MATIC fiyatı bugün düşüş yaşadı ancak bunu fazlasıyla telafi etti. Son gelişme fiyatı daha da yukarı taşıdı.

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Dün imalı mesajıyla büyük bir haber vermeye hazırladığı zaten biliniyordu. Ancak bu beklendiği kadar büyük bir gelişme değil. YouTube tarafından yapılan paylaşım büyük müjdenin Polygon-YouTube desteğiyle alakalı olduğunu düşündürdü. Ancak böyle olmadı. Detaylar netleşti ve Polygon NFT ekosistemi için yine de iyi bir gelişme oldu.

Polygon (MATIC) Müjdesi

Kısa süre önce yapılan duyuruya göre Magic Eden, ağdaki oyun projeleriyle çalışma kabiliyetini artıracak bir hamle olarak Polygon ağındaki NFT koleksiyonları için destek ekledi. NFT pazaryeri daha önce sadece Solana ve Ethereum ağlarını destekliyordu. Solana ağının yaşadığı sorunlar göz önünde bulundurulduğunda Solana ekosistemindeki pazaryerlerinin rakip ağları da desteklemeye başlaması şaşırtıcı değil. Birkaç hafta önce Fractal da Ethereum desteğini duyurmuştu. Magic Eden, işlem hacmine göre Solana’daki en büyük NFT pazarıdır. Bu yılın başlarında, proje çok zincirli hale geldi ve ilk olarak ağustos ayında Ethereum desteğini duyurdu.

Polygon, Magic Eden’in Solana ve Ethereum’dan sonra entegre ettiği üçüncü blockchain oldu. Ethereum’a paralel çalışan bir proof-of-stake yan zinciri olan Polygon, Ethereum tabanlı uygulamalar için daha ucuz işlemlere olanak sağlamaktadır.

MATIC Yorum

Ekim ayı boyunca birçok dev şirketle ortaklık açıklayan ve MATIC fiyatının 1,25 doları aşmasını sağlayan Polygon büyümeye devam ediyor. 7,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle MATIC büyük kripto çöküşüne rağmen en az zarar görenler arasında yer alıyor. Hatta fiyat son rallinin başladığı noktada olduğu için pek zarar görmedi bile diyebiliriz. İşlem hacmi %43 oranında arttı ve son 24 saatte 701 milyar dolara ulaştı. Bu durum dün yapılan gizemli paylaşımın oluşturduğu beklentinin de bir sonucudur.

Geçtiğimiz yıl 2,92 doları aşan MATIC bugün zirvenin %70 altında alıcı buluyor. Bu onun Bitcoin’den bile iyi performans gösterdiğini doğruluyor. Popüler kripto para 2019 Mayıs’ında sadece 0,0030 dolardan alıcı buluyordu. Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin duyurulması fiyatın uzun vadeli yükselişinin devamını sağlayabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.200 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte 15.500 doların altına düşen fiyat hafif bir toparlanma yaşadı.