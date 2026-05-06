Bitcoin dominance kasım 2025’ten bu yana en yüksek seviyede: Altcoin piyasası toparlanıyor

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz çarşamba günü dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bitcoin‘in piyasa hakimiyeti oranı yüzde 61’e yükselerek Kasım 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu oran, nisan başında yüzde 58,44 seviyesindeydi. Son iki ayda Bitcoin’in güçlenmesi, piyasadaki genel yükseliş eğiliminin hâlen BTC’yi desteklediğini gösterdi.

Altcoin hacimlerinde belirgin artış

Bitcoin piyasada öne çıkarken, altcoin piyasasında da canlanma işaretleri görülüyor. Binance borsasında son iki ay içerisinde altcoin işlem hacmi yüzde 49 arttı. Ayrıca, Binance’de işlem gören altcoinlerin yüzde 12,6’sı, 200 günlük basit hareketli ortalamasını tekrar aşmayı başardı.

Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, altcoin piyasası hacminde istikrarlı bir artış yaşanıyor. Mart ayında Binance’de altcoinlerin toplam BTC ve ETH vadeli işlemlerine oranı yüzde 31 iken, bu oran geçtiğimiz çarşamba itibarıyla yüzde 49’a tırmandı. Bu gelişme, piyasa ilgisinin, son aylarda Bitcoin ve Ether’ye yoğunlaşmasının ardından yeniden diğer kripto varlıklara kaymaya başladığına işaret ediyor.

Kripto analisti Darkfost, şubat başındaki 60 bin dolar seviyesinden bu yana Bitcoin’in yüzde 36 değer kazandığını ve hakimiyetinin yüzde 61,3’e yükseldiğini belirtti. Analiste göre altcoinlerin toparlanma hızı yavaş kalsa da, bazı göstergelerde düzelme başladı.

Altcoin piyasasının genel durumu için kullanılan TOTAL3 endeksi de iki aylık süreçte yüzde 17 artışla 765 milyar dolara ulaştı. Ancak yükseliş hızının Bitcoin’e kıyasla geriden geldiği görülüyor.

Piyasa analistlerinden değerlendirmeler

Piyasa analisti CW8900, merkezi borsalarda artan işlem aktivitesinin, Bitcoin dışındaki kripto varlıklara olan ilgiyi ortaya koyduğunu aktardı. CW8900, en büyük beş kripto para hariç tutulduğunda, altcoin işlem hacimlerinde düzenli bir artış gözlendiğine dikkat çekti.

Buna paralel olarak, AltSeason Endeksi son 90 günde 28,6 seviyesine yükselerek son aylardaki en hızlı toparlanmasını kaydetti. Endeks, çoğunlukla altcoinlerin Bitcoin’den daha fazla değer kazandığı dönemleri ölçüyor. 75 üzerindeki değerler ise güçlü bir altcoin sezonunun başlamasına işaret ediyor.

CryptoQuant verilerine göre, altcoinlerin performansı hala 200 günlük ortalamanın yüzde 23,47 altında. Ancak bu oran, daha önce yüzde 44,4 seviyesindeydi ve piyasadaki zayıf dönemin ardından iyileşmenin başladığını gösteriyor.

Bitcoin ve altcoinler arasındaki güç dengesi

Son veriler, altcoin piyasasında son ayların ardından belirgin bir toparlanma yaşandığına işaret ediyor. Ancak toplamda bakıldığında, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yükselişte kalmayı sürdürüyor ve altcoinlerin bu ivmeye tam anlamıyla ortak olup olmayacağı piyasadaki sonraki gelişmelerle şekillenecek.

Analistler, önceki altcoin yükseliş döngüleriyle kıyaslandığında, yaşanan dönüşümün henüz agresif bir faza geçmediğini ve sektörün genelinde temkinli bir iyimserlik olduğunu belirtiyor.