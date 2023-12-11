Hukuk

Sıcak Gelişme: Yıkıcı Kripto Para Yasası Geliyor, Bitcoin Düşüyor

Özet

  • Eski kripto dostu Warren Ekim ayındaki olayların ardından kripto paralara karşı harekete geçti.
  • İki partili yasa tasarısının Senato'dan destek alacağını iddia eden Warren bu alana katı kurallar getirmeyi amaçlıyor.
  • Bitcoin fiyatı açıklamaların ardından 40.800 doların altına düştü.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki düzeltmenin sebebi bu haftanın makro gündemi ve hızlı artan fiyat. Ancak bir nedeni daha var. İlerleyen saatlerde Senatör Warren’ın öncülük ettiği yıkıcı kripto yasasının etkilerini daha net biçimde göreceğiz. Şimdilik Bitcoin fiyatı 40.800 dolara kadar düştü günlük dibin 40.400 dolar olduğunu düşünürsek burada bir sorun var.

Yıkıcı Kripto Yasası

Warren öncülüğünde başlayan hareket Bitcoin fiyatının kısa süre içinde 1000 dolar silmesine neden oldu. Çarşamba günü makro cephede yaşanacakların getirdiği tedirginliği de hesaba katarsak önümüzdeki 48 saat için BTC fiyatının 39.000 doların da altına düşmesi pek şaşırtıcı olmayacak. Warren tarafından yayınlanan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası için Senato desteğinin genişletilmiş bir koalisyonu var. Bu yasa boşlukları kapatarak ve dijital varlık ekosistemini finansal sistemin çoğunu yöneten kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AMF/CFT) çerçeveleriyle daha uyumlu hale getirerek kriptonun oluşturduğu yasadışı finans risklerini azaltacaktır.”

Senatörler Raphael Warnock, Laphonza Butler, Chris Van Hollen ve Senatörler John Hickenlooper ile Ray Luján tasarıya destek verdi.

Warren şunları söyledi;

“Hazine Bakanlığı, terörist grupların, haydut ulusların, uyuşturucu baronlarının, fidye yazılımı çetelerinin ve dolandırıcıların milyarlarca dolarlık çalıntı fonları aklamalarına, yaptırımlardan kaçmalarına, yasadışı silah programlarını finanse etmelerine ve yıkıcı siber saldırılardan kazanç sağlamalarına olanak tanıyan kripto kullanımını engellemek için yeni yasalara ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bankacılık Komitesi’nin üç üyesi de dahil olmak üzere beş yeni senatörün hareketimize katılmasından memnuniyet duyuyorum. İki partili yasa tasarımız, kriptonun yasadışı kullanımını engellemek ve düzenleyicilere araç kutularında daha fazla araç vermek için masadaki en sert tekliftir. Kripto konusunda temel yasal güvencelerin olmaması Amerikalıları sayısız riske açık hale getiriyor. Dahası, kripto terör örgütlerinin, uyuşturucu kartellerinin ve otoriter rejimlerin yasadışı faaliyetlerini finanse etmek için tercih ettikleri bir ödeme yöntemi haline gelmiştir. Kripto, Amerikalıları korumak ve suç örgütleri ve haydut uluslar tarafından yasadışı davranışları kolaylaştırmak için kullanılmamasını sağlamaya yardımcı olmak için geleneksel bankalarla aynı şeffaflık kurallarına tabi olmalıdır.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD Hükümeti’nden Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Adım: Süreç Nasıl Devam Edecek?

8 Aralık: ABD’nin Yeni Kripto Para Yasa Tasarısı

Kripto Para Borsaları Bitcoin Madenciliği İle Ünlü Ülkede Engellerle Karşılaştı

Son Dakika: Terra Kurucusuyla İlgili Önemli Gelişme

Terraform Labs Kurucusu Kwon Do-hyung’dan Beklenen Adım Geldi: Dava Süreci Nasıl Etkilenecek?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 2023 Başında Aynısını Yapmıştı, AVAX Coin İçin Hedef Kaç Dolar?
Bir Sonraki Yazı FIFA’dan 2026 Dünya Kupasına Yönelik NFT Koleksiyonu: Final Maçına Bilet İçin Önemli Adım
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

FIFA’dan 2026 Dünya Kupasına Yönelik NFT Koleksiyonu: Final Maçına Bilet İçin Önemli Adım
NFT
2023 Başında Aynısını Yapmıştı, AVAX Coin İçin Hedef Kaç Dolar?
Avalanche (AVAX)
DeFi Devi Kripto Para Kralına Genişliyor
DEFI
Yatırım Fonu M&G’den İngiltere’nin İlk Bitcoin Vadeli İşlem Borsasına 20 Milyon Dolarlık Yatırım
Haberler
Lost your password?