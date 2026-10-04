XRPL’de Batch güncellemesi 9 Ekim 2026’da devreye girebilir

XRP Ledger ana ağında Batch V1.1 güncellemesinin beş gün içinde devreye alınması planlanıyor. Bu değişiklik, xrpld v3.3.0 sürümündeki düzeltilmiş Batch uygulamasını içeren bir ikame düzenleme olarak hazırlanıyor. Zamanlama korunursa Batch V1.1 ile fixBatchV1_2 düzenlemesi 9 Ekim 2026’da aynı gün etkinleşecek.

Etkinleşme takvimi yeniden şekillendi

XRPScan verilerine göre Batch için etkinleşme sayacı sıfırlandı ve takvim buna göre ötelenmiş oldu. Düzenleme daha önce çoğunluk desteğini almış, 29 Eylül 2026’da devreye girmesi beklenmişti. Ancak geçici ret kararı sonrasında XRPL’nin iki haftalık onay süreci yeniden başladı.

XRPL’de düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için güvenilir doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının iki hafta boyunca desteğini koruması gerekiyor. Destek bu eşiğin altına düşerse ilgili düzenleme geçici olarak reddediliyor ve sayaç baştan çalışıyor.

XRP Ledger’da bir düzenlemenin etkinleşebilmesi için güvenilir doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının desteğini iki hafta boyunca sürdürmesi gerekiyor.

Teknik düzeltme ile eş zamanlı geçiş planı

Süreçteki değişikliğin arkasında, xrpld 3.4.1 sürümündeki düzeltmede tespit edilen küçük bir sorun yer aldı. Bunun ardından XRP topluluğu oy tercihlerini değiştirerek Batch özelliğinin kendi düzeltme güncellemesiyle aynı anda başlatılmasına yöneldi.

Batch, teknik adıyla XLS 56, birden fazla hesaptan gelen çok sayıda XRPL işlemini tek bir defter kapanışında atomik biçimde yürütmeyi sağlıyor. Özelliğin ya hep ya hiç mantığıyla çalışan modunda, iç işlemlerden biri başarısız olursa tüm işlem paketi geri alınıyor.

Mini sözlük: Atomik işlem, bir grup işlemin tek bir bütün olarak sonuçlanması anlamına gelir. Paketteki adımlardan biri tamamlanamazsa, sistem tüm adımları iptal ederek kısmi gerçekleşmenin önüne geçer.

İç işlemlerden biri başarısız olduğunda tüm paketin geri alınması, Batch özelliğini özellikle çok taraflı finansal mutabakatlar için öne çıkarıyor.

Kurumsal kullanım alanları öne çıkıyor

Batch özelliğinin, sözleşmeye bağlanmış veya aktif geliştirme hattında bulunan bazı yüksek değerli XRPL kullanım senaryoları için gerekli olduğu ya da bu alanlarda süreci hızlandıracağı belirtiliyor. Bu senaryolar arasında atomik çok taraflı mutabakat işlemleri de bulunuyor.

Ana ağa gelmesi beklenen tek değişiklik Batch değil. İzin devri düzenlemesinin de 8 Ekim 2026’da ana ağda devreye alınması öngörülüyor. Bu takvim, XRPL üzerinde arka arkaya iki önemli yapısal değişikliğin kısa aralıkla hayata geçebileceğine işaret ediyor.

RippleX geliştirme gündemini paylaştı

Yakın zamanda düzenlenen XRP Seoul etkinliğinde RippleX mühendislikten sorumlu yöneticisi JA Akinyele, XRP Ledger üzerinde geliştiriciler, kurumlar ve kullanıcıların yeni dalgasını desteklemek için inşa edilen başlıca yenilikleri anlattı. RippleX, Ripple’ın geliştirici odaklı teknoloji birimi olarak XRPL ekosistemindeki altyapı çalışmalarında önemli rol üstleniyor.

Akinyele’nin verdiği çerçeveye göre XRPL mimarisi, zincir üstünde giderek karmaşıklaşan finansal işlemlere yanıt verebilmek için kapsamlı biçimde güncelleniyor. Bu süreçte resmi doğrulama, zorlayıcı test yöntemleri ve işlem paketleme gibi yeni yapısal özellikler öne çıkıyor. Amaç, sistem verimliliğini artırmak ve geliştiricilerin daha ölçeklenebilir uygulamalar kurabilmesini sağlamak.