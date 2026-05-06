Polkadot fiyatı 2026’da 2,01 dolar, 2032’de ise 18,44 dolar hedefleriyle analiz edildi

Polkadot, son dönemde gösterdiği fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Projenin temel özelliği, birçok farklı blokzinciri arasında veri paylaşımı ve birlikte çalışma olanağı sunması. Ethereum’un kurucu ortaklarından Gavin Wood tarafından geliştirilen ağ, ölçeklenebilirlik ve güvenlik konularında öne çıkan teknik altyapıya sahip. Ağdaki ana zincir, işlem hacmini artırmak ve verimliliği yükseltmek için “parachain” adı verilen özel zincirlerle koordineli çalışıyor. Yerel token DOT ise; ağ yönetimi, staking ve yeni zincirlerin eklenmesi gibi ekosistem için kritik görevlerde rol oynuyor.

Polkadot’un güncel durumu ve teknik görünüm

CryptoAppsy verilerine göre Polkadot (DOT) 6 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1,31 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa değeri 2,203 milyar dolar olan tokenın son 24 saatteki işlem hacmi yaklaşık 181,53 milyon dolar seviyesinde. Dolaşımdaki arz 1,682 milyar DOT olarak ölçülürken, DOT’un tüm zamanların en yüksek fiyatı Kasım 2021’de 55 dolarla kaydedildi. En düşük seviye ise Şubat 2026’da 1,15 dolarla görüldü. DOT fiyatı son bir ayda 1,25 dolar bandındaki önemli direncin üzerine yükselerek, kısa sürede yaklaşık %9’luk artış elde etti.

Teknik göstergeler DOT’ta kısa vadede olumlu bir tabloya işaret ediyor. Günlük ve 4 saatlik grafiklerde yukarı yönlü ivmenin korunduğu gözlemlenirken, 20 günlük hareketli ortalamanın yukarısında seyreden fiyat, üst Bollinger bandına yaklaşmış durumda. 4 saatlik zaman diliminde de büyüyen tepeler ve dipler, güçlü alıcı baskısının sürdüğünü gösteriyor. MACD göstergesi ise pozitif bölgede güçleniyor.

Kısa ve uzun vadeli fiyat tahminleri

Analistlere göre, DOT 2026 yılında en düşük 1,15, ortalama 1,73 ve en yüksek 2,01 dolara ulaşabilir. 2029’da ise fiyatın 5,16-6,32 dolar aralığında olması bekleniyor. Polkadot için uzun vadeli görünümde, 2032’ye kadar 15,69 ile 18,44 dolar arasında hareket edebileceği öngörülüyor. Özellikle Web3 uygulamalarında merkeziyetsiz depolama için geliştirilen yeni mimari, ağı teknik olarak öne çıkaran yeniliklerden biri oldu.

Fiyat analizlerinde yakın vadede 1,25 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin altında kapanış yapması halinde 1,18 dolara kadar bir gevşeme yaşanabileceği belirtiliyor. Diğer yandan, 1,33 dolar üzerinde kalıcı bir hareket, kısa vadede 1,38-1,40 dolar seviyelerine doğru yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Polkadot’un önümüzdeki yıllarda artan ağ kullanımı ve ekosistem gelişiminin fiyat üzerinde pozitif etki yapabileceği, fakat yüksek oynaklık nedeniyle yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Teknik indikatörler de temkinli bir şekilde alım sinyali üretmeye devam ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar (SMA 3, 5, 10, 21, 50) “al” yönünde sinyal verirken, 100 ve 200 günlük ortalamalar hala “sat” konumunda bulunuyor. Benzer şekilde EMA göstergelerinde de kısa periyotlar al sinyali verirken, uzun periyotlarda satış baskısı dikkat çekiyor.

Polkadot ekosistemindeki son gelişmeler

Ağ üzerinde yaşanan teknik ilerlemeler kapsamında, Polkadot yakın zamanda merkezi sunuculara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Bulletin Chain isimli merkeziyetsiz veri depolama modelini tanıttı. Bu yenilik, özellikle Web3 tabanlı uygulamaların tamamen blokzinciri üzerinde çalışmasına olanak sağlamak açısından önem taşıyor.

2020 sonunda 4-5 dolar civarında işlem gören DOT, 2021 yılında hızlı bir ralliyle 55 dolar seviyelerine yükseldikten sonra tekrar sert bir düşüş yaşadı. 2022’de derin bir gerileme dönemine giren token, 2023 ve 2024 boyunca 5-7 dolar bandında konsolide oldu. 2025 ile beraber ise aşağı yönlü baskıyla fiyatlarda 2 doların altına doğru gerilemeler yaşandı. 2026 yılı itibarıyla ise DOT 1,15-2,33 dolar aralığında dalgalanmaya devam ediyor.