Kurumsal girişler artarken Solana 120 doların altında kaldı

Solana, 29 Eylül’de 116,95 dolar civarında işlem gördü. Fiyat gün içinde yaklaşık %1,6 gerilerken hafta sonunda görülen 125 dolara yakın seviyelerin de altına indi. Böylece kısa vadeli ivmedeki zayıflamayla birlikte SOL art arda ikinci seansta değer kaybetti.

Eylül yükselişinin ardından kısa vadeli geri çekilme

Eylül ayındaki güçlü toparlanma, Solana’yı iki haftadan kısa sürede 100 doların altından 120 doların üzerine taşımıştı. Geçen hafta bu eşik kısa süreliğine aşılmış olsa da alıcılar 120 dolar bölgesini kalıcı biçimde koruyamadı. Son düşüşle birlikte 116 ila 118 dolar aralığı yeniden öne çıktı. Satışların hız kazanması halinde 110 dolar seviyesi bir sonraki önemli bölge olarak izleniyor.

Buna rağmen mevcut görünüm, SOL’un 100 doların altında seyrettiği döneme kıyasla daha güçlü kabul ediliyor. O dönemde piyasa katılımcıları, fiyatın toparlanmadan önce 85 dolara kadar gerileyip gerilemeyeceğini tartışıyordu. 120 doların yeniden aşılması ise son yapıyı güçlendirebilir ve 125 dolar civarındaki son zirveyi yeniden gündeme getirebilir.

120 doların yeniden kazanılması, kısa vadeli teknik görünümü iyileştirebilir ve fiyatı yeniden 125 dolar çevresindeki son tepeye yaklaştırabilir.

ETF girişleri kurumsal ilgiyi öne çıkardı

Kurumsal talep, Solana için en dikkat çeken destek unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Solana odaklı ETF ürünlerine geçen hafta 188 milyon dolar giriş olduğu aktarıldı. Bu tutarın yaklaşık 128 milyon dolarlık kısmını Bitwise ürünleri oluşturdu. Ayrıca BSOL daha önce yönetilen varlıklarda 1 milyar dolar eşiğini aşmıştı. Bitwise, dijital varlıklara yönelik yatırım ürünleri sunan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bu tablo, son SOL yükselişinin daha güçlü kurumsal alımlarla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle önem taşıyor. Söz konusu girişlerin sürmesi ve fiyatın 110 doların üzerinde kalması halinde piyasada 120 doların üzerine yeni bir hareketi destekleyecek talebin oluşabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Veri Ayrıntı Solana ETF girişleri 188 milyon dolar Geçen hafta kaydedildi Bitwise payı 128 milyon dolar Toplam girişin büyük bölümünü oluşturdu BSOL yönetilen varlık 1 milyar doların üzeri Önceki dönemde aşıldı

Kurumsal alımların sürmesi ve fiyatın 110 doların üzerinde tutunması, piyasaya 120 doların üstünü yeniden denemek için ek destek sağlayabilir.

Ağdaki stabilcoin büyüklüğü rekor seviyeye çıktı

Solana ağındaki temel göstergeler de yapıcı bir görünüm sunuyor. Ağ üzerindeki stabilcoin bakiyeleri 17 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bunun yanında tokenleştirilmiş varlıklar etrafındaki daha geniş faaliyet alanının da büyümeye devam ettiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Solana’nın 110 doların üzerine taşınmasında etkili olan benimsenme eğilimini güçlendiriyor. Fiyat kısa vadede geri çekilmiş olsa da kurumsal girişler ile ağ aktivitesindeki artışın birlikte sürmesi, piyasanın odaklandığı ana başlıklar arasında yer alıyor.