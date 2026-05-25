Tether ve Gürcistan, ülkeye özel stablecoin GELT için iş birliğine gidiyor

Tether, Gürcistan hükümeti ile birlikte Gürcistan larisiyle bağlantılı yeni bir stablecoin olan GELT’i piyasaya sürmek için önemli bir iş birliğine hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, GELT adı verilen bu kripto para, Gürcistan’ın dijital varlık regülasyonları çerçevesinde geliştirilecek ve ülkenin sınır ötesi ticareti ile dijital ödeme sistemlerinde kullanımını desteklemesi hedefleniyor.

GELT nedir ve neden gündemde?

Gürcistan hükümeti, dijital varlıklar ve stablecoinler için yasal altyapı oluşturma çalışmalarına son dönemde hız verdi. Bu kapsamda GELT’in yapılacak düzenlemelere uygun şekilde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Özellikle rezerv yönetimi, itfa (geri ödeme) hakları, ihraççı gözetimi ve kara para aklamayla mücadele uyumluluğunu içeren yeni kurallar mart ayında açıklanmıştı. Gürcistan Merkez Bankası Başkanı Natia Turnava yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin ülkenin dijital finansal altyapısını güçlendirmek için önemli olduğunu vurguladı. Başbakan İrakli Kobakhidze ise Tether ile kurulan ortaklığın bağlantılı ve şeffaf bir finansal ekosisteme katkı sağlayacağını belirtti.

Mini sözlük: Stablecoin, değeri bir varlık veya para birimine sabitlenmiş kripto paralardır. GELT, Gürcistan para birimi lariye sabitlenen bir stablecoin olarak geliştiriliyor. Böylece dijital ortamda Gürcistan larisine eşdeğer bir ödeme aracı sunmayı amaçlıyor.

Düzenleme süreci ve merak edilenler

Gürcistan Merkez Bankası, stablecoin ihracına dair yazılı onay olmadan piyasaya sürülmeyeceğini ve söz konusu şirketlerin merkezi bankaya kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca dolaşımdaki stablecoinlerin tamamen karşılığı bulunan rezervlerle desteklenmesi zorunlu tutuldu. Ancak GELT’in yasal ihraççısı kim olacak, rezervler tam olarak nerede tutulacak, kullanıcılar doğrudan itfa hakkına sahip olacak mı gibi soruların yanıtı şu an için paylaşılmadı. Şirket, net bir çıkış tarihi konusunda da bilgi vermedi.

Tether’ın çoklu para birimine dayalı stablecoin stratejisi

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççılarından Tether, GELT ile birlikte dolara endeksli USDT dışında farklı ülke para birimlerine bağlı stablecoin portföyünü çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce Meksika pesosuna sabitli MXNT, offshore Çin yuanına endeksli CNHT ve Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine sabitlenmiş stablecoin için planlar duyurulmuştu. Meksika pezosuna endeksli MXNT 2022 yılında Ethereum, Tron ve Polygon ağlarında piyasaya çıkmıştı. CNHT ilk olarak 2019’da duyurulduktan sonra Tron ağına da entegre edilmişti. BAE dirhemi için hazırlıklar ise 2024’te kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu süreçte, Tether bazı stablecoin ürünlerini ise sonlandırdı. Euro’ya endeksli EURT’nin basımı sona erdirilmiş, itfaların ise Kasım 2025’te tamamlanacağı açıklanmıştı. CNHT için ise Şubat 2027 sonrasında itfa hakkı kaldırılacak.

Stablecoin Para Birimi Piyasaya Çıkış Durumu USDT ABD Doları 2014 Aktif MXNT Meksika Pezosu 2022 Aktif CNHT Offshore Çin Yuanı 2019 2027’de sona erecek EURT Euro 2018 2025’te sona erecek GELT Gürcistan Larisi Açıklanacak Hazırlanıyor

Yetkililerden iş birliği vurgusu

Hem Tether hem de Gürcistan’daki üst düzey yetkililer, GELT projesi ile ülkenin finansal sisteminin uluslararası standartlarla uyumunun artmasını bekliyor. Projenin hem tüketiciyi korumak hem de risk yönetimini güçlendirmek amacıyla kurgulandığı belirtiliyor. Tether ve Merkez Bankası, sürecin detaylarının ilerleyen aylarda paylaşılacağını duyurdu.

“Kamuoyuna yapılan açıklamada, Tether ve Gürcistan hükümeti arasındaki iş birliğinin ülkenin dijital finans sisteminin şeffaflığı ve bağlantılılığını artırmayı hedeflediği belirtildi. Ancak GELT’in yasal süreçleriyle ilgili ayrıntılar ileri bir tarihte duyurulacak.”