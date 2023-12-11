Bitcoin’in Ateşi Bu Altcoin’i Yakacak! Analiste Göre 5x Yapabilir!

Teknolojisini en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) ikinci katmanında kullanan bir ölçeklendirme çözümü olan Loopring (LRC), kripto para piyasasındaki hakim yükseliş trendine paralel şekilde kayda değer kazançlar kaydeden altcoin’lerden biri. Kripto para analisti AlanSantana, LRC için temel teknik göstergelerin yönün yukarı olduğuna işaret ettiğini değerlendirerek iddialı bir tahminde bulundu.

LRC’nin 0,53 Dolara Kadar Yükselmesini Bekliyor

Kripto para analisti AlanSantana, 10 Aralık’ta TradingView üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Loopring’in LRC’sinin olası bir yükseliş patlaması yapmaya hazır olduğunu ve potansiyel olarak yüzde 500’lük bir ralli yapabileceğini iddia etti.

Analistin analizine göre LRC’nin mevcut momentumunu çevreleyen yatırımcı iyimserliği önemli bir yukarı yönlü hareket için zemin hazırlayan kademeli bir konsolidasyona işaret ediyor. AlanSantana, altcoin‘in olumlu görünümünün çeşitli zaman aralıklarına yayıldığının altını çizerek sıralı hedef fiyat seviyelerinin 0,32 dolar, 0,43 dolar ve 0,53 dolar olabileceğini söyledi.

AlanSantana, ortaya koyduğu analizde “Loopring yükselmek için sadece ivme kazanıyor (yavaş yavaş büyüyor). Momentum oldukça güçlü. Kısa, orta ve uzun olmak üzere tüm vadelerde oldukça iyi görünüyor. Fiyatı dibe vurmuş durumda, bu nedenle uzun vadede büyümesini, daha yüksek zirvelere ve yükselen dipler yaparak yükselmesini bekliyorum” dedi.

Yükseliş yorumunun arka planında LRC‘nin hızlı ve güçlü hareket etme konusunda tarihsel bir eğilime sahip olması gerçeği yattığına dikkat çeken analist, konsolidasyon aşamaları aylarca sürebilirken, kırılma senaryolarında tek bir günde bile fiyatın yüzde 100 yükselebileceğinin altını çizdi.

Loopring’in Güçlü Görünümü

Bu son analizi 3 Kasım’daki bir önceki analiziyle karşılaştıran analist, Loopring’in yükselişinin 19 Ekim’den bu yana oldukça yüksek Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile desteklendiğine dikkat çekti. Güçlü RSI’a rağmen altcoin’in fiyatı Kasım 2022 başındaki dip seviyesinin üzerinde. Analist bunun olumlu bir işaret olduğunu belirtti ve yükselme ihtimalinin hala güçlü olduğunu ve piyasada hakim bir yükseliş trendi olduğunu ileri sürdü. AlanSantana ayrıca işlem hacminin önemine vurgu yaparak, son dönemde hacimde görülen artışın son yedi ayda gözlemlenen ortalama işlem hacminin oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Analist işlem hacmi için yaptığı değerlendirmede “Son zamanlarda işlem hacmi son 7 aydaki ortalamanın 3, 4, 5 kat üzerinde seyrediyor. Bu da bize perde arkasında boğaların, akıllı paranın ve duygusal olarak dengeli insanların zaten LRC aldıklarını açıkça gösteriyor. Bunun ardından sürpriz olmayan bir yükseliş dalgası gelecek ve hedef yüzde 500 ya da daha fazlası olacak.” dedi.

AlanSantana ayrıca güçlü teknik göstergelerle birlikte Loopring yaptığı stratejik işbirliklerine ve gelecekte fiyatın artmasını sağlamak için etkili ağ kullanımına da vurgu yaptı. Loopring’in video oyunu perakendecisi GameStop ile işbirliği analistin dikkat çektiği stratejik işbirliklerinden birine örnek olarak verilebilir. Bu işbirliği, Loopring’in GameStop ekosisteminde NFT işlemleri sürecini kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı sağlamayı kapsıyor. Aynı zamanda Loopring, temel teknolojisine güvenerek zincir dışı işlem mutabakatını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, yüksek işlem ücretleriyle karşılaşılan Ethereum gibi rakiplerine kıyasla daha hızlı ve daha uygun maliyetli işlem ücretleri sunmak üzere tasarlanmıştır.

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