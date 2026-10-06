XRP Ledger ödemeleri 24 saatte %386 arttı

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi son 24 saatte sert bir toparlanma gösterdi. Ağdaki günlük ödeme miktarı yaklaşık 583,3 milyon XRP’ye yükselirken, bu artış bir önceki dönemde görülen zayıf seviyelerin ardından işlemlerde belirgin bir canlanmaya işaret etti. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödemeler ve varlık transferleri için kullanılıyor.

Hacim ortalamaya yaklaştı

Güncel veri, 30 günlük yaklaşık 638 milyon XRP’lik ortalamanın bir miktar altında kaldı. Buna rağmen günlük bazda kaydedilen %386’lık yükseliş, ağ etkinliğinin olağan seyrine yeniden yaklaşmaya başladığını gösterdi. Bu sıçramanın büyüklüğünde, önceki gün ölçülen sıra dışı düşük bazın etkisi de öne çıktı.

XRP Ledger’daki 583,3 milyon XRP’lik günlük ödeme hacmi, tarihsel olarak olağanüstü bir seviyeye işaret etmese de toparlanmanın hızı dikkat çekiyor.

Bir yıllık grafik, bu göstergenin ne kadar oynak olabildiğini de ortaya koyuyor. Ağ üzerinde günlük ödeme hacmi daha önce birçok kez 1 milyar XRP’nin üzerine çıktı. Bazı dönemlerde 2 milyar XRP’yi aşan sıçramalar görülürken, tarihi zirve yaklaşık 7 milyar XRP seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle son veri mutlak değer olarak istisnai sayılmasa da, kısa sürede gelen dönüş öne çıkıyor.

Kalıcı toparlanma için hangi seviye izleniyor

Önümüzdeki dönemde asıl belirleyici unsur, işlem hacmindeki bu artışın devam edip etmeyeceği olacak. Günlük ödemenin 30 günlük ortalama olan 638 milyon XRP’nin üzerine yerleşmesi, ağ etkinliğinde yalnızca normalleşme değil, daha kalıcı bir ivmelenme olduğuna dair daha güçlü bir işaret sayılabilir. Hacmin yeniden 1 milyar XRP eşiğinin üstüne çıkması ise bu değişimi daha dikkat çekici hale getirebilir.

Bu tablo, zincir üstü verilerde kısa vadeli toparlanmaya işaret etse de tek günlük hareketin tek başına yeni bir eğilim oluşturduğu söylenemiyor. Bu nedenle takip edilen ana gösterge, işlem hacminin birkaç gün boyunca ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı olarak öne çıkıyor.

Fiyat dar bantta seyrini korudu

XRP fiyatı ise yaklaşık 1,51 dolar civarında görece dengeli seyretti. Eylül ayındaki yükselişte 1,30 dolardan 1,60 dolara yönelen varlık, son dönemde 1,48 ile 1,53 dolar aralığında daha dar bir bantta hareket ediyor. Yükselişi sürdürme girişimleri birkaç kez sonuçsuz kalmasına rağmen fiyatın bu bölgedeki tutunması dikkat çekti.

Fiyat görünümünde kısa vadeli ortalamanın yaklaşık 1,45 dolar, daha uzun vadeli ana ortalamaların ise 1,35 ile 1,40 dolar bandında bulunması, mevcut yapının şimdilik korunduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler de aşırı ısınmış bir görünüm vermiyor. RSI göstergesi nötr ile olumlu bölge arasında kalırken, bu durum piyasada henüz aşırı alım baskısının belirginleşmediğine işaret ediyor. Yukarı yönlü yeni bir genişleme için 1,55 dolar bölgesinin yeniden aşılması önem taşırken, 1,60 ile 1,65 dolar aralığı daha güçlü bir engel olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 1,45 doların altına inilmesi mevcut görünümü belirgin şekilde zayıflatabilir.