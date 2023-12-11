Avalanche (AVAX)

2023 Başında Aynısını Yapmıştı, AVAX Coin İçin Hedef Kaç Dolar?

Özet

  • AVAX Coin fiyatı piyasa düşerken 37,99 dolara kadar yükseldi.
  • Güne çift haneli kazançla devam eden AVAX Coin 2023 başında da benzer biçimde pozitif ayrışmıştı.
  • Elliot dalga sayımına göre 58 dolar hedefi gerçekleşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında kimi zaman enteresan tekrarlar görüyoruz. Bugün AVAX fiyatındaki tezat yükseliş de böyle. Eğer hatırlarsanız 2023 başında da kripto paralar düşerken, henüz büyük yeni yıl rallisine başlamamışken önden giden Avalanche (AVAX) olmuştu. Eğer tarih tekerrür ediyorsa AVAX yükselişinin durduğu yerde diğer kripto paralar ralliye devam edebilir.

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AVAX Coin Neden YükseldiAVAX Coin Fiyat Tahmini

AVAX Coin Neden Yükseldi

Bugün BTC 42.000 doların altına sarkarken popüler kripto para güne çift haneli kazançla devam ediyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 36,3 dolar ve günlük zirvesi 37,99 dolardı. 2023 başındaki yükselişin sebebi teknoloji devleriyle yaptığı ortaklıkların duyurulmasıydı. Fakat bugünkü toparlanmanın sebebi başka.

Emin Gün Sirer’in layer1 projesi StarsArena döneminden bu yana ilk defa böylesine pozitif ayrışabiliyor. AVAX Coin yükselişini tetikleyen şey 750 günlün direnç trend çizgisinin kırılmasıydı. ATH seviyesinden gelen direnç 750 gün sonra yerle bir oldu. Genelde bu tarz uzun vadeli kırılmalar büyük ve istikrarlı rallileri beraberinde getiriyor.

RSI yükseliyor ve 50’nin üzerinde. Ancak fiyat kar satışları sebebiyle bir miktar geri çekildi.

AVAX Coin Fiyat Tahmini

Analistlerin gündeminde son sürpriz rallinin ardından elbette AVAX Coin fiyatı vardı. JJJCycles isimli analist önemli bir kırılma yaşandığını ve şimdi 53 doların test edilebileceğini söyledi. Crypto Ryan, önceki çağrısından bu yana fiyatın %150’nin üzerinde arttığını hatırlatıp 55 dolar hedefini yineledi.

Shuarix isimli analist ise şunları yazdı;

“Eğer hacimde beklenen artış yaşanırsa yukarıdaki direnç çizgisini kırması muhtemeldir.”

Günlük grafikteki Elliot dalga sayımı bize AVAX Coin fiyatının beşinci ve son dalgada olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü momentumun devam etmesi halinde tahmin edilen zirve hedefi 44 dolarda bulunuyor.

Eğer beşinci dalga zirve noktasının da üzerine çıkarsa 58 dolarlık nihai zirveye kadar uzayabilir. Bunun için BTC fiyatının yeniden yönünü yukarı çevirmesi ve muhtemelen Fed korkusunun geçmesi gerekecek.

Olumsuz senaryoda 44 doların aşılmadığı ortamda 24-22 dolar arasındaki yatay destek alanına geri çekilme muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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