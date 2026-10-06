Zcash Foundation, NU7 yükseltmesinin test ağında devreye alındığını açıkladı

Zcash Foundation, 21 Eylül ile 5 Ekim arasındaki iki haftalık döneme ilişkin mühendislik güncellemesini paylaştı. Bu süreçte Zcash ağının resmi bağımsız tam düğüm yazılımı Zebra için dört sürüm yayımlandı. Bunların üçü 6.4.x serisinde yer alırken, biri de 7.0.0 sürümünün ilk aday versiyonu oldu.

Zebra sürümlerinde güvenlik ve senkronizasyon odakta

Rust programlama diliyle sıfırdan geliştirilen Zebra, Zcash ağının resmi ve bağımsız tam düğüm istemcisi olarak kullanılıyor. Zcash Foundation, bu yazılım üzerinden ağın güvenliği, işlem iletimi ve yükseltme hazırlıkları için art arda güncellemeler sundu.

Zebra 6.4.0 sürümü güvenlik odaklı yenilikler içerdi. Bu paketle birlikte deneysel lightwalletd uyumlu gRPC sunucusu eklendi, ZIP 317 kapsamındaki geleneksel ücret düşürüldü, madenciler için blok şablonu iletimi hızlandırıldı ve NU7 hazırlıkları kapsamında destek sonu durdurma zamanı daha erkene çekildi. Aynı gün yayımlanan 6.4.1 sürümü ise zincirin uç noktasına yakın bölgede görülebilecek olası bir senkronizasyon takılmasını giderdi.

Mini sözlük: OSS-Fuzz, Google tarafından yürütülen bir açık kaynak güvenlik test hizmetidir. Sistem, yazılımlara rastgele ve beklenmeyen girdiler göndererek çökme ve hata oluşturabilecek zafiyetleri erken aşamada bulmayı amaçlar.

Birkaç gün sonra çıkan Zebra 6.4.2 ise acil düzeltme olarak devreye alındı. Söz konusu sürüm, ağdaki herhangi bir eşten gelebilecek bozuk biçimli bir işlemin yol açabildiği çökme sorununu kapattı. Bu hata, açık kaynak yazılımları sürekli rastgele girdilerle sınayan Google OSS-Fuzz tarafından tespit edildi.

Zebra 7.0.0-rc.0 sürümü, NU7 yükseltmesinin ilk aday versiyonu olarak 4 Ekim’de herkese açık test ağında 4.465.026 numaralı blokta etkinleşti.

NU7 ana ağ geçişi için takvim netleşiyor

Bir sonraki büyük adım, NU7 yükseltmesinin ana ağda devreye alınması olacak. NU7’nin 4 Ekim’de test ağında çalışmaya başlaması, geliştiricilere ve topluluğa ana ağ geçişi öncesinde canlı bir ortamda deneme süresi sağladı.

Zcash Foundation, gelecek hafta yeni bir sürüm yayımlamayı planlıyor. Bu sürümde NU7 desteğinin yer alması bekleniyor. Ana ağ operatörlerinin, 6.4.x serisinin kasım ayının başında durmasından önce bu güncellemeyi yüklemesi gerekiyor. 6.4.1 sürümünün durdurulması ise 2 Kasım civarında öngörülüyor. NU7’nin ana ağ aktivasyonu için geçici tarih 5 Kasım 2026 olarak verildi.

Test ağındaki devreye alma, ana ağ öncesinde geliştiricilere ve topluluğa canlı bir ağ üzerinde hazırlık yapma imkanı tanıyor.

Piyasada fiyat gerilerken büyük cüzdan hareketi izlendi

Piyasa tarafında ZEC son 24 saatte yüzde 2,93 yükselerek 1,376 dolara çıktı. Buna karşın varlık, 26 Eylül’de görülen 1,696 dolarlık seviyenin altında kaldı. Fiyattaki geri çekilmeye rağmen büyük yatırımcıların birikime devam ettiği görüldü.

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, yeni oluşturulan bir cüzdanın Coinbase’ten 7.166 ZEC çektiğini aktardı. Bu hareket, ağ tarafındaki teknik hazırlıklarla birlikte büyük cüzdanların ZEC pozisyonlarını artırıp artırmadığına yönelik ilgiyi yeniden canlandırdı.