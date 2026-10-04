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Kripto piyasalarında bu hafta: 5-9 EKİM 2026

Bilmeniz Gerekenler

  • Kripto Piyasalarında Bu Hafta: 5-9 EKİM 2026
  • 🏛️ FOMC tutanakları, çarşamba saat 21.00’de Fed’in eylül toplantısındaki değerlendirmelerini ortaya koyacak.
  • 📊 ISM Hizmet PMI, istihdam verileri ve tüketicilerin enflasyon beklentileri hafta boyunca takip edilecek.
  • 🌐 TOKEN2049 Singapore ve Digital Asset Summit Asia, çarşamba gününün kripto gündeminde yer alacak.
  • 🔮 Pyth’in geleceğine ilişkin planlanan duyuru, perşembe saat 17.00’de izlenecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para piyasaları, 5-9 Ekim 2026 haftasında ABD’den gelecek ekonomik veriler, Fed yetkililerinin açıklamaları ve sektörel etkinliklerle yoğun bir gündemi takip edecek. Haftanın öne çıkan başlıkları arasında FOMC toplantı tutanakları, tüketicilerin enflasyon beklentileri ve Pyth’in planlanan duyurusu bulunuyor. TOKEN2049 Singapore ve Digital Asset Summit Asia da kripto sektörünün gündeminde yer alacak.

İçindekiler
1 Fed tutanakları, istihdam ve enflasyon beklentileri takip edilecek
2 Kripto sektöründe etkinlikler ve PYTH duyurusu öne çıkıyor

Fed tutanakları, istihdam ve enflasyon beklentileri takip edilecek

CryptoAppsy‘den alınan haftalık takvime göre haftanın ilk önemli verisi, 5 Ekim Pazartesi saat 17.00’de açıklanacak ABD ISM Hizmet PMI olacak. Önceki dönemde 55,4 olan endeksin 55,7’ye yükselmesi bekleniyor. Aynı raporda yer alan fiyat ve istihdam endeksleri de takip edilecek. 6 Ekim Salı saat 15.15’te ise ABD haftalık ADP istihdam değişimi, iş gücü piyasasının seyrine ilişkin yeni veriler sunacak.

7 Ekim Çarşamba, Fed gündemi açısından haftanın yoğun günlerinden biri olacak. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, saat 02.00’de konuşacak. Saat 18.00’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri açıklanacak, saat 20.00’de ise ABD 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Günün en önemli başlıklarından biri, saat 21.00’de yayımlanacak FOMC toplantı tutanakları olacak. Tutanaklar, Fed’in 15–16 Eylül toplantısındaki faiz ve enflasyon değerlendirmelerini ortaya koyacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları 8 Ekim Perşembe günü de devam edecek. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, saat 11.30’da İstanbul Ekonomik Forumu’nda ekonomik görünümü değerlendirecek. Saat 15.30’da ABD ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İlk başvuruların, önceki 197 bin seviyesinden 195 bine gerilemesi bekleniyor.

Aynı gün saat 20.00’de ABD 30 yıllık tahvil ihalesi yapılacak. Saat 20.40’ta ise St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem’in konuşması takip edilecek.

9 Ekim Cuma saat 17.00’de Michigan Üniversitesi tüketici güveni öncü verisi ile 1 yıllık ve 5 yıllık enflasyon beklentileri açıklanacak. Tüketici güveni endeksinin önceki değer olan 48,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Haftanın takvimindeki son Fed konuşması, saat 23.00’te Boston Fed Başkanı Susan Collins tarafından yapılacak.

Kripto sektöründe etkinlikler ve PYTH duyurusu öne çıkıyor

Makroekonomik gündemin yanında kripto sektörüne ilişkin gelişmeler de izlenecek. 7 Ekim Çarşamba günü TOKEN2049 Singapore ve Digital Asset Summit Asia, haftanın sektörel etkinlikleri arasında yer alıyor.

8 Ekim Perşembe saat 17.00’de ise Pyth Connect ve PYTH duyurusu takip edilecek. Projenin geleceğine ilişkin önemli bir açıklama yapılması planlanıyor.

Böylece haftanın gündemi; Fed’in faiz ve enflasyon değerlendirmeleri, ABD iş gücü piyasası verileri ve kripto sektöründeki etkinlikler etrafında şekillenecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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