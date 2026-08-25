SUI, 0,85 dolar direncini aşarsa 1,07 dolar hedefi öne çıkıyor

SUI, kritik bir direnç bölgesini test ediyor. Günlük kapanışın 0,85 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor. Kısa vadede fiyat baskısı sürse de ETF ürünleri üzerinden devam eden kurumsal alımlar, uzun vadeli talebin canlı kaldığına işaret ediyor.

Direnç seviyesi yakından izleniyor

Piyasa analisti Crypto Feras, günlük grafikte öne çıkan ana seviyenin 0,85 dolar olduğunu belirtiyor. Bu eşiğin aşılması ve fiyatın gün kapanışını direnç üzerinde tamamlaması, alım iştahının güçlendiğine dair teknik bir sinyal verebilir. Böyle bir teyit gelmeden erken pozisyon alan yatırımcıların, olası geri dönüş riskini de dikkate aldığı görülüyor.

Teknik görünümde 0,85 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ilk hedef 1,07 dolar olarak öne çıkıyor. Alım baskısının sürmesi ve genel piyasa koşullarının destekleyici kalması halinde 1,34 dolar seviyesi de bir sonraki teknik hedef olarak izlenebilir.

SUI için belirleyici eşik 0,85 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde teyitli bir günlük kapanış, yükseliş ivmesinin güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

ETF akışları kurumsal ilgiyi gösteriyor

Ali Charts verileri, SUI tarafında kurumsal ilginin sürdüğünü ortaya koyuyor. Hazirandan bu yana ETF araçları üzerinden 9,30 milyonun üzerinde SUI toplandığı belirtiliyor. Bu tablo, piyasa dalgalanmalarına rağmen bazı yatırımcıların pozisyonlarını artırmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Mini sözlük: ETF, borsada işlem gören fon anlamına gelir. Bu ürünler, yatırımcılara bir varlığa doğrudan sahip olmadan düzenlenmiş piyasa araçları üzerinden erişim imkanı sunar.

SUI, Layer 1 blokzincir ağı olarak geliştirilen bir proje ve özellikle yüksek işlem kapasitesi ile düşük gecikme hedefiyle biliniyor. ETF ürünlerine yönelik düzenli girişler, token arzının bir bölümünü piyasadan çekerek satış baskısının dengelenmesine katkı sağlayabilir.

Gösterge Seviye Kritik direnç 0,85 dolar İlk hedef 1,07 dolar İkinci hedef 1,34 dolar Hazirandan beri ETF ile toplanan SUI 9,30 milyonun üzeri

Kısa vadede baskı sürse de görünüm izleniyor

SUI’nin piyasa değeri 3,27 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 24 saatlik işlem hacmi 736,09 milyon dolar olurken, aynı dönemde fiyat yüzde 4,13 geriledi. Buna karşın teknik yapı ve fon akışları birlikte değerlendirildiğinde, piyasada olası bir yön değişimi ihtimali gündemde kalıyor.

ETF girişleri tek başına fiyat sıçramasını garanti etmiyor. Yine de istikrarlı kurumsal talep, piyasa duyarlılığını destekleyebilir ve mevcut arzın daha kolay karşılanmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle kısa vadede ana başlık, 0,85 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı olacak.

Hazirandan bu yana ETF ürünleri üzerinden 9,30 milyonun üzerinde SUI toplanması, kurumsal talebin piyasa dalgalanmalarına rağmen sürdüğünü gösteriyor.

Önümüzdeki süreçte SUI’nin yönü, direnç seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olacak. Bu eşik aşılamazsa yatay seyrin bir süre daha devam etmesi mümkün görülüyor; aşılması halinde ise daha yüksek teknik seviyeler yeniden gündeme gelebilir.