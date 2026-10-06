Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken toparlanmanın gücü sorgulanıyor

Shiba Inu’da borsa hareketleri yeniden hızlandı. Son veriler, giriş ve çıkışlar arasında yaklaşık 406 milyar SHIB’lik fark oluştuğunu gösteriyor. Mevcut tabloda çıkışlar öne geçerken, bu durum piyasada anlık satışa hazır token miktarını sınırlayabilir. Buna karşın fiyat tarafında toparlanmanın kalıcı hale gelip gelmeyeceği konusunda net bir işaret henüz ortaya çıkmadı.

Borsa akışlarında çıkışlar öne geçti

Merkezi borsalara giren SHIB miktarı yaklaşık 287,2 milyar seviyesinde kalırken, borsalardan çıkan miktar 356,7 milyara ulaştı. Toplam net akış ise eksi 101,2 milyar SHIB olarak hesaplandı. Negatif net akış, borsalardan çıkan token sayısının girişlerden fazla olduğuna işaret ediyor. Bu tablo, kısa vadede satış baskısını besleyebilecek likiditenin bir miktar azalmasına yol açabilir.

Borsa rezervleri de bu görünümü destekliyor. Borsalarda tutulan toplam SHIB miktarı son 24 saatte yüzde 0,11 gerileyerek 88,03 trilyon adede indi. Bu rezervlerin dolar karşılığı ise yüzde 1,42 düşüşle 519,4 milyon dolara geriledi. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve dolaşımdaki arzı yüksek meme coin’lerden biri olarak biliniyor.

Negatif net akış, borsalara girenden daha fazla SHIB çıktığını gösterirken, bu durum kısa vadede satış için hazır arzı azaltabiliyor.

Talep tarafında güçlü bir sıçrama görünmüyor

Bununla birlikte veriler tek başına güçlü bir yükseliş senaryosunu desteklemiyor. Yedi günlük ortalama borsa çıkışı yüzde 51,4 geriledi. Bu düşüş, çekimlerin sürdüğünü ancak önceki döneme göre belirgin biçimde zayıfladığını ortaya koyuyor. Ağdaki aktif adres sayısı da yalnızca yüzde 0,87 arttı. Başka bir ifadeyle, borsalardan çıkan SHIB miktarına eşlik eden belirgin bir kullanıcı talebi artışı şimdilik görülmüyor.

Bu nedenle son akış verileri, tek başına fiyat yönünü belirleyecek kadar güçlü kabul edilmiyor. Piyasanın yukarı yönlü hareketi sürdürebilmesi için rezervlerdeki düşüşün ve negatif net akışın doğrudan talebe dönüşmesi gerekiyor.

Fiyatta kritik eşikler izleniyor

SHIB fiyatı, eylülde görülen 0.00000500 dolar altındaki seviyelerden toparlandıktan sonra 0.00000589 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, 0.00000565 dolar yakınındaki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Son düzeltmelerde alıcıların bu bölgede yeniden devreye girdiği görüldü.

Yukarıda ise 0.00000600 ile 0.00000610 dolar aralığı aşılmakta zorlanılan bölge olmayı sürdürüyor. Bu alanın üzerine yerleşme girişimleri şimdiye kadar kalıcı olmadı. Eylül zirvesi olan 0.00000630 dolar seviyesi de daha geniş ölçekte önemli bir eşik olarak öne çıkıyor.

Göreceli güç endeksi, yani RSI, aşırı alım bölgesine ulaşmadan ılımlı biçimde pozitif seyrediyor. Bu görünüm, momentumun yeni bir yukarı denemeyi engellemediğine işaret etse de doğrulama için fiyatın direnç bölgesini kalıcı biçimde aşması gerekiyor.

Rezervlerdeki gerileme ve negatif net akış, SHIB’e kısa vadeli destek sağlasa da yön tayini için tek başına yeterli görünmüyor.

Buna karşılık 0.00000560 doların altına inilmesi, son toparlanmanın zayıfladığına işaret edebilir. Böyle bir durumda 0.00000540 ile 0.00000500 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.