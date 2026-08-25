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Solana (SOL)

Solana, güçlü ağ verileriyle 233,80 dolar hedefini yeniden gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, kritik destek bölgesini geri alırken 233,80 dolar hedefi yeniden izlendi.
  • 📈 Son 24 saatte yükselen $SOL, 99,78 dolar seviyesinde işlem görürken alım ilgisi güç kazandı.
  • ⚙️ Solana ağında bir haftada 1,318 milyar oy dışı işlem kaydedildi.
  • 🧭 Piyasa şimdi destek korunursa direnç seviyelerinde yeni bir kırılma gelip gelmeyeceğine bakıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana, kritik bir destek bölgesinin yeniden kazanılmasıyla birlikte yukarı yönlü görünümünü güçlendirdi. Alıcıların bu alanı koruması, fiyat yapısında toparlanma işaretlerini öne çıkarırken, ağdaki işlem yoğunluğunun rekor seviyeye ulaşması da ekosisteme yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi.

İçindekiler
1 Destek bölgesi yeniden öne çıktı
2 Ağ kullanımında haftalık rekor geldi

Destek bölgesi yeniden öne çıktı

SOL, haberin yazıldığı sırada 99,78 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte 5,31 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 7,84 milyar dolar, piyasa değeri ise 58,19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Fiyatın yeniden önemli bir destek alanının üzerine çıkması, piyasada olası bir yön değişiminin yakından izlenmesine yol açtı.

Kripto analisti Javon Marks, Solana’nın daha önce güçlü yükselişlerin öncesinde çalışan kritik bir destek bölgesini geri aldığını belirtiyor. Bu görünüm, alıcıların ilgili seviyeyi savunduğuna işaret ederken, kısa vadeli ivmede de iyileşme sinyali veriyor.

Javon Marks, Solana’nın geçmişte sert yükselişlerden önce korunan bir destek alanını yeniden kazandığını, bu nedenle yukarı yönlü senaryonun güç kazandığını değerlendiriyor.

SOL bu bölgenin üzerinde kalmayı başarırsa, piyasa daha yüksek direnç seviyelerine odaklanabilir. Bu senaryoda 233,80 dolar seviyesi potansiyel hedeflerden biri olarak izleniyor. Mevcut seviyeden bu noktaya ulaşılması, yaklaşık yüzde 139 ek yükseliş anlamına geliyor.

Bununla birlikte, bu hedefe giden yolda birden fazla direnç seviyesinin aşılması ve alım ilgisinin kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Kısa vadeli toparlanmanın güçlü bir ralliye dönüşüp dönüşmeyeceği, işlem hacmi ve genel piyasa eğilimiyle birlikte netleşecek.

Ağ kullanımında haftalık rekor geldi

Solana ağında son bir haftada 1,318 milyar adet oy dışı işlem kaydedildi. Bu rakam, ağ tarihinde görülen en yüksek haftalık seviye oldu. Solana, yüksek hız ve düşük maliyetli işlem yapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak özellikle merkeziyetsiz finans ve zincir üstü uygulamalarda yoğun kullanılıyor.

Mini sözlük: Oy dışı işlem, doğrulayıcıların ağ içi oylama mesajları dışında kalan transfer, token hareketi, merkeziyetsiz finans işlemi ve uygulama kullanımını kapsayan zincir üstü faaliyetleri ifade eder. Bu metrik, ağın gerçek kullanıcı talebini ölçmek için daha yakından izlenir.

Söz konusu artış, merkeziyetsiz borsalar, DeFi uygulamaları, token transferleri ve diğer blokzincir tabanlı kullanım alanlarında hareketliliğin arttığına işaret etti. Oy işlemlerine kıyasla oy dışı işlemler, ağın fiili kullanım düzeyi hakkında daha güçlü bir gösterge kabul ediliyor.

GöstergeSeviye
SOL fiyatı99,78 dolar
24 saatlik değişimYüzde 5,31 artış
24 saatlik hacim7,84 milyar dolar
Piyasa değeri58,19 milyar dolar
Haftalık oy dışı işlem1,318 milyar
İzlenen hedef233,80 dolar

Ağ etkinliğindeki hızlanma, Solana’nın daha geniş çaplı benimsenmesine ilişkin beklentileri destekliyor. Yine de işlem sayısındaki artış tek başına fiyat yönünü belirlemiyor. Piyasa katılımcıları, bu güçlü kullanım verilerinin fiyat hareketine kalıcı biçimde yansıyıp yansımayacağını izliyor.

Haftalık 1,318 milyar oy dışı işlem, Solana altyapısına yönelik ilginin yüksek seyrettiğini gösterirken, yatırımcılar bu verinin fiyat tarafında kalıcı bir kırılmayı destekleyip desteklemeyeceğine odaklanıyor.

Önümüzdeki dönemde SOL için belirleyici başlıklar, destek seviyesinin korunup korunamayacağı, alım iştahının sürüp sürmeyeceği ve direnç bölgelerinde yeterli hacmin oluşup oluşmayacağı olacak. Ağ büyümesinin piyasa duyarlılığına katkı sağlaması beklenirken, 233,80 dolar seviyesi ancak güçlü bir kırılmanın ardından daha fazla önem kazanabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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