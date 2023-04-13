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  •   Satın! Kıdemli Bloomberg Analisti 2 Altcoin İçin Uyardı! Bitcoin Yorumu da Yaptı!

Satın! Kıdemli Bloomberg Analisti 2 Altcoin İçin Uyardı! Bitcoin Yorumu da Yaptı!

Kıdemli analist o kadar da yanlış bir şey söylememiş olabilir. Spekülatif varlıklar yatırımcıları üzebilir.
22:30
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bugünlerde fazlasıyla hareketli ancak kıdemli analist önemli bir uyarıda bulundu. Yatırımcıların sonunda pişman olacağını düşünen ünlü analist bu iddiasını detaylı biçimde temellendiriyor. Peki kıdemli analist neden endişeleniyor ve yatırımcılar için hangi 2 altcoin konusunda uyarı yaptı?

Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB)

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, yaklaşan ekonomik rüzgarların ortasında piyasa değerine göre en büyük iki meme coin hakkında endişelerini dile getirdi. Son katıldığı piyasa yayınında McGlone, Bitcoin’in diğer kripto paralara göre daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyor. Ancak Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’nun yok olması gereken “saf spekülasyon makineleri” olduğunu söyleyen kıdemli analist şunları söyledi;

“Federal Rezerv sıkılaşıyor, ekonomi resesyona giriyor… ne yapmanız gerekiyor? Satmak! Benim önerim sadece satmak… Eğer bir kasırga görürsem, bunu söylemem gerekir. Ancak Bitcoin’in tüm kriptolardan daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyorum. Ancak 22.000 kripto ve Dogecoin ve Shiba Inu gibi şeyler… Bu, sistemde temizlenmesi gereken enflasyonu gösteriyor. Bu, geçmişte yaşadığımız neredeyse her büyük pompa ve likiditede, 30’larda sona eren 1929 çöküşüne, 2000’de olanlara, internet balonuna kadar olanların göstergesidir. Bu aşırı likidite ve risk varlıklarından ve aşırı spekülasyondan kurtulmanız gerekiyor. Dogecoin ve Shiba Inu saf spekülasyon makinelerinden başka bir şey değil… Önemli olan yüz kripto var ve bir numara Bitcoin.”

Bloomberg Analisti Bitcoin Yorumu

Kıdemli Bloomberg analisti McGlone yakında ciddi bir borsa düzeltmesinin başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların geri kalanı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmasını bekliyor. . Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejistine göre, spekülatif dijital varlıklardan kurtulmak kripto endüstrisinin meşruiyet kazanmasına yardımcı olacaktır.

“Borsa, S&P 500 yüksek bir hızla düştüğünde, ki bence düşecek, her şey birbiriyle ilişkili… Bu başladığında, Bitcoin muhtemelen oldukça önemli baskılar görecektir. Ancak diğer tüm kriptolarda, sadece aptalca spekülasyon olanlarda çok daha fazla baskı görmeliyiz. Ve belki de sonunda onları temizleyeceğiz. Bu alanın meşru bir alan olabilmesi için bunlardan kurtulmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz.”

Analistin bu yorumları meme coin yatırımcılarını memnun etmese de piyasadaki en spekülatif varlıkların hangileri olduğunu herkes biliyor. Ve 23 bine yakın altcoinin ezici çoğunluğu aslında hiçbir işe yaramayan ve yeterince uzun vadede yatırımcısını üzecek cinsten varlıklar.

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