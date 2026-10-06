SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakım oranı bir günde %6847 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu’da günlük yakım oranı %6847 arttı ve 297,68 milyon token dolaşımdan çıkarıldı.
  • 🚀 $SHIB, Sunrise aracılığıyla Solana uygulamalarında kullanılabilir hale geldi.
  • 📉 SHIB fiyatı son 24 saatte %0,95 gerilese de haftalık bazda %2,09 artıda kaldı.
  • 🏦 Piyasalar çarşamba günü açıklanacak Eylül FOMC tutanaklarına odaklandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’nun dolaşımdaki arzı son 24 saatte hızla geriledi. Shibburn verilerine göre 297,68 milyon SHIB token yakıldı ve günlük yakım oranı %6847,52 yükseldi. Artışın büyük bölümü, tek seferde gerçekleştirilen 297.572.672 SHIB’lik yakım işlemiyle bağlantılı oldu.

İçindekiler
1 Yakım verilerinde sert artış görüldü
2 SHIB, Solana uygulamalarına açıldı
3 Piyasada gözler Fed tutanaklarına çevrildi
4 Teknik göstergelerde dikkat çeken sinyal oluştu

Yakım verilerinde sert artış görüldü

Aynı dönemde Uniswap üzerinden 111.542 SHIB, Coinbase üzerinden 2.622.378 SHIB ve Robinhood üzerinden 179.289 SHIB daha yakıldı. Kalan bölüm ise daha küçük işlemlerden oluştu. SHIB yakımlarını takip eden Shibburn, topluluk tarafından izlenen başlıca veri platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Shibburn verileri, son 24 saatte 297,68 milyon SHIB’in dolaşımdan çıkarıldığını ve günlük yakım oranının %6847,52 arttığını gösteriyor.

Haftalık görünüm de benzer şekilde güçlü seyretti. Son yedi günde toplam 394,28 milyon SHIB yakıldı ve haftalık yakım oranı %1821,15 yükseldi. Son 30 günlük toplam yakım miktarı ise 666,97 milyon SHIB seviyesine ulaştı.

SHIB, Solana uygulamalarına açıldı

Shiba Inu cephesindeki bir diğer gelişme, tokenın Sunrise aracılığıyla Solana üzerinde kullanıma açılması oldu. Böylece SHIB, Jupiter, Raydium, Phantom ve Kamino gibi Solana tabanlı uygulamalarda erişilebilir hale geldi. Bu adım, tokenın Solana’nın merkeziyetsiz finans ekosistemi içinde doğrudan kullanılmasına ve alınıp satılmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: Sunrise, varlıkların farklı blokzincir ağları arasında kullanılabilmesini sağlayan birlikte çalışabilirlik altyapısı olarak öne çıkıyor. Bu yapı, bir tokenın başka bir ağdaki uygulamalara taşınmasını ve o ekosistemde işlem görmesini mümkün kılıyor.

SHIB’in Solana üzerinde işlem görmeye başlaması, tokenın Solana ekosisteminden çıkmadan DeFi uygulamalarında kullanılabilmesinin önünü açtı.

Piyasada gözler Fed tutanaklarına çevrildi

Kripto para piyasasında salı sabahı karışık bir seyir izlendi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına ait tutanakların açıklanmasını bekliyor. İşlemciler, Fed’in bir sonraki toplantısında faizleri sabit bırakma olasılığını %78 olarak fiyatlıyor.

Bitcoin ve büyük kripto varlıklar dar bantta dalgalanmayı sürdürürken, SHIB de bu görünümden ayrışmadı. Token son 24 saatte %0,95 düşüşle 0.000005893 dolara geriledi. Buna karşın haftalık bazda %2,09 artıda kaldı.

Teknik göstergelerde dikkat çeken sinyal oluştu

Hafta sonuna doğru SHIB grafiğinde yaklaşık iki yılın ardından ilk günlük golden cross oluştu. Bu gösterge, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla tanımlanıyor. SHIB’de bundan önceki günlük golden cross Kasım 2024’te görülmüş, ardından Aralık 2024’te fiyat 0.0000334 dolara kadar yükselmişti.

Haftanın öne çıkan gündem maddesi ise çarşamba günü yayımlanacak Eylül ayı FOMC tutanakları olacak. Yatırımcılar, gelecekteki para politikasına ilişkin sinyalleri bu metinde yakından izleyecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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