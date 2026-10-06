Bitcoin’de güçlü dönüş, kritik soru: Yeni yükseliş mi, dip öncesi mola mı?

Bitcoin, temmuz ayındaki dip seviyesinden güçlü bir toparlanma gösterse de ayı piyasasının sona erdiğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Yazının hazırlandığı saat itibarıyla 86.195 dolardan işlem gören Bitcoin’de, kurumsal alımlar ve spot ETF girişleri toparlanmayı desteklerken yüksek ABD tahvil faizleri yükselişin önündeki başlıca engeller arasında gösteriliyor.

Binance Research’ün 6 Ekim’de yayımladığı haftalık rapora göre Bitcoin, 1 Temmuz’da gördüğü 57.800 dolardan 1 Ekim’de 84.880 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 46,9 yükseldi. Ancak geçmiş döngülerde benzer büyüklükteki düşüşlerin ardından gerçekleşen beş toparlanmanın dördünde dip seviyeler yeniden test edildi. Bu nedenle yaklaşık yüzde 47’lik yükseliş, tek başına kalıcı bir dip oluştuğunu doğrulamıyor.

Daha sınırlı düşüş, daha güçlü piyasa anlamına geliyor mu?

Bitcoin, 6 Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkarak ulaştığı rekorun yaklaşık bir yıl sonrasında, güncel fiyatıyla zirvesinin yüzde 32 kadar altında bulunuyor. CoinDesk’in 6 Ekim tarihli analizinde, önceki döngülerin zirvelerinden bir yıl sonra kayıpların çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Bitcoin, 2013 zirvesinin ardından yüzde 69,7, 2017 zirvesinden sonra yüzde 82,3 ve 2021 zirvesinin ardından yüzde 74,6 gerilemişti.

Mevcut döngüdeki en sert düşüş de önceki ayı piyasalarına kıyasla daha sınırlı kaldı. Binance Research, 126.200 dolarlık zirveden temmuz dibine kadar kaybı yüzde 54,2 olarak hesapladı. Önceki üç ayı piyasasında ise en yüksek düşüşler yüzde 77,6 ile yüzde 86,9 arasındaydı.

Bununla birlikte Binance Research, oynaklık hesaba katıldığında mevcut ayı piyasasının daha hafif geçtiği sonucuna varmanın zor olduğunu belirtti. Rapordaki hesaplamaya göre Bitcoin’in yıllıklandırılmış oynaklığı, geçmiş döngülerdeki yaklaşık yüzde 99 seviyesinden yüzde 47’ye geriledi. Oynaklığa göre düzeltilmiş düşüş ise 1,94 standart sapma ile önceki ayı piyasalarına benzer düzeyde. Dolayısıyla fiyat kaybının küçülmesi, piyasanın genel oynaklığındaki azalmayla birlikte değerlendirilmeli.

HashKey Group kıdemli araştırma analisti Tim Sun’a göre bu döngünün dikkat çekici farkı, düşüş döneminin ve dip çevresinde geçirilen sürenin kısalması. Sun, geçmişte bireysel yatırımcıların ve kaldıraçlı işlemlerin ağırlıkta olduğunu, bu kez spot ETF’ler, varlık yöneticileri, aile ofisleri ve şirketlerin daha büyük rol oynadığını söyledi.

Primitive Fund kurucu ortağı Griffin Ardern de ETF kaynaklı sermayenin, hedef portföy dağılımını korumak amacıyla fiyat düşüşlerinde alım yapmaya yatkın olduğunu belirtti. Ekim 2025’teki büyük tasfiyelerin ardından kaldıraç kullanımının azalması da hızla birbirini tetikleyen likidasyonları sınırlayan unsurlar arasında gösterildi.

Ancak azalan oynaklık, yükselişlerin de geçmişe göre daha sınırlı kalabileceği anlamına geliyor. STS Digital ABD Başkanı Jeff Anderson, piyasaya daha fazla katılımcı girdikçe gerçekleşen oynaklığın düşeceğini, bunun hem kayıpları hem de yükseliş zirvelerini küçültebileceğini ifade etti. CoinDesk’in aktardığı değerlendirmede yıllıklandırılmış oynaklık yaklaşık yüzde 40 olarak verilirken uzun vadeli tarihsel ortalamanın yüzde 80’in üzerinde olduğu belirtildi.

ETF girişleri destekliyor, tahvil faizleri baskılıyor

Binance Research’ün ekim ayı piyasa raporuna göre toplam kripto para piyasa değeri, Fed’in 2023’ten bu yana ilk faiz artırımına ve CLARITY Act’in yasalaşamamasına rağmen eylülde yüzde 11 yükselerek 2,99 trilyon dolara ulaştı. Spot Bitcoin ETF’lerine aynı ay 3,49 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece bu ürünlerin 2026 yılı toplam net akışı, 23 Eylül’de ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Teknik tarafta Bitcoin, 8 Eylül’de 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı kesmesiyle “altın kesişim” oluşturdu. İki ortalama arasındaki fark yaklaşık 7.500 dolara genişledi. Raporda, geçmişte benzer derin düzeltmelerin ardından güçlü toparlanmalar görülebildiği belirtildi.

Kurumsal ilgi, kripto bağlantılı hisselerde de kendini gösterdi. Binance üzerindeki hisse ürünlerine 28 Eylül–2 Ekim döneminde net 163 milyon dolar giriş gerçekleşti; bu tutar önceki haftanın iki katını aştı. Circle, Strategy ve BitMine gibi kripto bağlantılı hisseler, 71,4 milyon dolarla toplam girişlerin yaklaşık yüzde 44’ünü aldı.

Buna karşılık tahvil piyasası baskı oluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında ABD’de ek faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 70’ten yüzde 30’un altına gerilese de 10 yıllık ABD tahvil getirisi 24 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Binance Research, yüksek uzun vadeli getirileri Bitcoin’in toparlanmasını sınırlayan temel etkenlerden biri olarak değerlendirdi. Ardern ise yakın zamanda yüzde 5,7 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyesine çıkan 30 yıllık tahvil getirisinin daha da yükselmesi halinde ayı piyasasının derinleşebileceği uyarısında bulundu.

ABD ara seçimlerinin ardından görülen tarihsel performans ise olumlu, ancak Bitcoin açısından sınırlı bir örnekleme dayanıyor. XWIN Japan verilerine göre 1950’den bu yana yapılan 19 ara seçimin tamamından sonraki 12 ayda S&P 500 yükseldi; ortalama kazanç yüzde 15,4 oldu. Başkanlık dönemlerinin üçüncü yılı da tarihsel olarak en güçlü performansın görüldüğü dönemdi.

Bitcoin, 2014, 2018 ve 2022 ara seçimlerini izleyen 12 aylarda sırasıyla yüzde 24,5, yüzde 44,9 ve yüzde 92,3 yükseldi. Buna rağmen 2018 seçiminden sonraki ilk ayda yüzde 45,5 düştü. Yalnızca üç örnek bulunması, güvenilir bir örüntü kurmak için yeterli değil. Analistlere göre seçim sonrasında tahvil getirilerinin dengelenmesi, kurumsal alımların sürmesi ve düzenlemelerde ilerleme sağlanması izlenmeli. Siyasi destek Bitcoin’e katkı sunabilir; kalıcı yükseliş için piyasa koşullarının da elverişli olması gerekiyor.