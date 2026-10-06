SUI 1,35 dolar eşiğinde yön arıyor

SUI, son dönemde gördüğü 1,25 dolar civarındaki zirvenin altında kalırken kısa vadede sıkışık bir bantta işlem görüyor. Fiyatın 1,15 ile 1,18 dolar aralığında tutunması, yükseliş yapısının korunması açısından önemini korurken, üst bölgelerde satıcıların baskısı sürüyor.

Kısa vadede kritik eşik 1,20 ile 1,35 dolar aralığında

Yıl içinde yaklaşık 0,64 dolar seviyelerinden toparlanan SUI, yeniden 1,20 ile 1,25 dolar bandına yaklaştı. Ancak TradingView üzerinde paylaşılan analizler, bu bölgede yukarı yönlü hareketin birkaç kez sınırlı kaldığına işaret ediyor. Donatelio adlı analist, 1,139 doları yakın destek, 1,192 ile 1,205 dolar aralığını ise ilk önemli direnç bölgesi olarak öne çıkarıyor.

Analistlere göre 1,205 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,27 ve 1,309 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Aynı değerlendirmede, 1,139 doların altına inilmesi ve ardından zayıf bir tepki gelmesi durumunda dikkatin yeniden 1,05 ile 1,09 dolar aralığına kayabileceği belirtiliyor. Bu görünüm, kısa vadede tek yönlü bir sinyalden çok, bant içi dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor.

Analistler 1,35 dolar seviyesini ana kırılma noktası olarak izliyor

Bir başka TradingView analizi, dört saatlik grafikte daha yapıcı bir tabloya dikkat çekiyor. Bu görüşe göre alıcılar son geri çekilmede 1,10 ile 1,15 dolar bölgesini savundu ve fiyat önceki yükselişi tamamen geri vermeden 1,20 ile 1,25 dolar çevresinde kaldı. Bu durum, bazı analistlere göre yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

1,30 ile 1,35 dolar bölgesi üzerinde dört saatlik kapanış ve ardından başarılı bir geri test, daha güçlü bir teknik teyit olarak görülüyor.

Bu senaryoda 1,50 ve 1,65 dolar seviyeleri sonraki teknik referans noktaları arasında yer alıyor. Buna karşılık 1,15 doların kaybedilmesi yapıyı zayıflatabilir. 1,05 doların altında belirgin bir hareket görülmesi halinde ise 0,94 dolar bölgesi yeniden öne çıkabilir.

Uzun vadeli görünümde düşen trend çizgisi öne çıkıyor

Daha geniş zaman diliminde tablo daha karmaşık görünüyor. CryptoNuclear tarafından paylaşılan analiz, SUI’nin fiyat 4,40 dolar civarındayken başlayan uzun vadeli düşen trend çizgisine yaklaştığını gösteriyor. Bu nedenle 1,35 dolar üzerindeki olası bir kırılma, kısa vadede önemli kabul edilse de tek başına bütün uzun vadeli baskıyı ortadan kaldırmayabilir.

Aynı analizde 1,332 dolar ilk direnç alanı olarak öne çıkarken, bunun üzerinde 1,49, 1,65, 1,895, 2,165 ve 2,62 dolar seviyeleri sıralanıyor. Analistler, bu noktaların kesin hedef değil, teknik izleme bölgeleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Göstergeler net bir yön vermiyor

Kısa vadeli teknik göstergeler de karışık bir görünüm sergiliyor. 14 periyotluk Göreceli Güç Endeksi 43 seviyesinde bulunuyor ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin altında kalıyor. Stokastik gösterge yaklaşık 25 seviyesinde seyrederken MACD hafif negatif bölgede yer alıyor. Buna karşın Stokastik RSI aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda.

Hareketli ortalamalar tarafında da benzer bir ayrışma var. SUI, kısa dönemli 10, 20 ve 50 periyotluk ortalamaların altında işlem görürken, 100 ve 200 periyotluk ortalamalar daha yapıcı bir zemin sunuyor. Bu tablo, 1,15 ile 1,20 dolar aralığının neden piyasa açısından hassas bir bölge haline geldiğini açıklıyor.