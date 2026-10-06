Ethereum’un Glamsterdam güncellemesi, ana ağa geçiş öncesindeki son önemli provalardan biri kapsamında Sepolia test ağında devreye alındı. Ethereum topluluğu katkı sağlayıcılarından Pooja Ranjan, güncellemenin salı günü TSİ yerine UTC ile 13.53’te aktif hale geldiğini duyurdu.

Ölçeklenebilirlik ve verimlilik hedefi

Glamsterdam, Ethereum’un birinci katman ölçeklenme yol haritasında öne çıkan adımlardan biri olarak görülüyor. Ethereum Foundation, 28 Eylül tarihli blog yazısında bu sürümün yerleşik önerici oluşturucu ayrımı, blok düzeyinde erişim listeleri ve işlem maliyetini daha isabetli yansıtmayı amaçlayan gas fiyatlama değişiklikleri içerdiğini açıkladı.

Güncelleme, Fusaka’dan sonraki bir sonraki büyük teknik adım olarak konumlanıyor. Geliştiriciler, bu değişikliklerle ağın daha yüksek verim sunmasını, birinci katman yapısının güçlenmesini ve kullanım deneyiminin sadeleşmesini amaçlıyor.

Ethereum Foundation, Glamsterdam ile birlikte birinci katman ölçeklenmesini ilerletmeyi, blok üretimi ve doğrulama süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Öne çıkan teknik değişiklikler

Paketin en dikkat çeken başlıkları arasında ePBS olarak bilinen yerleşik önerici oluşturucu ayrımı ile BAL adı verilen blok düzeyinde erişim listeleri bulunuyor. Bu yapı, blokların nasıl üretildiğini ve doğrulandığını değiştirerek ana ağda daha yüksek işlem kapasitesinin önünü açmayı hedefliyor.

EIP 7732 kapsamında önericiler ile blok oluşturucuların rolleri ayrılıyor. Buna ek olarak, mutabakat doğrulaması ile yürütme doğrulamasının birbirinden ayrılması planlanıyor. Bu sayede doğrulayıcıların yürütme yüklerini denetlemek için daha fazla zaman kazanması öngörülüyor.

Ethereum şu anda işlemleri tek sıra üzerinden işliyor. Paralel işleme yaklaşımı ise gas limitini artırmadan saniye başına daha fazla işlem ve daha büyük blok kapasitesi sağlamayı amaçlıyor. Piyasada teknik kırılımların ve kritik seviyelerin yakından izlenmesi nasıl önem taşıyorsa, ağ yükseltmelerinde de benzer biçimde anlık veri takibi öne çıkıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Sonraki aşama Hoodi test ağı

EIP 7928 ile getirilen blok düzeyinde erişim listeleri, bir blok sırasında erişilen hesapları ve depolama konumlarını, ayrıca işlem sonrası durum değişikliklerini kayda geçiriyor. Bu sistemin, istemcilerin diskten durum verisini paralel biçimde okumasını, işlemleri eş zamanlı doğrulamasını ve durum köklerini daha verimli hesaplamasını desteklemesi bekleniyor.

Ethereum Foundation mayıs ayında yayımladığı bir değerlendirmede, Glamsterdam için 200 milyon gas taban sınırı belirlediğini bildirmişti. Bu seviye, ağın mevcut yaklaşık 60 milyonluk gas limitine kıyasla güncelleme sonrasında belirgin bir hız artışı sağlayabilir.

Sepolia’daki devreye alımın ardından geliştiriciler önce Hoodi test ağındaki aktivasyon tarihini, ardından da ana ağ için nihai takvimi belirleyecek.

Sepolia uygulamasıyla birlikte geliştirici ekiplerin dikkati şimdi Hoodi test ağına çevrildi. Bu aşamadan sonra ana ağ tarihinin netleşmesi bekleniyor. Glamsterdam, 2026’nın en etkili Ethereum güncellemelerinden biri olabileceği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle yakından izleniyor.