Sıcak Gelişme: Yıkıcı Kripto Para Yasası Geliyor, Bitcoin Düşüyor

Bitcoin fiyatındaki düzeltmenin sebebi bu haftanın makro gündemi ve hızlı artan fiyat. Ancak bir nedeni daha var. İlerleyen saatlerde Senatör Warren’ın öncülük ettiği yıkıcı kripto yasasının etkilerini daha net biçimde göreceğiz. Şimdilik Bitcoin fiyatı 40.800 dolara kadar düştü günlük dibin 40.400 dolar olduğunu düşünürsek burada bir sorun var.

Yıkıcı Kripto Yasası

Warren öncülüğünde başlayan hareket Bitcoin fiyatının kısa süre içinde 1000 dolar silmesine neden oldu. Çarşamba günü makro cephede yaşanacakların getirdiği tedirginliği de hesaba katarsak önümüzdeki 48 saat için BTC fiyatının 39.000 doların da altına düşmesi pek şaşırtıcı olmayacak. Warren tarafından yayınlanan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası için Senato desteğinin genişletilmiş bir koalisyonu var. Bu yasa boşlukları kapatarak ve dijital varlık ekosistemini finansal sistemin çoğunu yöneten kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AMF/CFT) çerçeveleriyle daha uyumlu hale getirerek kriptonun oluşturduğu yasadışı finans risklerini azaltacaktır.”

Senatörler Raphael Warnock, Laphonza Butler, Chris Van Hollen ve Senatörler John Hickenlooper ile Ray Luján tasarıya destek verdi.

Warren şunları söyledi;

“Hazine Bakanlığı, terörist grupların, haydut ulusların, uyuşturucu baronlarının, fidye yazılımı çetelerinin ve dolandırıcıların milyarlarca dolarlık çalıntı fonları aklamalarına, yaptırımlardan kaçmalarına, yasadışı silah programlarını finanse etmelerine ve yıkıcı siber saldırılardan kazanç sağlamalarına olanak tanıyan kripto kullanımını engellemek için yeni yasalara ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bankacılık Komitesi’nin üç üyesi de dahil olmak üzere beş yeni senatörün hareketimize katılmasından memnuniyet duyuyorum. İki partili yasa tasarımız, kriptonun yasadışı kullanımını engellemek ve düzenleyicilere araç kutularında daha fazla araç vermek için masadaki en sert tekliftir. Kripto konusunda temel yasal güvencelerin olmaması Amerikalıları sayısız riske açık hale getiriyor. Dahası, kripto terör örgütlerinin, uyuşturucu kartellerinin ve otoriter rejimlerin yasadışı faaliyetlerini finanse etmek için tercih ettikleri bir ödeme yöntemi haline gelmiştir. Kripto, Amerikalıları korumak ve suç örgütleri ve haydut uluslar tarafından yasadışı davranışları kolaylaştırmak için kullanılmamasını sağlamaya yardımcı olmak için geleneksel bankalarla aynı şeffaflık kurallarına tabi olmalıdır.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.