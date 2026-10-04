PUMP işlemlerinde balina alımları 3,6 milyon dolara ulaştı

PUMP tokenında son yükselişin ardından büyük cüzdan hareketleri hız kazandı. Lookonchain verilerine göre iki büyük cüzdan toplam 572,56 milyon PUMP topladı. Bu alımların toplam değeri yaklaşık 3,6 milyon dolar olarak hesaplandı.

İki büyük cüzdan öne çıktı

Verilere göre netherlol olarak bilinen büyük yatırımcı, yaklaşık 2,4 milyon dolar değerinde 383,34 milyon PUMP satın aldı. Lookonchain, bunun söz konusu cüzdanın bir yılı aşkın sürenin ardından yaptığı ilk PUMP alımı olduğunu kaydetti.

Bir diğer büyük cüzdan olan GnZqfY ise MEXC borsasından 189,22 milyon PUMP çekti. Bu transferin büyüklüğü yaklaşık 1,18 milyon dolara karşılık geliyor. Ancak bu cüzdanın tokenları uzun süre elde tutup tutmayacağı henüz netlik kazanmadı.

İki büyük cüzdanın toplam 572,56 milyon PUMP biriktirmesi, son fiyat sıçramasının ardından piyasada büyük yatırımcı hareketlerinin yeniden öne çıktığını gösterdi.

Yaklaşık 3,58 milyon dolarlık bu birikim, PUMP’ın 121,4 milyon dolarlık işlem hacminin yaklaşık yüzde 3’üne denk geliyor. Bu oran, tek başına fiyat yönünü belirlemese de kısa vadeli ilginin arttığına işaret ediyor.

Fiyat ve vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

PUMP son 24 saatte yüzde 17,5 ile yüzde 18 aralığında değer kazandı ve 0.006426 dolardan işlem gördü. Son yedi günde yaklaşık yüzde 46 yükselen token, aynı dönemde genel kripto para piyasasının üzerinde bir performans sergiledi.

Daha geniş zaman diliminde yükseliş daha da belirginleşti. PUMP son 90 günde yaklaşık yüzde 294 artış kaydetti. 2026 başından bu yana yükseliş yüzde 235’in üzerine çıktı. Bu ivmeyle tokenın piyasa değeri yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı.

Vadeli işlemler tarafında hareketlilik spot piyasayı belirgin şekilde geride bıraktı. Son 24 saatte PUMP vadeli işlemlerinde 1,04 milyar doların üzerinde hacim oluştu. Aynı dönemde spot piyasa hacmi 121,39 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Açık pozisyon büyüklüğü 672,28 milyon dolar olarak kaydedildi. Türev piyasalarda açık pozisyon, henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplam değerini gösterir ve kaldıraçlı ilginin düzeyine dair fikir verir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında henüz kapatılmamış kontratların toplam değerini ifade eder. Likidasyon ise teminat yetersiz kaldığında pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır.

Likidasyonlar ve önceki işlemler dikkat çekti

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 3,14 milyon dolarlık PUMP pozisyonu tasfiye edildi. Gün içindeki tasfiyelerin yaklaşık yüzde 78’ini kısa pozisyonlar oluşturdu. Bu tablo, yükseliş sırasında düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların daha fazla baskı altında kaldığını gösteriyor.

PUMP’ta vadeli işlem hacminin spot piyasaya göre yaklaşık 8,6 kat daha yüksek seyretmesi, fiyat hareketlerinin kaldıraçlı işlemlerle daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.

Tokenın sert fiyat hareketleri daha önce de büyük kayıplara yol açmıştı. Lookonchain, 3 Ekim’de ani fiyat düşüşünün ardından toplam 707,6 milyon PUMP taşıyan iki büyük yatırımcının yaklaşık 3,61 milyon dolarlık pozisyonunun tasfiye olduğunu bildirmişti.

PUMP son günlerde zincir üstü büyük yatırımcıların da odağına yerleşti. Lookonchain verilerine göre Machi Big Brother, son dönemde PUMP ile 10 karlı işlem yaptı. En son 30 Eylül’de kapatılan uzun pozisyondan yaklaşık 827 bin dolar kar elde edildi.