SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalara taşınan 277 milyar token sonrası baskı altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu için borsalara yaklaşık 277 milyar SHIB taşındı.
  • 📉 Bu akış, $SHIB’de olası satış baskısı riskini artırdı.
  • 📊 Fiyat 0.00000560 dolar çevresindeki kritik bölgede tutunmaya çalışıyor.
  • 🧭 Eylüldeki toparlanmanın sürmesi için mevcut teknik yapının korunması gerekiyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu tarafında borsalara yaklaşık 277 milyar SHIB aktarılması, piyasada ek satış baskısı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Borsalara yönelen büyük token girişleri, bu varlıkların satışa açılabileceği beklentisi nedeniyle genellikle temkinli karşılanıyor. Buna karşın mevcut fiyat yapısı, tek başına bu hareketin kesin biçimde olumsuz bir sinyal verdiğini göstermiyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısı kritik eşikte bulunuyor
2 Kısa vadeli göstergeler tamamen bozulmadı
3 Borsa girişleri riskleri artırıyor

Fiyat yapısı kritik eşikte bulunuyor

SHIB, 0.00000570 dolar civarında işlem görüyor. Eylül döneminde 0.00000440 ile 0.00000450 dolar aralığından gelen toparlanmanın ardından token, kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu görünüm, son yükseliş denemesinin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

Piyasadaki asıl mücadele, 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandına yakın uzun vadeli hareketli ortalama çevresinde yoğunlaşıyor. SHIB kısa süre önce 0.00000620 dolara yaklaşan yükseliş sırasında bu seviyenin üzerine çıktı, ancak daha sonra kırılan bölgeyi yeniden test etmek için geri çekildi.

277 milyar SHIB girişi dikkat çekiyor, ancak borsalara yatan token miktarı tek başına satışın başladığını doğrulamıyor.

Kısa vadeli göstergeler tamamen bozulmadı

Daha kısa vadeli hareketli ortalamalarda yukarı yönlü eğilim korunurken fiyatın 0.00000520 ile 0.00000540 dolar aralığındaki kümelenmenin üzerinde kalması, aşağıda birden fazla tutunma alanı oluşturuyor. Göreceli güç endeksi de aşırı ısınmış bir tablo yerine nötr ile sınırlı pozitif bölge arasında seyrediyor. Bu durum, yukarı yönlü yeni bir deneme için alan bulunduğuna işaret edebilir.

RSI, yani göreceli güç endeksi, bir varlığın son dönemdeki fiyat değişim hızını ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerini izlemek için kullanılır.

Borsa girişleri riskleri artırıyor

Bununla birlikte 277 milyar SHIB transferi ek risk oluşturuyor. Söz konusu hareket, yatırımcıların satış hazırlığından değil de kurum içi transferlerden, likidite düzenlemelerinden veya türev işlemlerle bağlantılı akışlardan kaynaklanıyorsa piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Ancak bu giriş, fiyatın mevcut destek alanlarını kaybettiği bir döneme denk gelirse aşağı yönlü yorumlar belirgin biçimde güç kazanabilir.

Bu çerçevede 0.00000560 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkıyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşağı geçilmesi halinde 0.00000540 ve ardından 0.00000520 dolar alanı yeniden test edilebilir. Böyle bir geri çekilme, eylülde başlayan toparlanma yapısını zayıflatabilir.

Fiyat uzun vadeli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece olumlu senaryo tamamen masadan kalkmış değil; bu durumda 0.00000590 ile 0.00000600 dolar bandı yeniden izlenebilir.

Öte yandan uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda SHIB için daha olumlu görünüm korunabilir. Böyle bir senaryoda fiyatın önce 0.00000590 ile 0.00000600 dolar aralığını, ardından da son tepeye yakın 0.00000620 dolar seviyesini yeniden kazanması gerekecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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