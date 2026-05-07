ZEC, TON ve XRP’de güçlü yükselişler dikkat çekti

Kripto para piyasasında yakın dönemde öne çıkan üç varlık; Zcash, Toncoin ve XRP oldu. Zcash son dönemde gösterdiği sert yükselişle pek çok rakibini geride bırakırken, Toncoin ve XRP de teknik göstergelerde önemli gelişmelerle gündeme gelmeyi başardı.

Zcash ralliye öncülük ediyor

Zcash son aylarda yatay seyirde hareket ettikten sonra hızlı bir toparlanma sergiledi ve piyasada öne çıktı. Fiyat, kısa sürede 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkarak güçlü bir alım iştahı ile karşılaştı.

Başlıca tetikleyici olarak işlem hacminde gözlenen ciddi artış öne çıkıyor. Fiyat, 300 ve 400 dolar seviyelerindeki direnç bölgelerini hızla aşarken, yüksek talep özellikle bu noktalarda ortaya çıktı ve kısa pozisyonların kapanması hareketi daha da hızlandırdı. Yatırımcıların artan ilgisiyle Zcash, mevcut yapısıyla yüksek momentumlu bir varlık görünümünü sürdürüyor.

ZEC fiyatındaki hızlı yükseliş sonrası, alıcılar geri çekilmelerde de piyasada varlığını hissettiriyor ve mevcut tablo, güçlü talebin devam ettiğine işaret ediyor.

Bu gelişmelere rağmen, Zcash’in agresif hareketlerinden sonra fiyat düzeltmelerinin sert olabileceği ve volatilitenin kısa sürede değişebileceği unutulmamalı.

Toncoin Telegram etkisiyle gündemde

Toncoin, Telegram ekosistemine sağlanan entegrasyon ve teknolojik ilerlemelerle fiyatında önemli bir ivme yakaladı. Uzun süre düşük seyreden fiyat, ani bir sıçramayla önemli ortalamaları kırmayı başardı ve yatırımcı ilgisiyle işlem hacmi aylardır görülmemiş seviyelere çıktı.

RSI göstergesindeki aşırı alım bölgesi, yükselişin gücünü ortaya koyarken, Toncoin piyasanın en güçlü trend varlıklarından biri olarak konumunu güçlendirdi. Karşılaştırmalı olarak Solana gibi büyük projeler daha kontrollü giderken, Toncoin’de yaşanan dik yükseliş yeni bir hikaye dönemi başlattı.

Toncoin’in bu başarısı, projenin yönetiminde yapılan değişikliklere de bağlanıyor. Projenin, doğrudan Telegram’ın kullanıcı tabanına erişimi sağlaması, yatırımcılar tarafından merkezileşmeye olumlu bir gelişme olarak algılandı. Bu dönüşüm, Toncoin’in finansal bir altyapı ağı olarak görülmesini sağladı ve piyasa değerine de yansıdı.

Telegram’ın hakimiyetinin artmasıyla birlikte, karar alma süreçleri ve ekosistem yönlendirmelerinin daha net hale geldiği belirtiliyor. Piyasanın önemli kısmı, Telegram’ın varlığıyla daha hızlı ürün geliştirilip kullanıcı tabanı üzerinde doğrudan etki kurulabileceği fikrini destekliyor.

XRP teknik göstergelerde ilk olumlu sinyali verdi

XRP, yılın başından beri yaşadığı düşüş trendinin ardından, yakın zamanda önemli bir trend çizgisini yukarı yönlü kırdı ve teknik açıdan umut veren bir yapı oluşturdu.

Uzun süre boyunca 1,30 dolar seviyesinde taban oluşturan fiyat, direnç hattı üzerinde kalmayı başararak kısa vadeli hareketli ortalamaları da geri kazanmaya çalışıyor. Kırılma sonrası işlem hacmindeki hafif artış ve RSI’daki yukarı yönlü hareket, alım yönlü baskının güçlenmesine işaret etti.

Buna karşın XRP’nin daha yüksek zaman dilimi dirençlerinin henüz aşılmadığı ve fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı gözlemleniyor. Bu nedenle genel piyasa yapısı hâlâ zayıf kalmayı sürdürüyor ve yaşanan yükselişin kısa vadede bir geri çekilmeyle sonuçlanma riski bulunuyor.

Özellikle son bir yılda, XRP yükselişler sonrası istikrarlı devam gösterememiş ve birçok atak kısa sürede geri çekilmişti. Hacmin yeterince artmadığı ya da alıcıların piyasada kalıcı baskı kuramadığı dönemlerde, XRP’nin ralli girişimleri çoğunlukla zayıflamıştı.

Önümüzdeki süreçte yatırımcılar, XRP’nin kırdığı direnç seviyesini destek olarak koruyup koruyamadığını yakından takip edecek. Bu sağlanırsa, fiyatın 1,50 dolar bandına ilerlemesi mümkün olabilir.