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Kripto Para

AB düzenlemesi sonrası kripto dolandırıcılığında yeni risk ortaya çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AB'deki MiCA geçişi sırasında kripto kullanıcıları yeni dolandırıcılık riskiyle karşılaştı.
  • 📌 Lisanssız platformlardan çıkış süreci, kullanıcıların varlık taşımasını zorunlu hale getirdi.
  • 🛑 Dolandırıcılar, sahte kurum ve şirket kimlikleriyle yatırımcıları hedef alıyor.
  • 💬 Düzenleyiciler, $BTC gibi varlıkları taşımadan önce hizmet sağlayıcı yetkisinin doğrulanmasını istiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA, lisanssız kripto hizmet sağlayıcılarını sistem dışına iterken, yatırımcılar için yeni bir dolandırıcılık riskini de beraberinde getirdi. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre dolandırıcılar, düzenleyici kurumları ve kripto şirketlerini taklit ederek kullanıcıları sahte cüzdanlara varlık göndermeye ikna etmeye çalışıyor.

İçindekiler
1 Geçiş süreci yeni açıklar oluşturdu
2 Kullanıcılara doğrulama uyarısı yapıldı
3 Pazarlama dili kafa karışıklığını artırabilir

Geçiş süreci yeni açıklar oluşturdu

MiCA, Avrupa Birliği genelinde kripto hizmet sağlayıcıları için ortak bir çerçeve oluşturuyor. Bu düzenleme kapsamında gerekli lisansa sahip olmayan şirketler, AB içinde hizmet sunamıyor. Bu nedenle bazı platformlar faaliyetlerini durdurdu, bazıları ise kullanıcılarını lisanslı sağlayıcılara yönlendirdi.

Sektörde 1.700’den fazla lisanssız şirketin faaliyetlerini sonlandırmasının beklendiği belirtiliyor. Kullanıcıların varlıklarını farklı platformlara taşıması ise özellikle deneyimsiz yatırımcılar için riskli bir geçiş dönemi yarattı. Dolandırıcıların da bu süreci fırsata çevirdiği kaydediliyor.

Dolandırıcılar, kullanıcıları sahte cüzdanlara yönlendirmek için kimlik taklidi ve oltalama yöntemlerini daha yoğun kullanıyor.

Saldırganlar çoğunlukla sahte internet siteleri, taklit belgeler ve sosyal mühendislik yöntemleriyle hareket ediyor. Amaç, kullanıcıları resmi bir bildirim aldıklarına inandırarak dijital varlıklarını yanlış adreslere aktarmalarını sağlamak. Blokzincir analiz şirketleri de kimlik taklidi temelli dolandırıcılıkların kripto suçlarında en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kullanıcılara doğrulama uyarısı yapıldı

Uzmanlar, varlık transferi talep eden her mesajın bağımsız biçimde doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Kullanıcıların fon taşımadan önce ilgili hizmet sağlayıcının resmi olarak yetkili olup olmadığını kontrol etmesi isteniyor.

2025 yılında Avrupa Denetim Otoriteleri de tüketicilere benzer bir uyarıda bulundu. Kurumlar, yatırımcılardan bir kripto hizmet sağlayıcısının yeni çerçeve kapsamında resmi yetkiye sahip olup olmadığını teyit etmelerini istedi. Avrupa Denetim Otoriteleri, AB finans sisteminde bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları denetiminde koordinasyon sağlayan çatı yapılar arasında yer alıyor.

Avrupalı düzenleyiciler, lisanslı şirketleri de sundukları düzenleyici koruma düzeyini abartmamaları konusunda uyardı.

Pazarlama dili kafa karışıklığını artırabilir

Düzenleyiciler, yalnızca dolandırıcılık girişimlerine değil, lisanslı şirketlerin iletişim diline de odaklanıyor. Yetkili kurumlar, bazı ürünlerin MiCA kapsamındaki güvenceleri olduğundan daha geniş gösterilmesinin yatırımcılar arasında yanlış bir güven algısı yaratabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Fransa gibi bazı ülkelerde sert ve hızlı bir geçiş takvimi uygulanmadı. Düzenleyiciler, kullanıcıların acele karar vermesini önlemek ve varlık transferleri sırasında oluşabilecek güvenlik açıklarını sınırlamak için daha temkinli bir yaklaşım benimsedi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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