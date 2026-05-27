BTC fiyatı 74.000 dolar desteğinde tutundu 78.000-80.000 dolar aralığında dirençle karşılaşıyor

Bitcoin son dört haftadır yatay seyrederken, fiyat 74.000 dolarda destek buldu ve 78.000 ile 80.000 dolar aralığında ise sert dirençle karşılaştı. Kripto piyasasında fiyat sıkışıklığı devam ederken, özellikle gün içi 78.164 dolara kadar yükseliş dikkat çekti. Bu seviyede daha önce açılmış ve zararda olan pozisyonların kapandığı, yani fiyatın psikolojik bir noktaya temas ettiği belirtildi.

Piyasa Hareketleri ve Likidite Yoğunluğu

Analitik platformu Hyblock’a göre, gün içerisindeki fiyat hareketi sırasında hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyonların önemli bir bölümü nötr seviyede kapandı. Bu noktada, spot piyasadaki alıcılar ve türev piyasadaki satıcılar arasındaki çekişme öne çıkıyor. Hyblock uzmanları, özellikle 75.675 ila 75.700 dolar aralığında likiditenin hızla biriktiğine dikkat çekti. Bu seviyeler, yüksek işlem hacmiyle öne çıkıyor ve kısa vadede fiyatı kendine çekebilecek potansiyelde görülüyor.

Mini sözlük: Likidite cebi, belirli bir fiyat aralığında alıcı veya satıcı emirlerinin yoğun birikim gösterdiği ve fiyatta ani hareketlenmelere yol açabilecek bölgelere verilen isimdir. Kripto piyasalarında bu bölgeler genellikle kısa süreli fiyat dalgalanmalarına yol açar.

Büyük Alıcının Stratejisi ve Piyasa Etkisi

Blockstream’in CEO’su Adam Back, X platformunda yaptığı paylaşımda, ismi açıklanmayan bir Bitcoin yatırımcısının zaman ağırlıklı ortalama fiyat (TWAP) yöntemiyle günde yaklaşık 450 Bitcoin topladığını aktardı. Son sekiz buçuk gün boyunca bu stratejiyle işlem yapan balina, fiyatlarda belirli bir dalgalanmanın önüne geçerek ortalama bir alım maliyeti oluşturdu.

TWAP yöntemi, kripto para piyasasında ani fiyat hareketlerinden etkilenmemek üzere büyük miktarda varlığın zamana yayılı şekilde parça parça alınmasını sağlayan bir algoritmik alım türü olarak biliniyor. Bu taktik, piyasaya etkili girişlerde fiyatın aniden sıçramasının önüne geçiyor.

Mini sözlük: TWAP (Time Weighted Average Price), büyük miktardaki işlemleri belirli bir zaman aralığına bölerek ortalama fiyatla alım-satım gerçekleştirme yöntemidir. Özellikle likiditenin sınırlı olduğu piyasalarda fiyat manipülasyonunu azaltmada kullanılır.

“Uzun pozisyonu olan yatırımcıların büyük kısmı bu seviyede zararını sıfırlayarak işlemlerini kapattı. Kısa pozisyondaki yatırımcılar ise karlarını korumak için aynı seviyede çıkış yaptı ve bu nedenle fiyat bu aralıkta sık sık geri çekiliyor.”

Spot ve Türev Piyasada Etkileşim

Analizlerde, son günlerde yaşanan ani fiyat dalgalanmalarının türev piyasalarda başlatılan satışlarla tetiklendiği; ancak spot piyasadaki talebin fiyatı dengede tuttuğu görüldü. Bu etkileşim sonucunda Bitcoin’in 74.000 dolar seviyesindeki desteğinin daha güçlü hale geldiği belirtiliyor. Özellikle 78.000 dolardan sonra satış emirleri yığılırken, fiyatın geri çekilme eğilimi taşıdığı gözlendi.

Fiyat Seviyesi Destek/Direnç Emir Yoğunluğu 74.000 $ Destek Yüksek alıcı 75.675–75.700 $ Likidite cebi Yoğun işlem 77.700–80.000 $ Direnç Ağırlıklı satıcı

Sipariş Defterindeki Son Durum

Sipariş defterindeki derinlik analizi, 77.700 dolardan itibaren satış emirlerinin yoğunlaştığını, 78.000 ile 80.000 dolar aralığında ise talebin iyice azaldığını gösteriyor. Bu veri, kısa vadede Bitcoin’in bu bant içinde zorlanmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı, son dönemde ABD teknoloji hisseleriyle kıyaslandığında daha yavaş bir yükseliş sergiliyor. Ancak destek noktası güçlü durduğu için piyasada önemli bir aşağı yönlü kırılım beklenmiyor.