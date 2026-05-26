Tether (USDT)

Stable, USDT üzerine inşa edilen StableEarn ile gerçek varlıklara bağlı getiri sunacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stable, USDT yatırımları için gerçek varlıklara dayalı StableEarn ürününü kullanıma açtı.
  • 📊 StableEarn’de, $USDT akıllı sözleşmelerle ABD Hazine tahvili ve altına endeksli ürünlere yönlendiriliyor.
  • 🔥 Reel varlık getirisini temel alan StableEarn, token ödülü yerine gerçek piyasa kazançları sağlıyor.
  • 🔎 Kritik durum: Kripto varlıklardan geleneksel yatırım araçlarına açılan bu köprü, USDT tabanlı blokzincir yatırımlarına yeni bir boyut getiriyor.
Stable, dolar endeksli kripto para birimi USDT’yi gerçek dünyadaki varlıklara bağlayan yeni bir getiri ürünü olan StableEarn’i duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre StableEarn, kullanıcıların USDT bakiyelerini ABD Hazine tahvilleri ve altın gibi varlıklarla ilişkili ürünlerden getiriler elde edecek şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

İçindekiler
1 StableEarn ile reel varlık bağlantısı
2 Theo ve iş ortakları ekosistemin temelini oluşturuyor
3 Stable’ın USDT odaklı büyüme stratejisi

StableEarn ile reel varlık bağlantısı

Yeni ürünün yapısı, merkeziyetsiz bir kredi protokolü olan Morpho üzerinde kurulmuş durumda. Ayrıca platformdaki risk yönetim parametreleri, kripto ekosisteminde risk analiz çalışmalarıyla bilinen Gauntlet tarafından belirlendi. StableEarn kapsamında, kullanıcılar USDT varlıklarını özel akıllı sözleşme havuzlarına yatırıyor; bu yatırımlar da, Theo’nun geliştirdiği ABD Hazine tahvili ya da altın gibi varlıklara endeksli ürünlere transfer ediliyor.

Stable’ın açıklamasına göre, diğer bazı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında olduğu gibi ekstra token dağıtımları veya kripto tabanlı teşviklere başvurulmuyor. Bunun yerine, USDT yatırımları doğrudan gerçek varlıklardan gelir getiren ürünlerle bağlantılı şekilde değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Reel Varlık (RWA) — Blokzincir projelerinde, ABD Hazine tahvili ya da altın gibi blokzincir dışında gerçek dünyada var olan varlıkların dijital biçimde zincire aktarılmasına verilen isimdir. RWA ürünleri, kripto yatırımcılarına geleneksel varlıklara erişim imkanı sağlar.

Stable CEO’su Brian Mehler, USDT sahiplerinin rekabetçi oranlarla getirili ürünlere erişimde uzun süredir zorluk yaşadığını belirtti. Mehler’e göre, StableEarn bu sorunu kurumsal düzeyde getiri sağlayan ve tamamen USDT odaklı bir blokzincir üzerinde çalışarak çözüyor.

Theo ve iş ortakları ekosistemin temelini oluşturuyor

Theo’nun Yatırım Direktörü Iggy Ioppe de yaptığı açıklamada, StableEarn’in “kurumsal düzeyde, USDT’ye özel” bir getiri ürünü olduğunu, gerçek piyasalara bağlı getiriler sunduğunu belirtti. Theo, RWA ürünlerinde Standard Chartered’ın Libeara girişimi ve Wellington Management ile çeşitli işbirliklerine imza atıyor. StableEarn ile birlikte, Theo’nun reel varlığa dayalı ürünleri, Stable ekosisteminin getiri stratejisinde merkezi bir rol üstlenmiş durumda.

VarlıkÜrün Adıİş OrtağıTemel Getiri Kaynağı
ABD Hazine TahvillerithBILLLibearaHazine faizi
AltınthGOLDWellington ManagementAltın fiyatı

Stable’ın USDT odaklı büyüme stratejisi

Stable platformunun geçtiğimiz yıl ana ağı yayına alınmıştı ve temel amacı USDT işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir ağ sunmak. Bitfinex’in de yatırımcıları arasında yer aldığı Stable, bugüne kadar 28 milyon dolar yatırım topladı. USDT, toplam arz bakımından sektörün en büyük stabilcoin’i konumunda ve Stable de bu geniş kullanıcı tabanını yeni ürünlerle ekosisteme dahil etmeyi hedefliyor.

Stable ekibi, StableEarn’in portföy çeşitliliği arayan USDT sahiplerine alternatif getiri kaynakları sunacağını vurguluyor. Özellikle geleneksel finansal varlıklara bağlı getiri opsiyonu, kripto yatırımcıları için yeni olanaklar yaratıyor. Ayrıca platformun ana odağı olan USDT çevresinde ekosistem geliştirme stratejisinin bir parçası olarak StableEarn’in önemli bir kilometre taşı olduğu aktarılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
