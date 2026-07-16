Polygon, Coinme satın alımı sonrası yeni işten çıkarmalar açıkladı

Polygon Labs Üst Yöneticisi Marc Boiron, şirketin kripto para borsası Coinme satın alımını tamamlama sürecinde ek işten çıkarmalara gittiğini açıkladı. Boiron, perşembe günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin çok sayıda çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Yapısal dönüşüm öne çıktı

Boiron, bu adımı Polygon’un bir blokzincir vakfı yapısından blokzincir destekli ödeme şirketi modeline geçişiyle ilişkilendirdi. Şirketin faaliyet yapısının değiştiğini belirten Boiron, bu dönüşümün yalnızca geliştirilen ürünlerle sınırlı kalmadığını, organizasyon yapısı ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri de yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

Marc Boiron, ayrılıkların çalışanların niteliğiyle ilgili olmadığını, şirketin kurduğu yeni yapının farklı bir organizasyon modeli ve farklı yetkinlikler gerektirdiğini vurguladı.

Ocak ayında duyurulan 250 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Polygon, Coinme ile cüzdan altyapısı sağlayıcısı Sequence’i satın alma kararı almıştı. Coinme, kripto para alım satım hizmetleri sunan bir platform olarak biliniyor. Sequence ise dijital cüzdan ve altyapı çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Başlık Detay Satın alım paketi Coinme ve Sequence Anlaşma tutarı 250 milyon dolar Dönüşüm hedefi Blokzincir destekli ödeme şirketi modeli

Son üç yılda üçüncü dalga

Son işten çıkarmalar, Boiron döneminde son üç yılda yapılan personel azaltımlarının devamı niteliğini taşıyor. Bu süreçte 200’den fazla kişinin etkilendiği aktarıldı. Yeni dalganın kaç çalışanı kapsadığına ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Boiron, blokzincir vakfı ile blokzincir destekli ödeme şirketinin aynı şekilde çalışmadığını, bu nedenle şirketin yeniden yapılandığını belirtiyor.

Polygon, son dönemde teknik altyapısını ve ticari odağını yeniden düzenleyen şirketler arasında yer alıyor. Bu çerçevede satın almalarla büyüme stratejisini sürdürürken, operasyonel yapıda da daha dar ve hedef odaklı bir modele yöneliyor.

Şirketten ayrıntılı sayı paylaşılmadı

İşten çıkarmaların kapsamına ilişkin net sayı verilmedi. Şirket yönetimi, kararın bireysel performanstan çok kurumsal yapılanma değişikliğine dayandığını öne çıkardı. Bu durum, satın alma sonrası entegrasyon sürecinin insan kaynağı planlamasına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Polygon Labs, daha önce de organizasyonel sadeleşme ve stratejik yeniden konumlanma adımlarıyla gündeme gelmişti. Son açıklama, şirketin ödeme odaklı bir yapıya geçişi hızlandırdığını ortaya koydu.