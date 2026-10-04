BITCOIN (BTC)

Michael Saylor yeni Bitcoin alımına işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟠 Michael Saylor, yeni Bitcoin alımına işaret eden bir paylaşım yaptı.
  • 📊 Strategy’nin toplam rezervi 4 Ekim 2026 itibarıyla 847.666 BTC’ye ulaştı ve bu miktar toplam arzın %4,04’ünü oluşturdu.
  • 💼 Şirketin rezervlerinin piyasa değeri 72,20 milyar dolara çıkarken $BTC odaklı bilanço stratejisi hisse primini destekledi.
  • 📄 Yeni alımın kesin büyüklüğü, yaklaşan SEC bildirimleriyle belli olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Strategy’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin stratejisine ilişkin bir paylaşım yaparak “Her zamankinden daha turuncu” ifadesini kullandı. Saylor’ın kullandığı bu ifade, şirketin yeni bir Bitcoin alım turunu tamamlamış olabileceğine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Yeni alım sinyali öne çıktı
2 Şirketin Bitcoin portföyü 847 bin BTC’yi aştı
3 Hisse primi ve borçlanma modeli dikkat çekiyor
4 Analist hedefi 240 dolar seviyesinde

Yeni alım sinyali öne çıktı

Saylor’ın mesajı, 4 Ekim 2026 tarihli StrategyTracker verilerinde yer alan ve turuncu alım işaretlerinin şimdiye kadarki en yoğun seviyeye ulaştığını gösteren grafikle doğrudan bağlantılı görülüyor. Saylor’ın benzer paylaşımları daha önce de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan resmi bildirimlerden önce gelmişti.

Michael Saylor, şirketin son durumunu “Her zamankinden daha turuncu” sözleriyle özetlerken yeni bir büyük alım turuna işaret etmiş oldu.

Bu nedenle piyasa katılımcıları, Strategy’nin son dönemde bilançosuna yeni Bitcoin ekleyip eklemediğini doğrulayacak düzenleyici belgeleri izliyor. Yeni alımın büyüklüğü ise ancak yaklaşan resmi bildirimlerle netleşecek.

Şirketin Bitcoin portföyü 847 bin BTC’yi aştı

BitcoinTreasuriesNET verilerine göre Strategy’nin elindeki toplam Bitcoin miktarı 847.666 BTC’ye ulaştı. Bu rakam, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yaklaşık %4,04’üne karşılık geliyor. Şirketin bugüne kadarki toplam alım harcaması 63,95 milyar dolar, ortalama alım maliyeti ise coin başına 75.442,45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla şirket rezervlerinin toplam değeri 72,20 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Buna göre gerçekleşmemiş net kar 8,25 milyar doların üzerine çıktı. Yıl başından bu yana portföy %26,05 büyüdü ve toplam 175.169 BTC eklendi. Eylül sonundaki alımların da şirketin ortalama maliyetine yakın seviyelerden yapıldığı görülüyor.

Strategy, 847.666 BTC ile kurumsal şirketler arasında en büyük Bitcoin rezervini elinde tutuyor.

Hisse primi ve borçlanma modeli dikkat çekiyor

Saylor’ın “her zamankinden daha turuncu” değerlendirmesi, şirket hisselerinin piyasa değerlemesine de yansımış durumda. Strategy hisseleri, şirketin net kripto rezerv değerine göre %14 primli işlem görüyor. mNAV çarpanı 1,14 seviyesinde bulunurken seyreltilmiş her hisse 0,001972 BTC’yi temsil ediyor.

Wall Street’in bu primi kabul etmesinde şirketin kendine özgü borçlanma yapısı etkili oluyor. Strategy, Digital Credit Stack olarak adlandırdığı model kapsamında STRC, STRD, STRF ve STRK kodlu özel tahviller ihraç ederek likidite topluyor. Bu araçların toplam büyüklüğü 12,68 milyar dolara ulaşırken yıllık sabit getiri oranları %9,00 ile %13,63 arasında değişiyor.

Mini sözlük: mNAV, bir şirketin piyasa değerinin elindeki net varlık değerine oranını gösteren çarpandır. Digital Credit Stack ise Strategy’nin farklı vadeler ve sabit getirilerle borçlanarak sermaye topladığı finansman yapısını ifade eder.

Analist hedefi 240 dolar seviyesinde

Citigroup analistleri daha önce MSTR hisseleri için hedef fiyatı 240 dolara yükseltmişti. Analistler, bu revizyonda şirketin bilanço yönetimindeki etkinliği ve Bitcoin odaklı sermaye yapısının etkili olduğunu vurguluyor.

Buna karşın, Saylor’ın son mesajının işaret ettiği alımın tam büyüklüğü henüz açıklanmadı. Düzenleyici kurumlara yapılacak yeni bildirimler yayımlandığında, Strategy’nin son haftalarda ne kadar Bitcoin eklediği daha net biçimde ortaya çıkacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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