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IMF (International Monetary Fund: Uluslararası Para Fonu) Başkanı Kristalina Georgieva, Pazartesi günü Kaliforniya, Beverly Hills’de düzenlenen 2023 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda çeşitli açıklamalar yaptı ve ABD bankacılık krizi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. IMF Başkanı, küresel ölçekte büyüyen bir tersine dolarizasyon trendinden bahsetti.

ABD’deki Bankacılık Krizinin Yankıları Sürüyor

Yakın zamanda iflas eden First Republic Bank başta olmak üzere son aylarda ABD’de faaliyet gösteren bazı bankaların iflas etmesi veya çeşitli likidite sorunları ile karşılaşması, ABD’de yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Piyasada bu bankacılık krizinin yankıları sürerken FED‘in faiz artışlarına devam etmesi ile birlikte de ilerleyen zaman dilimleri içerisinde daha çok sayıda bankanın iflas edebileceğine yönelik endişeler ve arttı. Pek çok isim, kamuoyuna verdiği demeçte bu bankacılık krizinin daha farklı bir boyuta ulaşabileceğini dile getirdi.

Son olarak Pazartesi günü Kaliforniya, Beverly Hills’de düzenlenen 2023 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda çeşitli açıklamalar yapan IMF Başkanı da bu konuya değindi ve şu anda dünya çapında bir tersine dolarizasyon trendinin büyümekte olduğuna yönelik ifadeler kullandı.

IMF Başkanından Açıklamalar

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yaptığı açıklamalarda ABD’li düzenleyicilerin First Republic Bank’ın çöküşüyle başa çıkmada hızlı hareket ettiklerini dile getirse de küresel olarak büyüyen bir tersine dolarizasyon trendinden bahsederek ABD Dolarından kademeli olarak uzaklaşıldığını öne sürdü. Bankacılık sektöründeki krizin yankılarının devam edebileceği yönünde açıklamalar yapan IMF Başkanı, FED faiz artışlarının bazı bankalardaki yapısal sorunları ve eksiklikleri ortaya çıkardığını belirtti.

Öte yandan Kristalina Georgieva, küresel ölçekte bir tersine dolarizasyon trendinden bahsetse de yakın gelecekte dünyanın rezerv para birimi olarak ABD dolarının yerini alacak küresel para birimleri arasında geçerli bir alternatif görmediğini de ifadelerine ekledi.