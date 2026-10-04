Dogecoin ekosisteminde yeni ağ hamleleri kullanım alanını genişletti

Dogecoin ekosisteminde son günlerde dikkat çeken iki teknik adım, ağın yalnızca ödeme ve fiyat hareketleriyle anılmasının ötesine geçebileceğine işaret etti. DogeOS, DOGE ile Ethereum benzeri alım satım, borç verme ve çeşitli uygulamaları mümkün kılmayı amaçlayan halka açık bir test ağı başlattı. Böylece Dogecoin sahipleri için coin kullanım alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Geliştiriciler için yeni uygulama alanı

Kendisini Dogecoin için uygulama katmanı olarak tanımlayan DogeOS, Dogecoin cüzdanı MyDoge ekibi tarafından kuruldu. Platform, Ethereum uyumluluğundan yararlanarak geliştiricilerin alışık oldukları yazılım araçlarıyla uygulama oluşturmasına imkan veriyor. Bu yapı, merkeziyetsiz finans benzeri kullanım senaryolarının Dogecoin ekosistemine taşınmasını amaçlıyor.

Mini sözlük: EVM, Ethereum Sanal Makinesi anlamına gelir. Ethereum ile uyumlu ağlarda geliştiriciler benzer akıllı sözleşmeleri ve araçları kullanarak uygulama geliştirebilir.

Dogecoin Foundation yöneticisi Timothy Stebbing, X paylaşımında Doge ve EVM zinciri üzerinde geliştirilen yeni projelerde belirgin bir artış görüldüğünü söyledi. Stebbing, bu ivmenin Dogecoin üzerinde yeni çözümler üretmek isteyen ekipler açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

Timothy Stebbing, Doge ve EVM zinciri üzerinde yeni projelerde adeta bir artış dalgası yaşandığını, bunun Dogecoin için daha fazla çözüm geliştirilmesinin önünü açtığını vurguladı.

DogecoinVM ile hız ve birlikte çalışabilirlik vurgusu

Benzer bir doğrultuda Metallicus da DogecoinVM platformunu devreye aldı. Bu yapı, Dogecoin ile Metal ağı arasında köprü kuruyor. DogecoinVM, Metal Blockchain üzerinde DOGE uyumlu bir defter olarak tanımlanırken, Dogecoin’in temel yapısının değişmediği, ancak hız ve birlikte çalışabilirlik tarafında yeni imkanlar sunduğu belirtildi.

Metallicus, bu sistem sayesinde Dogecoin işlemlerinin çok daha hızlı hale geldiğini ve anlık kesinlik sağlandığını aktardı. Şirketin verdiği bilgiye göre hız tarafında 300 kata kadar artış öne çıkıyor. Bu yaklaşım, Dogecoin’i farklı ağlar ve uygulamalarla daha kolay entegre edilebilir bir yapıya yaklaştırıyor.

Proje Odak alanı Öne çıkan özellik DogeOS Uygulama geliştirme Ethereum uyumlu test ağı DogecoinVM Ağ bağlantısı Hız ve birlikte çalışabilirlik

DogeOS, Dogecoin sahiplerine ödeme dışında yeni kullanım alanları açmayı hedeflerken DogecoinVM, ağlar arası geçiş ve işlem hızını öne çıkarıyor.

Fiyat cephesinde teknik görünüm izlendi

Piyasa tarafında ise Dogecoin’in günlük grafiğinde 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların yakınsaması izleniyor. Bu kesişimin doğrulanması halinde Dogecoin, 2026 yılındaki ilk golden cross sinyalini üretmiş olacak. Varlıkta son golden cross Ağustos 2025’te görülmüş, bir ay sonra fiyat 0.30 dolara kadar yükselmişti.

Buna karşın Dogecoin, genel kripto para piyasasındaki satış baskısıyla günlük ve haftalık bazda gerileyerek 0.093 dolara indi. Eylülde açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verisi, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının ekim ayındaki faiz artışına ilişkin beklentilerini zayıflattı. Piyasa katılımcıları aralık ayında faiz artışı ihtimalini ise fiyatlamayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankasının bir sonraki faiz kararı, 28 Ekim’de tamamlanacak iki günlük politika toplantısının ardından açıklanacak. Dogecoin tarafındaki teknik gelişmeler ve ekosistem adımları, bu makro görünümle birlikte izleniyor.