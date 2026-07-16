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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de alımlar güçlendi, piyasa korkusu ise sürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de 15 Temmuz'da 925 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.
  • 📈 Spot ETF'ler 14 ve 15 Temmuz'da art arda toplam 288,7 milyon dolar giriş çekti ve $BTC için destek sağladı.
  • 😟 Buna rağmen Korku ve Acgözlülük Endeksi 26 seviyesinde kaldı.
  • 🛢️ Petrolün 85 doların üzerine çıkması ve 2026 Eylül faiz beklentileri piyasadaki temkinli havayı korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin haftayı iki farklı görünüm arasında geçirdi. Bir tarafta zincir üstü alım baskısındaki iyileşme ve spot ETF girişleri öne çıktı, diğer tarafta ise yatırımcı duyarlılığı ile haber akışının beslediği temkinli hava korundu.

İçindekiler
1 Alım tarafında dikkat çeken veriler
2 Kaldıraç çözülürken fiyat sınırlı geriledi
3 Risk iştahını sınırlayan başlıklar

Alım tarafında dikkat çeken veriler

Spot ve vadeli işlemlerde kümülatif hacim farkı, 15 Temmuz’da Bitcoin için 925 milyon dolarlık net alıma işaret etti. Bu tablo, TÜFE verisinin ardından açık pozisyon ve fiyatta görülen geri çekilmenin emir defterindeki alımlarla karşılandığını gösterdi. Böylece satış baskısı derinleşmek yerine dengelenmiş oldu.

Aynı gün spot Bitcoin ETF’lerine 107,7 milyon dolar net giriş kaydedildi. 14 Temmuz’da görülen 181 milyon dolarlık girişin ardından gelen bu veri, iki gün üst üste pozitif akış yaşandığını ortaya koydu. Spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’i doğrudan tutan ve geleneksel borsa altyapısı üzerinden işlem gören fonlar olarak biliniyor.

GöstergeTarihVeri
Net alım15 Temmuz925 milyon dolar
Spot ETF net giriş15 Temmuz107,7 milyon dolar
Spot ETF net giriş14 Temmuz181 milyon dolar

15 Temmuz’daki 925 milyon dolarlık net alım, TÜFE sonrası geri çekilmeyi satış dalgasına çevirmeden karşıladı.

Kaldıraç çözülürken fiyat sınırlı geriledi

Fonlama oranları geçen haftanın büyük bölümünde %0,10 ile %0,22 aralığında seyretti, ardından %0,048 seviyesine kadar geriledi. Salı günkü zirveye göre açık pozisyonlarda %3,4 düşüş görülürken, Bitcoin fiyatındaki kayıp aynı dönemde yaklaşık %1,5 ile sınırlı kaldı. Bu görünüm, kaldıraçlı uzun pozisyonların tamamen dağılmasından çok, piyasanın yerel bant tepeleri olan 65 bin ile 66 bin dolar bölgesinde pozisyon azaltmasına işaret ediyor.

Fiyatın son dönemde gördüğü 62.100 dolarlık dipten yaklaşık %4,4 toparlanmasına karşın Korku ve Acgözlülük Endeksi 26 seviyesinde bulunuyor. Bu da piyasa duyarlılığının hala korku bölgesinde kaldığını gösteriyor.

Korku ve Acgözlülük Endeksi 26 seviyesinde kalırken Bitcoin son dip noktasından yaklaşık %4,4 yükseldi.

Risk iştahını sınırlayan başlıklar

Olumlu spot, vadeli ve ETF verilerine rağmen piyasa bu tabloyu henüz net bir trend değişimi olarak fiyatlamış görünmüyor. İki günlük doğrulanmış alım dikkat çekse de, mevcut veriler tek başına yön değişimini teyit etmiyor.

Makro tarafta ise temkinli görünümü destekleyen başlıklar öne çıkıyor. ABD’nin İran ile savaşının bu hafta yeniden başladığı, petrol fiyatının 85 doların üzerine çıktığı ve Eylül 2026’ya kadar Fed’in faiz artırımı ihtimalinin %44’ün üzerinde kaldığı belirtiliyor.

Buna ek olarak fonlama oranlarının nötr seviyelere yaklaşması, spot Bitcoin ETF akışlarının yıl geneline bakıldığında hala eksi bölgede bulunması ve 63.200 dolar civarının yaklaşık %1,5 altında uzun pozisyon tasfiye kümesinin yer alması, aşağı yönlü hassasiyetin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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