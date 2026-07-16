🚨 Injective, SEC'ye transfer acentesi kaydı için başvurdu.

Injective, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na transfer acentesi kaydı için başvuru yaptığını açıkladı. Başvurunun onaylanması halinde, menkul kıymet piyasalarında ortaklık kayıtlarının tutulması ve mülkiyet değişimlerinin izlenmesi gibi temel işlevlerin blokzincir altyapısına taşınması hedefleniyor.

Başvurunun kapsamı

Transfer acenteleri, ABD sermaye piyasası altyapısında hissedar kayıtlarını tutan ve menkul kıymet sahipliğindeki değişiklikleri izleyen kritik kurumlar arasında yer alıyor. Merkeziyetsiz finans ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına odaklanan katman 1 blokzinciri Injective, bu işlevin zincir üstüne taşınmasının tokenleştirilmiş varlıkların ihraç ve yönetimi için düzenlemelere uygun bir yol açabileceğini savunuyor.

Injective, başvurunun kabul edilmesi durumunda yalnızca tokenleştirilmiş varlıklar için altyapı sağlayan bir ağ olmanın ötesine geçecek. Böylece sistem, bir menkul kıymetin yasal sahibinin kim olduğunu belirleyen düzenlenmiş süreçlerin de parçası haline gelebilecek. Şirket, bu modelin aracı kurumlar arasındaki mutabakat ihtiyacını ve işlem gecikmelerini azaltabileceğini belirtiyor.

Injective, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve gerçek dünya varlıkları için bir saniyeden kısa sürede mutabakat sağlayan ve düzenlemelere uygun mülkiyet kayıtlarına ihtiyaç olduğunu, bu kapasiteyi ABD’de ölçekli biçimde sunmayı amaçladığını kaydetti.

Injective, başvurunun hangi tüzel kişilik üzerinden yapıldığını açıklamadı. Ayrıca kamuya açık bir SEC dosyası da paylaşılmadı. Bu nedenle başvurunun bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığı görülüyor.

Mini sözlük: Transfer acentesi, menkul kıymet ihraççısı adına hissedar kayıtlarını tutan, sahiplik değişimlerini işleyen ve bazı kurumsal işlemleri yürüten kayıt kuruluşudur. Gerçek dünya varlıkları veya RWA ise tahvil, hisse, fon payı ya da gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder.

Geleneksel finansın blokzincir ilgisi büyüyor

Geleneksel finans kuruluşları son dönemde sermaye piyasalarının temel altyapısını yenilemek için blokzincir teknolojisine daha fazla yöneliyor. Bu ilgi yalnızca varlıkların tokenleştirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Borsalar ve piyasa operatörleri, piyasa verisi dağıtımı, menkul kıymet ihracı, takas ve işlem sonrası süreçlerde de bu teknolojiyi kullanmaya çalışıyor.

Nasdaq bu alanda en aktif kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Borsa, geçen ay zincir üstü finansal veri ağı Pyth ile iş birliği yaparak kendi TotalView piyasa verisini blokzincir uygulamalarına taşımak için adım attı. Nasdaq, yılın önceki döneminde de Kraken ve tokenizasyon şirketi Backed ile geleneksel hisseleri blokzincir ağlarına bağlayan altyapı üzerinde çalışmaya başladı.

New York Borsası’nın çatı şirketi Intercontinental Exchange de Securitize ile ortaklık kurarak zincir üstü hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarına yönelik altyapısını genişletti. Bu yapının, günün her saati işlem ve anlık mutabakat hedefini desteklemesi amaçlanıyor.

ABD piyasa altyapısında daha geniş dönüşüm

ABD menkul kıymet piyasalarının başlıca işlem sonrası altyapı sağlayıcısı olan Depository Trust & Clearing Corporation da tokenleştirilmiş Collateral AppChain platformunu devreye almaya hazırlanıyor. Kurum, bu platformla finansal piyasalarda teminat yönetimi ve mutabakat süreçlerini otomatikleştirmeyi planlıyor.

Kurum Girişim Odak alanı Injective SEC’ye transfer acentesi kaydı başvurusu Mülkiyet kayıtları ve tokenleştirilmiş varlık yönetimi Nasdaq Pyth, Kraken ve Backed iş birlikleri Piyasa verisi ve hisse altyapısı Intercontinental Exchange Securitize ortaklığı Zincir üstü hisse ve ETF altyapısı DTCC Collateral AppChain hazırlığı Teminat yönetimi ve mutabakat otomasyonu

Başvurunun onay alması halinde Injective, tokenleştirilmiş varlık altyapısının ötesine geçerek bir menkul kıymetin yasal sahipliğini belirleyen düzenlenmiş sistemlere dahil olacak.