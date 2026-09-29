Solana (SOL)

Kurumsal girişler artarken Solana 120 doların altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 29 Eylül’de 116,95 dolara geriledi ve hafta sonundaki 125 dolara yakın seviyelerin altına indi.
  • 📉 Eylül toparlanmasıyla 100 doların altından yükselen $SOL, iki gündür kısa vadeli baskı altında kalıyor.
  • 💰 Solana ETF’lerine geçen hafta 188 milyon dolar giriş olurken Bitwise 128 milyon dolarlık pay aldı.
  • 🌐 Ağdaki stabilcoin bakiyesi 17 milyar dolara çıkarak benimsenme eğilimini destekledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, 29 Eylül’de 116,95 dolar civarında işlem gördü. Fiyat gün içinde yaklaşık %1,6 gerilerken hafta sonunda görülen 125 dolara yakın seviyelerin de altına indi. Böylece kısa vadeli ivmedeki zayıflamayla birlikte SOL art arda ikinci seansta değer kaybetti.

İçindekiler
1 Eylül yükselişinin ardından kısa vadeli geri çekilme
2 ETF girişleri kurumsal ilgiyi öne çıkardı
3 Ağdaki stabilcoin büyüklüğü rekor seviyeye çıktı

Eylül yükselişinin ardından kısa vadeli geri çekilme

Eylül ayındaki güçlü toparlanma, Solana’yı iki haftadan kısa sürede 100 doların altından 120 doların üzerine taşımıştı. Geçen hafta bu eşik kısa süreliğine aşılmış olsa da alıcılar 120 dolar bölgesini kalıcı biçimde koruyamadı. Son düşüşle birlikte 116 ila 118 dolar aralığı yeniden öne çıktı. Satışların hız kazanması halinde 110 dolar seviyesi bir sonraki önemli bölge olarak izleniyor.

Buna rağmen mevcut görünüm, SOL’un 100 doların altında seyrettiği döneme kıyasla daha güçlü kabul ediliyor. O dönemde piyasa katılımcıları, fiyatın toparlanmadan önce 85 dolara kadar gerileyip gerilemeyeceğini tartışıyordu. 120 doların yeniden aşılması ise son yapıyı güçlendirebilir ve 125 dolar civarındaki son zirveyi yeniden gündeme getirebilir.

120 doların yeniden kazanılması, kısa vadeli teknik görünümü iyileştirebilir ve fiyatı yeniden 125 dolar çevresindeki son tepeye yaklaştırabilir.

ETF girişleri kurumsal ilgiyi öne çıkardı

Kurumsal talep, Solana için en dikkat çeken destek unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Solana odaklı ETF ürünlerine geçen hafta 188 milyon dolar giriş olduğu aktarıldı. Bu tutarın yaklaşık 128 milyon dolarlık kısmını Bitwise ürünleri oluşturdu. Ayrıca BSOL daha önce yönetilen varlıklarda 1 milyar dolar eşiğini aşmıştı. Bitwise, dijital varlıklara yönelik yatırım ürünleri sunan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bu tablo, son SOL yükselişinin daha güçlü kurumsal alımlarla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle önem taşıyor. Söz konusu girişlerin sürmesi ve fiyatın 110 doların üzerinde kalması halinde piyasada 120 doların üzerine yeni bir hareketi destekleyecek talebin oluşabileceği değerlendiriliyor.

GöstergeVeriAyrıntı
Solana ETF girişleri188 milyon dolarGeçen hafta kaydedildi
Bitwise payı128 milyon dolarToplam girişin büyük bölümünü oluşturdu
BSOL yönetilen varlık1 milyar doların üzeriÖnceki dönemde aşıldı

Kurumsal alımların sürmesi ve fiyatın 110 doların üzerinde tutunması, piyasaya 120 doların üstünü yeniden denemek için ek destek sağlayabilir.

Ağdaki stabilcoin büyüklüğü rekor seviyeye çıktı

Solana ağındaki temel göstergeler de yapıcı bir görünüm sunuyor. Ağ üzerindeki stabilcoin bakiyeleri 17 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bunun yanında tokenleştirilmiş varlıklar etrafındaki daha geniş faaliyet alanının da büyümeye devam ettiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Solana’nın 110 doların üzerine taşınmasında etkili olan benimsenme eğilimini güçlendiriyor. Fiyat kısa vadede geri çekilmiş olsa da kurumsal girişler ile ağ aktivitesindeki artışın birlikte sürmesi, piyasanın odaklandığı ana başlıklar arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana, 125 dolar direncinden döndü, 100 ila 105 dolar bandı izlendi

Solana, 13 haftalık ETF girişi sürerken 124 dolar direncini test ediyor

ABD spot Solana ETF’lerine bir haftada 188 milyon dolar girdi

Solana 120 doların üzerine çıkarak 146 dolar direncini gündeme taşıdı

Solana 120 dolar eşiğini zorlarken Zcash’te düzeltme riski arttı

Solana, 118 dolar direncini aşarsa 148 dolar seviyesi gündeme geliyor

Altcoin piyasasında risk iştahı artarken 5 varlık öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu yakım oranı sert düştü, fiyat ivmesi zayıfladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu yakım oranı sert düştü, fiyat ivmesi zayıfladı
SHIBA INU (SHIB)
XRP için spot ETF başvurusu güncellenirken yükseliş ivmesi güçlendi
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?