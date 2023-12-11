Bitcoin Fiyatı Düşer mi, Yükselir mi? CryptoQuant’a Göre Sırada Bu Rakam Var!

En büyük kripto para Bitcoin geçtiğimiz birkaç hafta içinde kayda değer bir fiyat artışı görerek 40 bin dolar seviyesini aştı ve Nisan 2022’den bu yana en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. Bu yukarı yönlü ivme, olumlu Coinbase primi ile kanıtlandığı üzere ABD’li yatırımcılardan gelen artan taleple beslendi. Veriler en büyük kripto para için bir sonraki hedef seviyenin 50 bin doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin 50 Bin İle 53 Bin Doları Hedefliyor

CryptoQuant‘ın sağladığı son zincir içi veriler ışığında Bitcoin’in ağ aktivitesi ve fiyatın 44 bin dolar civarında olması göz öne alındığında 50 bin ile 53 bin dolar arasında bir noktadaki potansiyel bir hedef öne çıkıyor. Uzun vadeli perspektiften bakıldığında, zincir içi veri şirketinin Bitcoin Boğa-Ağı Piyasa Döngüsü Göstergesi boğa piyasası sinyal vererek piyasanın yükseleceğinin sinyalini veriyor.

Buna ek olarak, iyimser görünüm bireysel yatırımcılardan henüz likidite akmıyor oluşu ve bir yılı aşkın süredir cüzdanlarda tutulan BTC miktarının rekor seviyelere ulaşmasıyla pekişiyor. Bu durum, öngörülebilir gelecekte Bitcoin’in fiyat hareketi için olumlu bir yörüngeye işaret ediyor. Özellikle CryptoQuant’ın son analizi, ağ aktivitesinden elde edilen değerleme perspektifinde Bitcoin’in 50 bin ile 53 bin dolar aralığının hedeflenebileceğini ortaya koyuyor.

Potansiyel fiyat hedefinin temelinde ise Bitcoin’in fiyatını kullanıcı aktivitesi ve özellikle de aktif cüzdan adresleri bakımından değerlendiren kırmızı Metcalfe Fiyat Değerleme Bandı yatıyor. Bu bant aynı zamanda 2021’in Nisan ve Kasım aylarında ve Nisan 2022’de Bitcoin’in önünde güçlü bir direnç seviyesi olarak hareket ederek fiyatın baskı altına girmesine neden olmuştu.

Bitcoin’in Boğa Koşusu Zirveden Çok Uzakta

Artan fonlama oranları ve dolaşımdaki arzın yüzde 86’sının şu anda karda olduğu gerçeği göz önüne alındığında, kısa vadede bir düzeltme olasılığı devam ediyor. Tarihsel olarak bu seviyeler genellikle yerel zirvelerde görülen seviyelere karşılık geliyor. Kısa vadeli görünüm, mevcut koşullarda yatırımcıların temkinli ve dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor olsa da uzun vadeli görünümde Bitcoin Boğa-Ayı Piyasa Döngüsü Göstergesi’nden gelen yükseliş sinyali dikkat çekiyor.

Göstergenin, tarihsel olarak fiyat rallisinde geçici bir duraklama ya da bir düzeltme ile ilişkilendirilen Aşırı Isınmış Boğa Aşaması‘na (kırmızı alan) yaklaştığına dikkat etmek gerekiyor.

CryptoQuant, güncel veriler ışığında bireysel yatırımcılardan henüz yeterli likidite akışı olmadığı ve bundan dolayı balinaların kar almalarının beklenmediği gerçeği göz önüne alındığında kripto para piyasasının bu boğa koşusunun zirvesine ulaşmaktan çok uzakta olduğu belirterek şunları not etti:

Genel olarak, bireysel yatırımcılardan olan likidite eksikliği 1 yıldan uzun süredir hareket etmeyen BTC’lerde tüm zamanların en yüksek seviyesi ile birleştiğinde Bitcoin’in fiyat hareketi için iyimser bir uzun vadeli görünüme işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.