyümeyi öne çıkarıyor.
  • ⚡ Kritik detay: Yenilikçi cüzdan sistemi henüz tam güvenlik testinden geçmedi, yaygın kullanım için süreç devam ediyor.
Kripto para sektöründe yaşanan hızlı büyüme ve ani düşüşlerin ardından, TON ağı yeni bir yol haritası belirleyerek öne çıkmaya çalışıyor. Uzun süre popüler olan tap-to-earn trendinde büyük bir kitleye ulaşan ve sonrasında ciddi bir kayıp yaşayan ağ, şimdi de yapay zeka (AI) temelli ödemelerde öncü olmayı hedefliyor. 28 Nisan 2026’da duyurulan yeni cüzdan standardı bu dönüşümün önemli bir adımı olarak tanıtıldı.

İçindekiler
1 Yeni cüzdan standardı ve teknik ayrıntılar
2 TON’un stratejik yön değişikliği
3 Telegram entegrasyonu ve büyüme potansiyeli

Yeni cüzdan standardı ve teknik ayrıntılar

TON ekibi tarafından geliştirilen bu yeni açık standart, otonom çalışan yapay zeka ajanlarının blokzincir üzerinde kendi finansal kimliklerine sahip olmasını sağlıyor. Her ajana özgü olarak geliştirilen akıllı sözleşmeler, biri kullanıcıya, diğeri ise ajana ait olmak üzere iki anahtardan oluşuyor. Bu yapı sayesinde, yapay zeka ajanı yalnızca kendi işletici anahtarıyla işlem gerçekleştirebiliyor ve kullanıcı cüzdanına erişmeden swap, işlem ücreti ödeme ya da merkeziyetsiz uygulamalarla iletişim gibi işlemleri bağımsızca yönetebiliyor.

Kullanıcılar, ajana tanımladıkları miktar kadar fonun kontrolünü yine kendilerinde tutarken, istedikleri zaman ajan erişimini güncelleyebilir, kaldırabilir ya da fonları geri çekebilir. Tüm bu işlemler, TON’un ajana özel hazırladığı yönetim panelleri aracılığıyla kullanılabiliyor.

Sistemin bir diğer özelliği ise kullanıcıların istedikleri kadar ayrı ajana sahip olabilmesi; her biri kendi cüzdanı ve bakiyesiyle çalışıyor. Bu da aynı anda pek çok yapay zeka servisini zincir üzerinde bağımsız olarak yönetebilme imkanı sunuyor.

TON’un teknik dokümantasyonunda, şu an paylaşılan sürümün yalnızca geliştirici önizlemesi statüsünde olduğu ve yaygın olarak kullanılmadan önce detaylı güvenlik testi süreçlerinden geçirilmesi gerektiği notu yer aldı.

TON’un stratejik yön değişikliği

Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında TON zinciri, hızla popüler olan Hamster Kombat adlı dijital oyunla kripto pazarında büyük bir çıkış yapmıştı. Kısa süreli bu yükseliş, projenin kendi token’ı HMSTR’ın lansmandan sonraki üç ayda yüzde 76’dan fazla değer kaybetmesiyle son bulmuştu. Sadece Hamster Kombat değil, Catizen ve Tapswap gibi diğer benzer projeler de bu süreçte kullanıcılarının büyük bölümünü kaybetti. Bu dönemde sektörün peş peşe giriştiği tap-to-earn modelinde, kullanıcı tabanında yüzde 86’nın üzerinde kayıp yaşandı.

Tüm bu tecrübelerden yola çıkan TON ağı, oyun sektörünü eskiye göre daha temkinli bir şekilde ele almak istiyor. Bunun yerine, ekosistemi daha kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme rotasına taşımak için yapay zeka ve blokzincir entegrasyonunu merkeze aldı.

Telegram entegrasyonu ve büyüme potansiyeli

TON ağının en büyük avantajlarından biri, Telegram platformuyla olan yakın entegrasyonu. Telegram’ın günlük kullanıcı sayısı 1 milyarı aşarken, geliştiriciler doğrudan bu geniş teknoloji ekosistemine erişim imkanı bulabiliyor ve bu durum diğer blokzinciri projeleriyle karşılaştırıldığında büyük bir ayrıcalık sunuyor.

Bu avantaj sayesinde TON, gelişen ajana dayalı ödeme ve finansal hizmetler pazarında önemli bir yer edinmek için çalışmalarını hızlandırdı. McKinsey tarafından hazırlanan projeksiyonlara göre, 2030 yılına kadar ajana dayalı yapay zeka servislerinin dünya genelindeki tüketici ticaretinde 3 ila 5 trilyon dolarlık hacme ulaşabileceği bildirildi.

Ancak, expertler yeni sistemin güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından halen test edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Resmi güvenlik denetimi henüz tamamlanmayan ajana özel cüzdan sözleşmelerinin tam yaygın kullanıma açılması için zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, TON fiyatı an itibarıyla 1,29 dolar seviyesinden işlem görüyor ve ağ üzerinde yeni büyüme hamlelerinin token fiyatları ile genel ekosistem üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
