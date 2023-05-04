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  •   Binance Vadeli İşlemlerden Türkiye’ye Özel Etkinlik! Ödül: 70.000 UDT! 

Binance Vadeli İşlemlerden Türkiye’ye Özel Etkinlik! Ödül: 70.000 UDT! 

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası konumunda bulunan Binance, Türk kullanıcılarına özel etkinlik düzenliyor. 
12:42
4 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance, Türk kullanıcılarına özel olarak düzenlediği bir etkinlik ile karşımızda. Bu etkinlik kapsamında kullanıcılar Kripto Vadeli İşlemler kullanmaya başlamaları doğrultusunda 70.000 USDT değerinde bonus kuponuna varan ödülü paylaşacaklar. 

Etkinlik Detayları 

Yapılan açıklamalara göre etkinlik dönemi 5 Mayıs 2023 21:00 ve 20 Mayıs 2023 21:00 olarak belirlendi. Buna ek olarak kullanıcılar Binance Vadeli işlemler hesaplarını açtığında 10 USDT değerinde hoş geldin ödülü kazanacak. Ayrıca ilk vadeli işlem gerçekleştirildiğinde de 10 USDT ek ödül kazanılacağı da açıklamalar arasında yer alıyor. 

Kampanya süresi boyunca görevleri tamamlayan kullanıcılar, 70.000 USDT’ye varan ödül havuzunu paylaşma şansı elde edecek. Bahsi geçen görevler şu şekilde sıralanıyor: 

  • Görev 1: Binance Vadeli İşlemler hesabı oluşturan kullanıcılar 25.000 USDT’ye varan ödül havuzunu paylaşma şansı elde edecek.  
  • Görev 2: İlk vadeli işlemini gerçekleştiren kullanıcılar 25.000 USDT’ye varan ödül havuzunu paylaşma şansı elde edecek.  
  • Görev 3: 50.000 USDT’ye eşdeğer veya daha fazla alım satım hacmi elde eden kullanıcılar 20.000 USDT’ye varan ödül havuzunu paylaşma şansı elde edecek.  

Bunlara ek olarak vadeli işlemler kullanıcıları için bir etkinlik fırsatı daha sunuluyor. USDs-M veya COIN-M Vadeli İşlemlerde en az 50.000 USDT’ye eşdeğer alım satım hacmi elde eden tüm kullanıcılar, 20.000 USDT’ye varan Bonus Kuponu Ödül Havuzunu paylaşma şansı elde edecek. 

Öte yandan Binance’in açıklamalarına göre görev 3, sadece ilk 500 katılımcı ile sınırlı olacak. Ödüller ise ilk gelen alır esasına göre dağıtılacak. Ayrıca açıklamalara göre Binance Vadeli İşlemlerde ne kadar fazla yeni kullanıcı ilk işlemini gerçekleştirirse, ödül havuzu da o kadar büyük olacak. 

Nasıl Katılabilirsiniz? 

Öncelikle bu sayfada yer alan “Hemen Kayıt Ol” butonuna tıklayarak etkinliğe katılımınızı gerçekleştirin. Daha sonra Binance Vadeli İşlemler’de oturum açın, eğer henüz doğrulanmış bir Binance Vadeli İşlemler hesabınız yok ise bir hesap oluşturun. 

Öte yandan henüz bir Binance hesabınız yok ise buradan bir Binance hesabı oluşturun ve yukarıdaki adımları gerçekleştirin. 

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