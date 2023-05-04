Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


XRP İle İlgili Herkesin Beklediği Gelişme, Sonunda Gerçekleşiyor mu?

XRP yatırımcılarının büyük bir heyecanla sonucunu beklediği SEC davası ile ilgili Coinbase cephesinden olumlu ima!
16:56
4 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP, bir zamanlar Ethereum‘u (ETH) bile yerinden ederek kısa süreliğine toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olmayı başardı. Ancak özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan dava, Ripple ve XRP için çok büyük bir etki silsilesi yarattı. Coinbase gibi dev borsalar tarafından regülasyon korkusu ile liste dışı bırakılan XRP, sonunda eski günlerine dönme şansını yakalamış olabilir.

XRP, Coinbase’e Dönebilir

Basın saati itibarıyla 0,45 dolar seviyelerinden işlem gören XRP, ilginç bir haber ile gündemde. Coinbase de son dönemde SEC’nin “kötü” yüzünü gördü ve borsaya Wells bildiriminde bulunulduğu biliniyor. Bu regülasyon kaosu içerisinde ABD menşeli olmayan başka bir borsayı hayata geçiren Coinbase, tam bunun üzerine önemli bir XRP sinyali verdi. Coinbase’in baş hukuk müşaviri Paul Grewal, Ripple’ın baş hukuk müşaviri Stuart Aldeorty ile buluştu. İki önemli ismin tam da böyle bir zamanda bir araya gelmesi ise tabii ki beklenen söylentilerin artmasını sağladı. Grewal, “beni ağırladığın için teşekkürler, bunu daha sık yapmalıyız” ifadesi ile de bir mesaj vermiş olabilir.

Peki XRP yatırımcılarını mutlu eden gelişme sadece bununla sınırlı mı kaldı? Aslında Grewal’in şu an XRP cephesi tarafından en çok dikkat edilen isim olduğu söylenebilir. Grewal bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada, Coinbase’in XRP’yi yeniden listeleyebileceğini ima etti. Crypto Daily Briefing isimli programa katılan ünlü isim, Ripple davasının sonuçlanması ve XRP’nin menkul kıymet olmadığının tescillenmesi durumunda XRP listelenmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

XRP ve ETH Menkul Kıymet mi?

Ripple davası iki yıldır devam etse de Grewal bu davada verilecek kararın yakından takip edildiğini aktardı. Grewal olumlu bir konuşma yapsa da davadan alınan olumlu sonucun, XRP’nin yeniden listelenmesinin garanti altına alındığı anlamına gelmeyeceğini de vurguladı. SEC ve Ripple davasını yakından takip eden avukat John Deaton ise 2 Nisan tarihinde yaptığı detaylı açıklamada hem XRP hem de ETH’nin neden menkul kıymet olamayacağını vurgulamıştı. Deaton, mahkemenin de bu yönde karar vereceğini umduğunu aktardı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Şimdi Ne Olacak? Bitcoin, ETH, ADA ve XRP Coin Yorum! 3 Mayıs Kripto Tahminleri!
Şimdi Ne Olacak? Bitcoin, ETH, ADA ve XRP Coin Yorum! 3 Mayıs Kripto Tahminleri!
Kritik Tarih 8 Mayıs! XRP Ve SEC İçin Büyük İddia! Gizli Toplantıya Karar Mı Verildi?
Kritik Tarih 8 Mayıs! XRP Ve SEC İçin Büyük İddia! Gizli Toplantıya Karar Mı Verildi?
Önümüzdeki Günlerde Yükselebilecek Altcoinler! Mayıs Altcoin Sepeti!
Önümüzdeki Günlerde Yükselebilecek Altcoinler! Mayıs Altcoin Sepeti!
Vakit Daralıyor, Sırada Bu Var! Ripple (XRP) Güncel Tahminleri! XRP Coin Yorum!
Vakit Daralıyor, Sırada Bu Var! Ripple (XRP) Güncel Tahminleri! XRP Coin Yorum!
Birinci Çeyrek Bitti Ripple-SEC Davası Bitmedi! Peki Şimdi Ne Olacak? Karar Ne Zaman Çıkacak?
Birinci Çeyrek Bitti Ripple-SEC Davası Bitmedi! Peki Şimdi Ne Olacak? Karar Ne Zaman Çıkacak?
Ripple’da (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Birçok Veri Açıklandı!
Ripple’da (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Birçok Veri Açıklandı!
İşte Sıradaki Hedefleri! AVAX, XRP ve Solana (SOL) Yorum!
İşte Sıradaki Hedefleri! AVAX, XRP ve Solana (SOL) Yorum!
2023 Sonunda XRP Ne Olur? Kısa ve Uzun Vadeli XRP Coin Yorumları!
2023 Sonunda XRP Ne Olur? Kısa ve Uzun Vadeli XRP Coin Yorumları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023