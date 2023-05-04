Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftada ABD’nin en büyük 14’ncü bankasının JPMorgan’a satıldığını ve 2 bankanın iflasın eşiğine geldiğini gördük. Dün PacWest bugün de başka bir orta ölçekli banka satışa hazırlanıyor. Bankacılık hisseleri tarihi hızda düşüyor ve Yellen hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Dün Powell da aynı şeyi söylemişti.

ABD Banka İflasları

Mart ayında piyasaları iflasın geçici olduğuna inandıran ABD’li yetkililer şimdi inandırıcılığını yitirdi. Dün akşam Fed Başkanı bankaların güvenli olduğunu söyledikten birkaç saat sonra 2 bankanın iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı. PacWest’i bugünün ilk dakikalarında zaten son dakika olarak duyurmuştuk. Şimdi sırada Western Alliance Bank var.

FT tarafından ortaya atılan iddiaya göre banka zor durumda ve satış dahil tüm seçenekleri araştırıyor. Ancak banka tarafından son yapılan duyuru bunu yalanlıyordu. Yine de bugün hisselerinin %38 oranında düşmüş olması yatırımcıların endişeli olduğunu gösteriyor.

Bugün devasa kayıplar yaşayan diğer bankalar şunlardı;

PacWest

First Horizon

HomeStreet

Metropolian Bank

Citizens Financial

Zions Bank

Bunlar %10 ile %52 arasında değer kaybeden bankalar ve henüz borsa açılalı 2 saat oldu. Dün PacWest iflası söylentilerinin ortasında yükselen Bitcoin fiyatı yeniden kuzeye koşabilir.

Western Alliance İflas

İçeriden kaynaklara dayandırılan haber can simidi arayan en son ABD bölgesel bankasının Western Alliance olduğunu söylüyor. Mart ayı sonunda 71 milyar dolarlık varlığa sahip olan Arizona merkezli bankanın, seçeneklerini araştırmak üzere danışmanlar tuttuğunu söyleyen kişiler, bankanın müzakerelerinin erken bir aşamada olduğunu ve herhangi bir sonuca ulaşmayabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD bölgesel bankalarının hisseleri, First Republic’in JPMorgan Chase tarafından regülatör aracılığı ile devralınmasının sektöre olan güveni yeniden tesis edememesinin ardından bu hafta ağır satış baskısı altına girdi.

Signature ve SVB iflaslarını inceleyen düzenleyici kurumlar denetim eksikliğinden dert yanmıştı. Personel, kurallar gibi zayıf yönlerinin bankaları yeterince ele alamamalarını temelini oluşturduğunu da söylemişlerdi. Mart ayında banka iflaslarını onların kripto para şirketleriyle ilişkilerine bağlayan Demokratlar ise şimdilik sessizliğe büründü. SEC Başkanı dahil birçok üst düzey yetkili bu inandırıcı olmayan savunmaya sığınmıştı.