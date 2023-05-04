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XRP, bir zamanlar Ethereum‘u (ETH) bile yerinden ederek kısa süreliğine toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olmayı başardı. Ancak özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan dava, Ripple ve XRP için çok büyük bir etki silsilesi yarattı. Coinbase gibi dev borsalar tarafından regülasyon korkusu ile liste dışı bırakılan XRP, sonunda eski günlerine dönme şansını yakalamış olabilir.

XRP, Coinbase’e Dönebilir

Basın saati itibarıyla 0,45 dolar seviyelerinden işlem gören XRP, ilginç bir haber ile gündemde. Coinbase de son dönemde SEC’nin “kötü” yüzünü gördü ve borsaya Wells bildiriminde bulunulduğu biliniyor. Bu regülasyon kaosu içerisinde ABD menşeli olmayan başka bir borsayı hayata geçiren Coinbase, tam bunun üzerine önemli bir XRP sinyali verdi. Coinbase’in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, Ripple’ın baş hukuk müşaviri Stuart Aldeorty ile buluştu. İki önemli ismin tam da böyle bir zamanda bir araya gelmesi ise tabii ki beklenen söylentilerin artmasını sağladı. Grewal, “beni ağırladığın için teşekkürler, bunu daha sık yapmalıyız” ifadesi ile de bir mesaj vermiş olabilir.

Peki XRP yatırımcılarını mutlu eden gelişme sadece bununla sınırlı mı kaldı? Aslında Grewal’in şu an XRP cephesi tarafından en çok dikkat edilen isim olduğu söylenebilir. Grewal bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada, Coinbase’in XRP’yi yeniden listeleyebileceğini ima etti. Crypto Daily Briefing isimli programa katılan ünlü isim, Ripple davasının sonuçlanması ve XRP’nin menkul kıymet olmadığının tescillenmesi durumunda XRP listelenmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

XRP ve ETH Menkul Kıymet mi?

Ripple davası iki yıldır devam etse de Grewal bu davada verilecek kararın yakından takip edildiğini aktardı. Grewal olumlu bir konuşma yapsa da davadan alınan olumlu sonucun, XRP’nin yeniden listelenmesinin garanti altına alındığı anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. SEC ve Ripple davasını yakından takip eden avukat John Deaton ise 2 Nisan tarihinde yaptığı detaylı açıklamada hem XRP hem de ETH’nin neden menkul kıymet olamayacağını vurgulamıştı. Deaton, mahkemenin de bu yönde karar vereceğini umduğunu aktardı.