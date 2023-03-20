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Bitcoin’deki Yükseliş Sürecek mi? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
15:43
20 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki bu yüksek volatilite de devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin (BTC), 28.000 Doları Aştı

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki bu yükseliş, kripto para piyasasını da hareketlendirdi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1777 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Aynı zamanda Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken analist Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve lider kripto para birimi BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda BTC’nin yakın vadede 30.000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş kaydedebileceğini ancak mevcut destek seviyelerini koruyamamaları durumunda son haftalardaki yükseliş ivmesinin tersine dönebileceğini öne sürdü. Analiste göre piyasanın yeniden düşüşe geçmesi durumunda 27.700 dolar destek bandının BTC adına yakın vadede oldukça kritik bir öneme sahip olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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