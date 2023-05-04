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Dün gece saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek 29.200 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasadaki bu yükseliş etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran Conflux (CFX), kaydettiği son yükselişlerin ardından 0,33 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gece saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle yeniden yükselişe geçti kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Conflux (CFX) da son 24 saatte %10’a yakın bir değer artışı kaydetti.

Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1900 dolar seviyeleriden işlem görmeye başlarken kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Değer Artışı %10’a Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 29.000 doları aşmasıyla beraber kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde yeniden yükselişe geçti. Son dönemlerde kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte de piyasada popüler altcoin’lerden biri haline gelen Conlfux (CFX) da gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydeden Conflux (CFX), 0,33 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kaydettiği son yükselişlerin ardından Conflux (CFX), CMC verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında ilk üç sırada yer aldı.