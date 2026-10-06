BITCOIN (BTC)

Binance’tan Bitcoin çıkışları son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’ten bir günde 14.300 BTC çekildi ve bu son üç yılın en güçlü çıkışı oldu.
  • 📉 Geçen hafta toplam net çıkış 23.100 BTC’ye ulaştı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı.
  • 💼 20 Eylül ile 5 Ekim arasında Binance rezervlerinden yaklaşık 40.000 BTC çıktı ve bu süreçte $BTC talebi öne çıktı.
  • 📊 Binance’in Bitcoin rezervi 704.800 BTC’den 663.100 BTC’ye geriledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Binance’ten çekilen Bitcoin miktarı son günlerde belirgin biçimde arttı. CryptoQuant analistinin paylaştığı verilere göre borsadan bir günde yaklaşık 14.300 BTC çıktı. Bu rakam, Binance için kaydedilen en yüksek günlük net Bitcoin çıkışı olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Günlük ve haftalık çıkışlar hızlandı
2 Rezervlerde iki haftada 40.000 BTC azaldı
3 Balina hareketleri yakından izleniyor

Günlük ve haftalık çıkışlar hızlandı

Son 24 saatte görülen 14.300 BTC’lik çıkış, önceki haftanın tamamında kaydedilen 13.800 BTC’lik çekimi de geride bıraktı. Haftalık ölçekte bakıldığında Binance geçen hafta toplam 23.100 BTC net çıkış verdi. Bu tutar yaklaşık 1,4 milyar dolara karşılık geliyor.

CryptoQuant verileri, Binance’ten bir günde çekilen yaklaşık 14.300 BTC ile borsadaki günlük net çıkışın rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Veriler, büyük yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin’i borsadan çekmeyi sürdürdüğüne işaret ediyor. Piyasada güçlenen olumlu beklentilerle birlikte özellikle yüksek bakiyeli cüzdanların birikim eğilimini koruduğu görülüyor.

Rezervlerde iki haftada 40.000 BTC azaldı

Süregelen çekimler Binance’in Bitcoin rezervlerinde de düşüşe yol açtı. 20 Eylül’de 704.800 BTC seviyesinde bulunan rezervler, 5 Ekim itibarıyla yaklaşık 663.100 BTC’ye geriledi. Böylece yaklaşık iki haftada borsadan 40.000 BTC çıktı. Bu miktarın dolar karşılığı yaklaşık 3,3 milyar seviyesinde bulunuyor.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle platformdaki rezerv değişimleri, piyasanın genel eğilimine dair yakından izlenen göstergeler arasında sayılıyor.

Balina hareketleri yakından izleniyor

Geçen hafta kaydedilen 23.100 BTC’lik net çıkış, Haziran 2023’ten bu yana görülen en güçlü haftalık çekim olarak kayda geçti. Günlük ve haftalık veriler birlikte değerlendirildiğinde, büyük yatırımcıların Bitcoin’i borsalarda tutmak yerine kendi cüzdanlarına taşımayı tercih ettiği anlaşılıyor.

Binance rezervlerindeki gerileme, yatırımcı talebinin artmasıyla birlikte borsadan çıkan Bitcoin miktarının son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ortaya koyuyor.

Borsalardan yüklü Bitcoin çekilmesi, satışa hazır arzın azalması açısından piyasada olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebiliyor. Buna karşın fiyat yönü üzerinde belirleyici olacak unsurlar arasında makroekonomik koşullar, yatırımcı iştahı ve kısa vadeli oynaklığın da yer almayı sürdürüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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