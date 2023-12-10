Dünyaca Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin’de (BTC) Üç Farklı Yol! Beklentiler Neler?

Real Vision CEO’su makro guru Raoul Pal, Bitcoin‘in (BTC) bir sonraki koşusu için üç olası senaryoyu ortaya koydu. Üç senaryoda Bitcoin’e nasıl bir yol haritası çıkarılıyor?

Bitcoin’de Üç Farklı Senaryo

Unchained Crypto YouTube kanalındaki yeni bir röportajda eski Goldman Sachs yöneticisi, Bitcoin için en olası senaryonun, lider kripto para biriminin 100.000 ila 200.000 dolar arasında bir yerde toplandığı geleneksel bir döngü olduğunu öne sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Açıkçası çok iyimserim… Kafamda planlamasını yaptığım üç sonuç var. %60 olasılıkla çok geleneksel bir döngüye sahibiz ve bu, Bitcoin’i 100.000 ila 200.000 dolar aralığına ve diğer tüm kripto paralarında da buna göre risk eğrisi üzerinde oldukları yere itiyor.

2024 Yılı Beklentileri

Raoul Pal gerçekleşme şansının %20 olduğuna inandığı ikinci senaryonun, kripto para endüstrisine büyük bir para akışının beklenenden daha büyük bir boğa koşusunu tetikleyeceğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Bu erken başlangıcın çok daha büyük bir şeye işaret etme ihtimali %20’dir. Bu daha büyük bir benimsenme ve alana daha fazla sermaye girişi demektir. Bu da insanların beklediğinden daha büyük fiyat artışlarına yol açar. İnsanlar oldukça yaralı çünkü son döngü çoğu insanın beklediğinden daha kısa görünüyordu, herkes daha yüksek bir son ayağın daha olduğunu düşünüyordu ve bu aslında hiç olmadı… Ama belki bu seferki şok beklentilerin ötesinde aşırı getirilerden kaynaklanıyor.

Üçüncü senaryoda Raoul Pal kripto para sınıfının bir öncekinden daha kısa, önden yüklemeli bir döngü görebileceğini öne sürdü. Ünlü CEO konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Benim de boğuştuğum diğer taraf da tüm döngünün önden yüklü olması ve aslında daha kısa ama 2024’te daha şiddetli olması. Yani bunlar kafamda planladığım üç senaryo.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.