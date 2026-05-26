Toncoin’de sert yükselişten sonra fiyat 200 günlük ortalamaya döndü

Toncoin son haftalarda piyasada dikkat çeken bir yükseliş hareketine imza atsa da, fiyattaki bu agresif artışın ardından kazanımlarının önemli bir kısmını hızlıca geri verdi. Dijital varlık, kısa sürede 1,30 dolar seviyesinden neredeyse 3 dolara ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş sonrasında fiyat yeniden kritik destek bölgesine çekildi.

Yükseliş Gerçek Bir Tersine Dönüş Müydü?

Toncoin’in kısa sürede yaşadığı bu sert artış, kripto para piyasalarında tipik olarak “fakeout” ya da kalıcı olmayan yükseliş olarak değerlendirilebilecek bir tablo sundu. Başlangıçta işlem hacminin hızla yükseldiği ve fiyatın birkaç önemli hareketli ortalamayı kısa süre içinde geçtiği gözlemlendi. Ancak bu olumlu tablonun ömrü kısa sürdü; fiyat ani bir şekilde yukarı seviyeleri tutunamayarak sert geri çekilmeler yaşadı ve dalgalanma arttı.

Özellikle direnç seviyelerinin üzerinde tutunamayan Toncoin, daha fazla kazanım sağlayacak bir zemin oluşturamadı. Bu da traderlar arasında yükselişin kalıcı olup olmadığına dair soru işaretleri oluşturdu.

Kritik Destek: 200 Günlük Hareketli Ortalama

Şu anda Toncoin, 1,75–1,80 dolar arasındaki 200 günlük hareketli ortalama civarında işlem görüyor. Bu seviye, fiyatın toparlanma ihtimali için önemli bir eşik. Eğer bu bölge aşağı yönlü kırılırsa, son rallinin gerçek bir trend dönüşümü yerine kısa süreli bir “short squeeze” olduğu görüşü güç kazanacak. Aksi durumda, alıcılar bu desteği korumayı başarırsa, fiyatın yeniden yukarıya hareket edebilmesi mümkün olabilir.

Mini sözlük: Short squeeze, piyasadaki fiyat artışı nedeniyle pozisyonları zararda olan açığa satış yapan yatırımcıların pozisyonlarını kapatmak için alım yapınca fiyatın daha da yükselmesine yol açan kısa süreli sert hareketlere verilen isimdir.

Toncoin’in şu anki fiyat hareketi tamamen ana destek bölgesindeki performansına bağlı olacak gibi görünüyor.

Seviye Önem Fiyat Yüksek Kısa sürede ulaşılan tepe 3,00 $ Kritik destek 200 günlük hareketli ortalama 1,75–1,80 $ Düşük Ralli öncesi dip 1,30 $

Piyasa Verileri ve Yatırımcı Pozisyonları

Coinglass verileri, yükselişin ilk anlarında spot işlemlerde ciddi bir ivme görüldüğünü, ancak bu hızlı artış sonrasında açık pozisyonların yüksek kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Vadeli işlemlerde ise ralli sırasında işlem hacmi tavan yaparken, yükselişi sürdürecek güçlü yeni alımların devam etmediği belirtildi.

Buna rağmen, bazı borsalardaki uzun/kısa pozisyon oranları Toncoin lehine kalmış durumda. Yine de, fiyat belirli direnç seviyelerini geçemeyince, yoğun alınan uzun pozisyonlar potansiyel bir aşağı baskıyı tetikleyebilir. Destek kırılırsa, bu tür kaldıraçlı pozisyonlar ani satışlara yol açabilir.

Kısa vadede Toncoin’de trendin yönü, kritik destek bölgesinin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Yatırımcıların pozisyonlarını artırdığı dönemlerde, özellikle kaldıraçlı işlemlerde geri dönüşler hızlı ve sert olabilir.

Büyük Resimde Toncoin Hala Direncin Altında

Fiyattaki hızlı yükselişe rağmen Toncoin, uzun vadede düşen ana direnç seviyesini aşabilmiş değil. Haftalık ve aylık grafiklerde varlığın hâlâ 200 günlük aşağı yönlü trend çizgisinin altında işlem yaptığı görülüyor. Kısa süreli hareketliliğe rağmen, varlığın geneli uzun süreli düşüş eğiliminden tamamen çıkabilmiş değil.

Öte yandan, bu ani çıkışın yarattığı heyecan piyasadaki genel olumsuz tabloyu henüz kırmış değil. Uzmanlar, daha kalıcı bir yükseliş için fiyatın belirgin şekilde ana direnç hattının üzerine taşınması gerektiğini belirtiyorlar.