Brad Sherman seçim kampanyasında kripto karşıtlığına ağırlık verdi

ABD Kongresi’nin en güçlü kripto eleştirmenlerinden biri olarak bilinen Temsilci Brad Sherman, yaklaşan ön seçimde kripto dostu Jake Levine ile karşı karşıya geliyor. California’nın 32. bölgesini temsil eden Sherman, uzun süredir dijital varlıklar hakkındaki olumsuz tutumuyla öne çıkıyor ve seçim kampanyasında bu tavrını merkeze oturtmuş durumda.

Seçimde kripto farkı

Bölge genellikle Demokratların üstünlüğünde bir alan olarak görülse de, Sherman bu sene Levine’ın katılımıyla önceki yarışlardan farklı olarak kripto para odaklı bir tartışmanın merkezine yerleşti. Sherman, kamuoyuna sunduğu son üç broşüründe kriptonun “sistemik bir tehdit oluşturduğunu, suçluları ve insan hakları ihlalcilerini desteklediğini” savunuyor. Ayrıca rakibi Levine’ın kampanyasını kripto paraların finanse ettiği iddiasında bulundu.

Diğer tarafta, Jake Levine yerel meseleleri ve yeni kuşak bir yaklaşımı vurgulayarak öne çıkmaya çalışıyor. Beyaz Saray’da ulusal güvenlik yetkilisi olarak ve ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nda iklimden sorumlu başkan olarak görev aldı. Levine özellikle enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve uygun fiyatlı konut projeleri gibi bölgeye özgü vaatlerle öne çıkarak, Sherman’ın yoğun şekilde kripto para gündemine ayrılmış söylemine karşı fark yaratmaya çalışıyor.

Mini sözlük: PAC (Political Action Committee), ABD siyasetinde aday veya parti lehine bağış toplayan, propaganda yapan siyasi komiteler için kullanılan terimdir. Kripto PAC’leri, kripto endüstrisiyle bağlantılı olarak lobi faaliyeti yürüten siyasi komitelerdir.

Sherman’ın tutumu ve eleştiriler

Sherman, Kongre’de kripto karşıtı görüşlerini sıkça dile getiriyor ve özellikle XRP gibi bazı kripto paraların menkul kıymet olduğunu savunuyor. Bu tavrıyla, kongrede sektörün en keskin muhaliflerinden biri olarak tanınıyor. Decentralized Finance girişimcisi Robert Leshner ise Sherman’ı SEC Başkanı Gary Gensler’in kongredeki temsilcisi gibi göstererek, kripto alanındaki en sert muhaliflerden biri olarak tanımlıyor.

Sherman, seçim kampanyasında dijital varlık sektörüne yönelik saldırgan bir dil kullanmaya devam ederken, rakibi Levine’a karşı “kripto para çevrelerinden destek aldığı” suçlamalarını da gündeme taşıdı. Ancak Leshner, kripto sektöründeki siyasi komitelerden bugüne kadar Levine’a tek bir kuruşluk yardım gelmediğine dikkat çekti.

Finansal durum ve kampanya stratejileri

Sherman, seçim yarışında rakibine kıyasla finansal olarak oldukça avantajlı bir konumda. Seçmenlerin büyük bir kısmı, mevcut tabloya göre Sherman’ın bir kez daha seçileceği görüşünde birleşiyor. Yine de, Sherman’ın yürüttüğü kampanya dili ve kriptoya yönelik agresif tutumu, rakip Levine’dan gerçek bir tehdit algıladığını gösteriyor. Özellikle ön seçimin yapılacağı 2 Haziran’a yaklaşırken Sherman’ın kriptoyu rakiplerine karşı bir koz olarak öne çıkardığı dikkat çekiyor.

Karşılaştırma tablosu

İsim Kriptoya Bakış Desteklediği Politika Kampanya Finansmanı Brad Sherman Karşı Kripto karşıtı düzenlemenin artırılması Büyük birikim ve nakit avantajı Jake Levine Olumlu Yenilikçi teknolojilere ve yerel sorunlara çözüm odaklı yaklaşım Kripto PAC’lerinden finansman yok

Kampanyada öne çıkan söylemler

Sherman’ın seçim kampanyasında kullandığı söylemler specifi olarak kripto paralar üzerinden şekilleniyor. Son paylaşımlarında, kriptonun “muazzam bir risk” taşıdığını ve toplum için tehlike olduğunu öne sürdü. Rakibi Levine ise daha ziyade bölgesel sorunların altını çiziyor, kriptoya açık ve genç bir profil sergiliyor.