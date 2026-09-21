Solana (SOL)

Altcoin piyasasında risk iştahı artarken 5 varlık öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’deki toparlanma, $DOGE dahil altcoinlere de yayıldı.
  • 📈 SUI, SOL, ETH, AVAX ve DOGE son günlerde piyasanın en güçlü hareket eden varlıkları arasında yer aldı.
  • 🧭 Yatırımcılar sermayeyi yalnızca Bitcoin’de tutmak yerine daha yüksek riskli alanlara da kaydırmaya başladı.
  • 🔍 Piyasanın sonraki yönünde SUI için 1 dolar ve SOL için 120 dolar gibi eşikler belirleyici olacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin’de görülen toparlanma, kripto para piyasasının geneline yayılmaya başladı. Solana, Ethereum, Sui, Avalanche ve Dogecoin’deki yükseliş, yatırımcıların sermayeyi yalnızca Bitcoin’de tutmak yerine daha yüksek riskli varlıklara da yöneltmeye başladığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Yükselişin merkezinde altcoinler var
2 Solana ve Ethereum kritik eşiklere yaklaştı
3 Dogecoin risk iştahının göstergesi olarak izleniyor
4 Piyasada altcoin rotasyonu ihtimali güçleniyor

Yükselişin merkezinde altcoinler var

Son hareketlerde en güçlü performanslardan biri SUI tarafında izlendi. Piyasa değeri yüksek altcoinler arasında kısa sürede öne çıkan varlık, ekosisteme ilişkin yeni duyurular beklentisi ve ağ çevresindeki ilginin artmasıyla ivme kazandı. Fiyatın 1 dolar eşiğine yaklaşması, bir sonraki önemli sınav olarak görülüyor. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü görünüm güçlenebilir; aksi durumda son destek bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

SUI için 1 dolar seviyesi psikolojik açıdan kritik eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket kırılmayı güçlendirebilir.

Avalanche da son günlerde dikkat çeken varlıklar arasında yer aldı. AVAX son 24 saatte yaklaşık %7, son bir haftada ise %14’e yakın yükseldi. Fiyattaki artışa işlem hareketliliğinin eşlik etmesi, piyasanın bu varlığa ilgisinin güçlendiğini gösterdi.

VarlıkSon 24 saatÖne çıkan seviye
SUIGüçlü yükseliş1 dolar
SOLYaklaşık %7 artış120 dolar
ETHToparlanma2.800 ve 3.000 dolar
AVAXYaklaşık %7 artışHaftalık %14 kazanç
DOGEYaklaşık %7 artış0,093 ila 0,095 dolar

Solana ve Ethereum kritik eşiklere yaklaştı

Solana, önceki direnç bölgesini aşarak 116 dolar civarında işlem görmeye başladı. Varlık son bir haftada yaklaşık %14 değer kazanırken, son 24 saatteki artış %7 düzeyinde gerçekleşti. Piyasa katılımcıları şimdi 120 dolar çevresini izliyor. Bu bölge, yükselişin devam edip etmeyeceğini gösterebilecek başlıca teknik alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ethereum da 2.600 doların üzerine çıktıktan sonra güç kazandı. Son haftalarda zayıf kalan fon girişlerinde görülen iyileşme, ETH için 2.800 ve 3.000 dolar seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu senaryonun sürmesi için mevcut kırılma yapısının korunması gerekiyor.

Ethereum’un 2.600 doların üzerine yerleşmesi, zayıf geçen birkaç haftanın ardından fon akışındaki toparlanmayla birlikte 2.800 ve 3.000 dolar seviyelerini yeniden odakta tutuyor.

Dogecoin risk iştahının göstergesi olarak izleniyor

Dogecoin, spekülatif ilginin yönünü izlemek açısından öne çıkan varlıklardan biri olmaya devam etti. Meme coinler, piyasalarda risk iştahı arttığında genellikle daha hızlı tepki veriyor. DOGE yaklaşık 0.088 dolar düzeyinde işlem görürken son 24 saatte yaklaşık %7 yükseldi.

Buna karşılık 0.093 ile 0.095 dolar aralığı, kısa vadede aşılması gereken ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın geçilmesi halinde 0.10 dolar seviyesi yeniden psikolojik hedef haline gelebilir.

Piyasada altcoin rotasyonu ihtimali güçleniyor

Beş varlığın aynı nedenle yükselmediği görülse de genel tablo daha net hale geliyor. Bitcoin güçlü duruşunu korursa piyasanın bir sonraki aşamasında gözler, SUI’nin 1 doları aşıp aşamayacağına, Solana’nın 120 doların üzerine çıkıp çıkamayacağına, Ethereum’un 3.000 dolara yaklaşıp yaklaşamayacağına, AVAX’ın toparlanmasını koruyup koruyamayacağına ve Dogecoin’in 0.10 doları yeniden kazanıp kazanamayacağına çevrilecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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