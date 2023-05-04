Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Altıncı İflas, Amerika’da Kaos Büyüyor! Kripto Nasıl Etkilenecek!

Son Dakika: Altıncı İflas, Amerika’da Kaos Büyüyor! Kripto Nasıl Etkilenecek!

Bankacılık sistemi çatırdıyor ve günlük kayıplar devasa seviyelere ulaştı.
18:27
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 1 haftada ABD’nin en büyük 14’ncü bankasının JPMorgan’a satıldığını ve 2 bankanın iflasın eşiğine geldiğini gördük. Dün PacWest bugün de başka bir orta ölçekli banka satışa hazırlanıyor. Bankacılık hisseleri tarihi hızda düşüyor ve Yellen hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Dün Powell da aynı şeyi söylemişti.

ABD Banka İflasları

Mart ayında piyasaları iflasın geçici olduğuna inandıran ABD’li yetkililer şimdi inandırıcılığını yitirdi. Dün akşam Fed Başkanı bankaların güvenli olduğunu söyledikten birkaç saat sonra 2 bankanın iflasın eşiğinde olduğu ortaya çıktı. PacWest’i bugünün ilk dakikalarında zaten son dakika olarak duyurmuştuk. Şimdi sırada Western Alliance Bank var.

FT tarafından ortaya atılan iddiaya göre banka zor durumda ve satış dahil tüm seçenekleri araştırıyor. Ancak banka tarafından son yapılan duyuru bunu yalanlıyordu. Yine de bugün hisselerinin %38 oranında düşmüş olması yatırımcıların endişeli olduğunu gösteriyor.

Bugün devasa kayıplar yaşayan diğer bankalar şunlardı;

  • PacWest
  • First Horizon
  • HomeStreet
  • Metropolian Bank
  • Citizens Financial
  • Zions Bank

Bunlar %10 ile %52 arasında değer kaybeden bankalar ve henüz borsa açılalı 2 saat oldu. Dün PacWest iflası söylentilerinin ortasında yükselen Bitcoin fiyatı yeniden kuzeye koşabilir.

Western Alliance İflas

İçeriden kaynaklara dayandırılan haber can simidi arayan en son ABD bölgesel bankasının Western Alliance olduğunu söylüyor. Mart ayı sonunda 71 milyar dolarlık varlığa sahip olan Arizona merkezli bankanın, seçeneklerini araştırmak üzere danışmanlar tuttuğunu söyleyen kişiler, bankanın müzakerelerinin erken bir aşamada olduğunu ve herhangi bir sonuca ulaşmayabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD bölgesel bankalarının hisseleri, First Republic’in JPMorgan Chase tarafından regülatör aracılığı ile devralınmasının sektöre olan güveni yeniden tesis edememesinin ardından bu hafta ağır satış baskısı altına girdi.

Signature ve SVB iflaslarını inceleyen düzenleyici kurumlar denetim eksikliğinden dert yanmıştı. Personel, kurallar gibi zayıf yönlerinin bankaları yeterince ele alamamalarını temelini oluşturduğunu da söylemişlerdi. Mart ayında banka iflaslarını onların kripto para şirketleriyle ilişkilerine bağlayan Demokratlar ise şimdilik sessizliğe büründü. SEC Başkanı dahil birçok üst düzey yetkili bu inandırıcı olmayan savunmaya sığınmıştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Yeniden Başlıyoruz! SEC Fabrika Ayarlarına Dönüyor! Şimdi Kripto Paralara Ne Olacak?
Yeniden Başlıyoruz! SEC Fabrika Ayarlarına Dönüyor! Şimdi Kripto Paralara Ne Olacak?
Ünlü Analist: Oyunun Sonu! Bitcoin ve Altcoinleri Bekleyen Şey Ne?
Ünlü Analist: Oyunun Sonu! Bitcoin ve Altcoinleri Bekleyen Şey Ne?
Sıcak Gelişme! Avalanche Metaverse Bombasını Patlattı!
Sıcak Gelişme! Avalanche Metaverse Bombasını Patlattı!
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Avrupa Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?
Efsane Yatırımcı Altcoin’ler İçin Tarih Vererek Müjdeyi Verdi! Bitcoin’de Güneş Doğuyor!
Efsane Yatırımcı Altcoin’ler İçin Tarih Vererek Müjdeyi Verdi! Bitcoin’de Güneş Doğuyor!
Fed Faiz Kararı Bitcoin’de O Tarafı Harekete Geçirdi! Anında Yükseldi!
Fed Faiz Kararı Bitcoin’de O Tarafı Harekete Geçirdi! Anında Yükseldi!
Bitcoin’de Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, O Seviye Geliyor! Ünlü Makro Ekonomistten Kanıt Üstüne Kanıt!
Bitcoin’de Bildiğiniz Her Şeyi Unutun, O Seviye Geliyor! Ünlü Makro Ekonomistten Kanıt Üstüne Kanıt!
Yüz Binlercesi Borsaya Boşaltılan Bu Altcoin’de Ortalık Karıştı! Fiyat Yüzde 90 Düştü!
Yüz Binlercesi Borsaya Boşaltılan Bu Altcoin’de Ortalık Karıştı! Fiyat Yüzde 90 Düştü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023