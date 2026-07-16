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Polygon (MATIC)

Polygon, Coinme satın alımı sonrası yeni işten çıkarmalar açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Polygon, Coinme satın alımı sürecinde yeni işten çıkarmalar açıkladı.
  • 📌 Marc Boiron, değişimin blokzincir vakfından ödeme şirketine geçişten kaynaklandığını söyledi.
  • 💼 Ocakta duyurulan anlaşma 250 milyon dolarlık Coinme ve Sequence alımını kapsıyor.
  • 📉 Son üç yılda Polygon’daki personel azaltımları 200 kişiyi aşarken süreç $MATIC ekosistemini de yakından ilgilendiriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Polygon Labs Üst Yöneticisi Marc Boiron, şirketin kripto para borsası Coinme satın alımını tamamlama sürecinde ek işten çıkarmalara gittiğini açıkladı. Boiron, perşembe günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin çok sayıda çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

İçindekiler
1 Yapısal dönüşüm öne çıktı
2 Son üç yılda üçüncü dalga
3 Şirketten ayrıntılı sayı paylaşılmadı

Yapısal dönüşüm öne çıktı

Boiron, bu adımı Polygon’un bir blokzincir vakfı yapısından blokzincir destekli ödeme şirketi modeline geçişiyle ilişkilendirdi. Şirketin faaliyet yapısının değiştiğini belirten Boiron, bu dönüşümün yalnızca geliştirilen ürünlerle sınırlı kalmadığını, organizasyon yapısı ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri de yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

Marc Boiron, ayrılıkların çalışanların niteliğiyle ilgili olmadığını, şirketin kurduğu yeni yapının farklı bir organizasyon modeli ve farklı yetkinlikler gerektirdiğini vurguladı.

Ocak ayında duyurulan 250 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Polygon, Coinme ile cüzdan altyapısı sağlayıcısı Sequence’i satın alma kararı almıştı. Coinme, kripto para alım satım hizmetleri sunan bir platform olarak biliniyor. Sequence ise dijital cüzdan ve altyapı çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

BaşlıkDetay
Satın alım paketiCoinme ve Sequence
Anlaşma tutarı250 milyon dolar
Dönüşüm hedefiBlokzincir destekli ödeme şirketi modeli

Son üç yılda üçüncü dalga

Son işten çıkarmalar, Boiron döneminde son üç yılda yapılan personel azaltımlarının devamı niteliğini taşıyor. Bu süreçte 200’den fazla kişinin etkilendiği aktarıldı. Yeni dalganın kaç çalışanı kapsadığına ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Boiron, blokzincir vakfı ile blokzincir destekli ödeme şirketinin aynı şekilde çalışmadığını, bu nedenle şirketin yeniden yapılandığını belirtiyor.

Polygon, son dönemde teknik altyapısını ve ticari odağını yeniden düzenleyen şirketler arasında yer alıyor. Bu çerçevede satın almalarla büyüme stratejisini sürdürürken, operasyonel yapıda da daha dar ve hedef odaklı bir modele yöneliyor.

Şirketten ayrıntılı sayı paylaşılmadı

İşten çıkarmaların kapsamına ilişkin net sayı verilmedi. Şirket yönetimi, kararın bireysel performanstan çok kurumsal yapılanma değişikliğine dayandığını öne çıkardı. Bu durum, satın alma sonrası entegrasyon sürecinin insan kaynağı planlamasına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Polygon Labs, daha önce de organizasyonel sadeleşme ve stratejik yeniden konumlanma adımlarıyla gündeme gelmişti. Son açıklama, şirketin ödeme odaklı bir yapıya geçişi hızlandırdığını ortaya koydu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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