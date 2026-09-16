SUI, 0,67 dolar desteğinde yön arayışını sürdürüyor

SUI, son düşüşün ardından 0,69 ile 0,71 dolar aralığında işlem görürken kısa vadede 0,67 ile 0,68 dolar bandı öne çıktı. Teknik görünümde bu bölge, alıcıların yeniden devreye girip girmeyeceğini gösterebilecek ilk eşik olarak izleniyor. Bu desteğin korunması halinde 0,72 ve ardından 0,75 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü kırılmada ise 0,64 ile 0,65 dolar bandı ile 0,62 dolar seviyesi takip ediliyor.

Kısa vadede kritik destek öne çıktı

Son geri çekilme, SUI fiyatını daha önce talebin görüldüğü bir alana taşıdı. 0,67 ile 0,68 dolar aralığı bu nedenle kısa vadeli teknik görünümde belirleyici kabul ediliyor. Bu seviyenin altında 0,64 ile 0,65 dolar bölgesi tarihsel destek alanı olarak öne çıkarken, 0,62 dolar daha derin bir geri çekilme halinde sonraki referans noktasını oluşturuyor.

TradingView üzerindeki toplu teknik göstergeler günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerinde satış ağırlıklı bir tabloya işaret ediyor. Bu görünümde hareketli ortalamalar başlıca baskı unsuru olurken, osilatörler daha sınırlı bir zayıflık gösteriyor. Bu ayrışma, düşüş eğiliminin sürdüğünü ancak göstergelerin henüz güçlü bir dip oluşumunu doğrulamadığını ortaya koyuyor.

Hareketli ortalamalardaki zayıf görünüm sürerken, momentum göstergeleri henüz belirgin bir dip sinyali üretmiyor.

Haftalık grafikte daha büyük bir dönüş ihtimali izleniyor

Daha geniş zaman diliminde ise haftalık grafikte düşen kama formasyonu dikkat çekiyor. Teknik analizde bu yapı, yukarı yönlü kırılım gelmesi halinde olası bir dönüş sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak bu senaryonun geçerlilik kazanması için fiyatın üst trend çizgisinin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Aynı dönemde haftalık RSI görünümünde de benzer bir sıkışma yapısından söz ediliyor. SUI ile Bitcoin arasındaki iki haftalık oranda 0,000009 civarında olası bir çift dip yapısı ve mezar taşı doji formasyonu da teknik açıdan izlenen başlıklar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan ve aşağı eğimli bir yapı içinde hareket ettiği teknik formasyondur. Genellikle yukarı yönlü kırılım gelirse trend değişimi ihtimalini güçlendirir, ancak tek başına kesin sinyal sayılmaz.

Bu yapıların hiçbiri tek başına trend dönüşünü doğrulamıyor. Haftalık düşen kamanın yukarı kırılması durumunda daha uzun vadede 1,75 ile 2 dolar aralığı teknik hedef olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte bu hedefin, kısa vadede izlenen 0,75 dolar seviyesiyle aynı doğruluk düzeyinde değerlendirilmediği vurgulanıyor.

0,70 dolar üzeri toparlanma denemesi için önemli görülüyor

Kısa vadeli yapının güç kazanması için SUI’nin önce 0,67 doların üzerinde dengelenmesi, ardından 0,70 ile 0,72 dolar bölgesini geri alması gerekiyor. 0,72 doların aşılması son fiyat yapısında ilk iyileşme işareti olabilir. Bu durumda 0,74 ile 0,75 dolar aralığı bir sonraki direnç bölgesi olarak öne çıkacak.

0,75 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde alıcıların kısa vadeli eğilim üzerinde daha güçlü kontrol kurduğu yönünde ek teknik teyit alınabilir. Bu senaryoda 0,78 ile 0,85 dolar bandı yeni direnç alanı olarak izlenebilir. Buna karşılık 0,67 dolar desteğinin kaybedilmesi, 0,64 ile 0,65 dolara ve ardından 0,62 dolara doğru baskıyı artırabilir.

0,75 doların üzerinde kalıcı bir hareket, kısa vadeli toparlanmanın güç kazandığına dair daha net bir teknik işaret verebilir.

Genel piyasa oynaklığı görünümü etkiliyor

Momentum göstergeleri karışık bir tablo sunuyor. Göreceli Güç Endeksi daha geniş zaman diliminde 40’lı seviyelerin alt ve orta bölümünde bulunuyor. Bu görünüm, satış baskısının sürdüğünü ancak piyasanın aşırı satım bölgesine tam olarak inmediğini gösteriyor. MACD tarafında negatif yapı korunurken, daha kısa vadeli bazı göstergelerde dengelenme ihtimali oluşuyor.

SUI’deki teknik görünüm, kripto para piyasasındaki genel oynaklığın arttığı bir dönemde şekilleniyor. 15 Eylül tarihli Reuters verilerine göre Bitcoin ve kripto bağlantılı hisseler, ABD Senatosu’nun kapsamlı kripto düzenlemesini ilerletememesinin ardından geriledi. Aynı dönemde ABD tahvil getirilerinin yüzde 5’in üzerine çıkması, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon kaygıları da riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Bu nedenle SUI’de 0,67 dolar desteği tek başına değil, daha geniş piyasa koşullarıyla birlikte değerlendiriliyor.