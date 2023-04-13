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  •   3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!

3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!

ARB Token fiyatı önümüzdeki 2 ay içinde bu seviyeye ulaşacak. Bu hareketin temelde 3 destekleyicisi var.
22:10
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Unutulmaz airdroplardan biri Arbitrum tarafından yapıldı ve kullanıcıları binlerce dolarlık ödülle havaya uçtu. Ancak hikaye burada bitmiyor en popüler layer2 çözümlerinden olan Arbitrum daha fazlasına hazırlanıyor. Önümüzdeki 2 ay son derece kritik ve eldeki kanıtlar onun iyi bir performans göstereceğini söylüyor.

Arbitrum (ARB)

Son 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkan fiyat 1,36 dolara ulaştı. Bu aynı zamanda, Şangay güncellemesinin Ethereum’da para çekme işlemlerini mümkün kıldığı bir gün önceki 1,15 dolarlık dipten önemli bir toparlanmayı temsil ediyor. Ethereum ağında işlemler diğer birçok alternatife göre yavaş ve pahalıdır. Ancak layer2 çözümü Arbitrum, Ethereum ağının güvenlik yönünden taviz vermeden işlemleri çok daha hızlı ve uzun onaylar. Ethereum’un yavaşlığı blockchainlerden daha kötü olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor ve konumuz bu değil. Bugün erken saatlerde gerçekleşen güncelleme ile Ethereum daha da güçlü hale geldi. Ağdaki likidite artacak ve tüm bunlar Arbitrum gibi layer2 çözümlerinin lehine sonuçlar doğuracak.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 30.500 dolara yakın bulunuyor ve ETH kritik 2.000 dolar direncinin üstünde bulunuyor. Daha da güzeli son birkaç gündür makro cephede veriler oldukça iyi geliyor. Peki ARB Coin neden yükselecek?

Arbitrum (ARB) Coin Yorum

ARB Coin olarak bilinse de Ethereum ağıyla bağlantılı çalışan Arbitrum’un yerel kripto para birimi ERC-20 tokenidir. Yani ARB Token daha doğru bir kullanım olacak. Konunun özüne dönecek olursa ARB Token yükselişini tetikleyecek 3 gelişme ne? Messari’ye göre Arbitrum, Mart 2023’te sıralama yoluyla 2,5 milyon dolar kâr elde etti. Bu kârlar, Arbitrum’un topluluk tarafından yönetilen ArbitrumDAO adlı DAO’suna gidecek ve Arbitrum gelecekte daha merkezi olmayan bir yapıya kavuşacak. Messari’de araştırmacı olan Kunal Goel, ArbitrumDAO’nun merkezi olmayan sıralamayı başlattıktan sonra blok üretme haklarını açık artırmaya çıkararak MEV’den para kazanabileceğini ileri sürüyor. Bu da ARB için bir stake tokenı olarak fırsatlar yaratacaktır.

“DAO, teşvikleri ekonomik olarak hizalamak ve Proof-of-Stake ağlarındaki doğrulayıcılara benzer şekilde herhangi bir yanlış davranış durumunda kesintiye izin vermek için sıralayıcılar için ARB stake etmeyi muhtemelen zorlayacaktır”.

İkinci büyük fiyat katalizörü ise popüler layer2 çözümünün son 2 yılda Optimism’den daha iyi performans gösteriyor oluşudur. 13 Nisan itibariyle, Arbitrum’un TVL’si Optimism’in 930 milyon dolarına kıyasla 2,27 milyar dolardı. Goel’e göre ARB Token fiyatı OP Token’e göre halen iskontolu işlem görüyor ve fiyat artıyor.

Son olarak üçüncü yükseliş gerekçesi veya kanıtı nedir? Bu da teknik analizle ilgilidir. Arbitrum fiyatında devam eden yükseliş, bir devam formasyonu gibi görünen formasyonun üzerine çıktı. Alçalan üçgen olarak adlandırılan formasyon, fiyat düşen bir trend çizgisi direnci ile yatay destek arasında konsolide olduğunda gelişir. Fiyat aralıktan çıktıktan sonra önceki trendinin yönünü takip ederek çözülür.

Buna göre ARB Token fiyatı orta vadede 1,6 dolara doğru hareketini sürdürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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