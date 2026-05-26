Stable, USDT üzerine inşa edilen StableEarn ile gerçek varlıklara bağlı getiri sunacak

Stable, dolar endeksli kripto para birimi USDT’yi gerçek dünyadaki varlıklara bağlayan yeni bir getiri ürünü olan StableEarn’i duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre StableEarn, kullanıcıların USDT bakiyelerini ABD Hazine tahvilleri ve altın gibi varlıklarla ilişkili ürünlerden getiriler elde edecek şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

StableEarn ile reel varlık bağlantısı

Yeni ürünün yapısı, merkeziyetsiz bir kredi protokolü olan Morpho üzerinde kurulmuş durumda. Ayrıca platformdaki risk yönetim parametreleri, kripto ekosisteminde risk analiz çalışmalarıyla bilinen Gauntlet tarafından belirlendi. StableEarn kapsamında, kullanıcılar USDT varlıklarını özel akıllı sözleşme havuzlarına yatırıyor; bu yatırımlar da, Theo’nun geliştirdiği ABD Hazine tahvili ya da altın gibi varlıklara endeksli ürünlere transfer ediliyor.

Stable’ın açıklamasına göre, diğer bazı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında olduğu gibi ekstra token dağıtımları veya kripto tabanlı teşviklere başvurulmuyor. Bunun yerine, USDT yatırımları doğrudan gerçek varlıklardan gelir getiren ürünlerle bağlantılı şekilde değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Reel Varlık (RWA) — Blokzincir projelerinde, ABD Hazine tahvili ya da altın gibi blokzincir dışında gerçek dünyada var olan varlıkların dijital biçimde zincire aktarılmasına verilen isimdir. RWA ürünleri, kripto yatırımcılarına geleneksel varlıklara erişim imkanı sağlar.

Stable CEO’su Brian Mehler, USDT sahiplerinin rekabetçi oranlarla getirili ürünlere erişimde uzun süredir zorluk yaşadığını belirtti. Mehler’e göre, StableEarn bu sorunu kurumsal düzeyde getiri sağlayan ve tamamen USDT odaklı bir blokzincir üzerinde çalışarak çözüyor.

Theo ve iş ortakları ekosistemin temelini oluşturuyor

Theo’nun Yatırım Direktörü Iggy Ioppe de yaptığı açıklamada, StableEarn’in “kurumsal düzeyde, USDT’ye özel” bir getiri ürünü olduğunu, gerçek piyasalara bağlı getiriler sunduğunu belirtti. Theo, RWA ürünlerinde Standard Chartered’ın Libeara girişimi ve Wellington Management ile çeşitli işbirliklerine imza atıyor. StableEarn ile birlikte, Theo’nun reel varlığa dayalı ürünleri, Stable ekosisteminin getiri stratejisinde merkezi bir rol üstlenmiş durumda.

Varlık Ürün Adı İş Ortağı Temel Getiri Kaynağı ABD Hazine Tahvilleri thBILL Libeara Hazine faizi Altın thGOLD Wellington Management Altın fiyatı

Stable’ın USDT odaklı büyüme stratejisi

Stable platformunun geçtiğimiz yıl ana ağı yayına alınmıştı ve temel amacı USDT işlemleri için özel olarak tasarlanmış bir ağ sunmak. Bitfinex’in de yatırımcıları arasında yer aldığı Stable, bugüne kadar 28 milyon dolar yatırım topladı. USDT, toplam arz bakımından sektörün en büyük stabilcoin’i konumunda ve Stable de bu geniş kullanıcı tabanını yeni ürünlerle ekosisteme dahil etmeyi hedefliyor.

Stable ekibi, StableEarn’in portföy çeşitliliği arayan USDT sahiplerine alternatif getiri kaynakları sunacağını vurguluyor. Özellikle geleneksel finansal varlıklara bağlı getiri opsiyonu, kripto yatırımcıları için yeni olanaklar yaratıyor. Ayrıca platformun ana odağı olan USDT çevresinde ekosistem geliştirme stratejisinin bir parçası olarak StableEarn’in önemli bir kilometre taşı olduğu aktarılıyor.